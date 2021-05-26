Откуда в Швейцарии берутся нелегалы?

Помните знаменитый пассаж из «Понедельник начинается в субботу» братьев Стругацких:

«— А вы сами-то верите в привидения? — спросил лектора один из слушателей. — Конечно, нет, — ответил лектор и медленно растаял в воздухе.»

Почему-то он сразу всплыл в памяти, когда мы прочитали сообщение RTS о том, что с 2019 года из федеральных миграционных центров Швейцарской Конфедерации исчезли более 2500 беженцев. Исчезли, и все. Канули в воду. Растаяли в воздухе. На карте перед вами - статистика по каждому из центров в разных частях страны.

Миграционные центры в Швейцарии – явление сравнительно новое, они появились здесь лишь в 2018 году, а в 2019-м вступил в силу закон о миграции, что годом позже не помешало Amnesty International раскритиковать страну за преследование тех, кто помогает мигрантам. Не менее суровый приговор вынесла Швейцарии эта правозащитная организация и на прошлой неделе, обвиняя ее в различных нарушениях прав человека, вплоть до пыток. Приводятся конкретные примеры в центрах в Бюдри, Шеври и Валлорбе, называются конкретные пострадавшие – 14 человек, включая двух несовершеннолетних. Федеральная миграционная служба, на которой лежит ответственность за благосостояние находящихся на национальной территории просителей статуса беженца, открыла внутреннее расследование, результаты которого будут обнародованы в июле или августе.

Думаем, наши читатели, среди которых есть и те, кто испытали на себе тяжелую долю беженцев, согласятся – от хорошей жизни не бежит никто, и уж если кто-то избирает пресловутую «суму», то лишь от отчаяния, от безысходности, от неспособности найти иной способ обеспечить себе и своим близким достойное существование. Но не будем лицемерить: при всем чисто человеческом сочувствии, никто и нигде в мире беженцам не рад, никто не хочет видеть их, как говорят англичане, «в своем заднем дворе», иными словами – перед носом.

Швейцария была вынуждена принимать мигрантов и создать для этого необходимые структуры не по своей воле, но сделанного не воротишь, а потому, параллельно с критикой по поводу недостаточно лояльного отношения к мигрантам со стороны представителей власти, у населения могут возникать и другие вопросы, особенно в связи с информацией, давшей повод для этой публикации: почему беженцы сбегают из созданных для них центров и куда деваются? Ответ прост: большинство из них понимают, что рискуют не получить статус беженца и должны будут покинуть Швейцарию. Чем ждать высылки, почти половина предпочитает «испариться»: так, в центре в Шеврий (кантон Фрибург) с момента его открытия в 2018 году таких «невозвращенцев» насчитывается уже 700!

«Большая часть из тех, кто прерывают процедуру получения статуса беженца, - это ходатаи, знающие, что их шансы невелики. Но они свободны это делать, поскольку миграционные центры – это не тюрьмы», - высказала в эфире RTS официальную позицию спикер государственного секретариата по вопросам миграции Анн Сезар.

А что эти люди делают потом, ведь если кто-то и покидает Швейцарию, то остальные пополняют ряды нелегалов? Надо понимать, что они не имеют право ни работать, ни учиться, а значит, обречены влачить существование маргиналов, расcчитывая на единовременную матпомощь. Стоит уточнить, что, в случае «исчезновения», никаких попыток найти человека не предпринимается, если только речь не идет о несовершеннолетнем или о потенциальных жертвах торговли людьми (возможно, имеются в виду молодые женщины?).

«Это возмутительно!» - в унисон утверждают депутаты федерального парламента, требующие «исправления» системы. «Цель этих центров – осуществлять ускоренную процедуру рассмотрения конкретных случаев, а затем высылать тех, кто процедуру не прошел. Мы видим, что система не работает», - сформулировал доминирующее мнение национальный советник от НПШ Фрибурга Микаэль Бюффа. Однако для его коллеги из Социалистической партии Валери Пиллер Карран проблема не в том, что страна наводняется нелегалами, а в том, что «если люди отправляются с надеждой в другую страну, значит, наша страна не сделала свою работу».

А вы какого мнения придерживаетесь, дорогие читатели?