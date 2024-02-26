Заложники в Швейцарии. Дожили? |Les otages en Suisse. Oui, nous y sommes

8 февраля 2024 года тринадцать человек были взяты в заложники в поезде на уровне населенного пункта Essert-sous-Champven, что неподалеку от города Ивердон-ле-Бен, в кантоне Во: мужчина, вооруженный топором, молотком и ножом заставил машиниста поезда покинуть пост управления и присоединиться к двенадцати пассажирам. Их заключение продолжалось четыре часа, пока полиция не взяла поезд штурмом, применив отвлекающие взрывные устройства. Вооруженный мужчина был убит полицейским при попытке наброситься с топором на одного из его коллег.