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среда, 28 февраля 2024 года   

Заложники в Швейцарии. Дожили? |Les otages en Suisse. Oui, nous y sommes

Автор: , Ивердон-ле-Бен, .

(DR)

В то время, как тема израильских заложников, уже более четырех месяцев находящихся в руках террористов ХАМАСа, постепенно сходит со страниц швейцарских газет, собственная аналогичная, хоть и гораздо менее трагическая ситуация, всколыхнуло общественность и рискует повлечь за собой важные политические решения.

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Tandis que le thème des otages israéliens intéressé de moins en moins la presse suisse, la situation analogique, bien que beaucoup moins tragique, qui d’est produit ici a bouleversé l’opinion public et risque d’entamer les conséquences politiques.

8 февраля 2024 года тринадцать человек были взяты в заложники в поезде на уровне населенного пункта Essert-sous-Champven, что неподалеку от города Ивердон-ле-Бен, в кантоне Во: мужчина, вооруженный топором, молотком и ножом заставил машиниста поезда покинуть пост управления и присоединиться к двенадцати пассажирам. Их заключение продолжалось четыре часа, пока полиция не взяла поезд штурмом, применив отвлекающие взрывные устройства. Вооруженный мужчина был убит полицейским при попытке наброситься с топором на одного из его коллег.

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Миграционная служба
миграционная политика Швейцарии
беженцы в Швейцарии
преступность в Швейцарии
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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