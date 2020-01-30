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четверг, 30 января 2020 года   

Женева против Государственного совета Франции|Genève contre le Conseil d'Etat français

Автор: Лейла Бабаева, Женева, 30. 01. 2020. Просмотров: 55

(© rts.ch)

Власти города Женева выступают против сооружения нового участка автострады во французской части региона Шабле, недалеко от франко-швейцарской границы. По их мнению, проект строительства выглядит неуместно на фоне изменения климата.|
La ville de Genève s'oppose à la construction d'une nouvelle section de l'autoroute dans la partie française du Chablet, non loin de la frontière franco-suisse. Les autorités de la cité de Calvin considèrent que le projet de construction est incongru dans le contexte du changement climatique.

В интервью телерадиокомпании RTS глава департамента строительства и обустройства территории Женевы Реми Пагани сообщил, что намерен 14 февраля подать жалобу в Государственный совет, который является юридическим консультативным органом Франции. По его словам, проект автострады, соединяющей Тонон-ле-Бен с Машийи в Верхней Савойе, выглядит неактуально после недавнего начала пассажирских перевозок по железнодорожной сети Léman Express, одна из веток которой почти совпадает с будущей дорогой.

На сайте управления по вопросам окружающей среды и обустройства территории французского региона Овернь-Рона-Альпы отмечается, что речь идет о сооружении участка длиной около 16,5 км, который станет частью трассы, соединяющей Тонон-ле-Бен и Анмас. 24 декабря 2019 года премьер-министр Франции Эдуар Филипп подписал постановление, в котором подчеркивается, что работы по строительству вышеупомянутого участка имеют общественно полезный характер. 

Интересы города Женева будет защищать французский адвокат Кристиан Угло, специализирующийся на экологическом праве. По мнению адвоката, проект сооружения автострады не выдерживает критики с точки зрения потепления климата. Кроме того, стоимость работ окажется непомерной из-за компенсаций выбросов диоксида углерода. В 1997 году благодаря усилиям Кристиана Угло во Франции отказались от реализации подобного проекта, пишет газета Le Temps.

Женевские власти планируют напомнить Государственному совету Франции об Альпийской конвенции, призванной обеспечить устойчивое развитие Альпийского региона. Этот документ подписали восемь стран, включая Францию и Швейцарию. В соответствии с его положениями, французские власти должны консультироваться со своими коллегами в Конфедерации (и наоборот) относительно проектов, которые планируется реализовать в регионах, прилегающих к франко-швейцарской границе, пояснил Реми Пагани.

По словам Кристиана Угло, ответ от Государственного совета Франции может быть получен в течение приблизительно двух лет, однако сооружение автострады не будет отсрочено в связи с жалобой швейцарцев. Со своей стороны, глава администрации Верхней Савойи Кристиан Монтей подчеркивает, что Женева отказывается от взятых на себя обязательств. Ранее город Кальвина подписал соглашение, касающееся планирования территории агломерации Большая Женева, и в этом документе упомянут проект сооружения вызвавшей сегодня споры автострады. Мы будем следить за ходом юридической баталии.

 

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