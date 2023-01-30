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понедельник, 30 января 2023 года   

В шести кантонах Швейцарии сменится правительство|Six cantons suisses verront leurs gouvernements renouvelés

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 30. 01. 2023.

(DR)

В традиционно тихой стране предстоит напряженный политический год. Коснутся ли потрясения (по швейцарской шкале) места вашего проживания?

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Une année intense sur le plan politique attend le pays traditionnellement calme. Votre localité, sera-t-elle concernée par les bouleversements (relatives) ?

Главным запланированным политическим событием года станут Федеральные выборы, которые пройдут 22 октября. Но не менее значителен и предшествующий им этап. Женева, Цюрих, Базель-сельский, Люцерн, Аппенцель-Иннерроден и Тичино – вот кантоны, где в течение 2023 года пройдут кантональные выборы, от результатов которых в значительной степени зависит дальнейшая местная политика, а значит и жизнь граждан. Предлагаем вашему вниманию краткий обзор расстановки сил.

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