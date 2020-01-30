Автор: Лейла Бабаева, Женева, 30. 01. 2020. Просмотров: 55
В интервью телерадиокомпании RTS глава департамента строительства и обустройства территории Женевы Реми Пагани сообщил, что намерен 14 февраля подать жалобу в Государственный совет, который является юридическим консультативным органом Франции. По его словам, проект автострады, соединяющей Тонон-ле-Бен с Машийи в Верхней Савойе, выглядит неактуально после недавнего начала пассажирских перевозок по железнодорожной сети Léman Express, одна из веток которой почти совпадает с будущей дорогой.
На сайте управления по вопросам окружающей среды и обустройства территории французского региона Овернь-Рона-Альпы отмечается, что речь идет о сооружении участка длиной около 16,5 км, который станет частью трассы, соединяющей Тонон-ле-Бен и Анмас. 24 декабря 2019 года премьер-министр Франции Эдуар Филипп подписал постановление, в котором подчеркивается, что работы по строительству вышеупомянутого участка имеют общественно полезный характер.
Интересы города Женева будет защищать французский адвокат Кристиан Угло, специализирующийся на экологическом праве. По мнению адвоката, проект сооружения автострады не выдерживает критики с точки зрения потепления климата. Кроме того, стоимость работ окажется непомерной из-за компенсаций выбросов диоксида углерода. В 1997 году благодаря усилиям Кристиана Угло во Франции отказались от реализации подобного проекта, пишет газета Le Temps.
Коронавирус: меры защиты и риски для ШвейцарииШвейцарский минздрав (OFSP) готовится к разным сценариям распространения нового типа коронавируса и вводит предупреждающие меры.
Итальянец обжаловал отказ в выдаче швейцарского паспорта. И выигралФедеральный суд удовлетворил апелляцию кандидата на получение швейцарского паспорта и предписал Управлению по натурализации коммуны Арт (кантон Швиц) предоставить ему право гражданства.
Заморозка яйцеклеток в Швейцарии: за и противВ Конфедерации врачи рекомендуют пациенткам замораживать яйцеклетки до 35 лет, чтобы повысить шансы стать матерью в будущем. Медики рады предложить женщинам возможность продлить период вероятного наступления беременности, а оппоненты полагают, что на женщин таким образом оказывают давление.
Коронавирус: меры защиты и риски для ШвейцарииШвейцарский минздрав (OFSP) готовится к разным сценариям распространения нового типа коронавируса и вводит предупреждающие меры.
Мясо с антибиотиками?В швейцарских ресторанах клиентам не всегда предоставляют информацию о том, из какой страны импортировано мясо, входящее в состав блюд. Многие, сами того не подозревая, заказывают кулинарные шедевры, вероятно, содержащие антибиотики и стимуляторы роста.
Итальянец обжаловал отказ в выдаче швейцарского паспорта. И выигралФедеральный суд удовлетворил апелляцию кандидата на получение швейцарского паспорта и предписал Управлению по натурализации коммуны Арт (кантон Швиц) предоставить ему право гражданства.
Добавить комментарий