Автор: Надежда Сикорская, Женева, 30. 01. 2023.
В традиционно тихой стране предстоит напряженный политический год. Коснутся ли потрясения (по швейцарской шкале) места вашего проживания?|
Une année intense sur le plan politique attend le pays traditionnellement calme. Votre localité, sera-t-elle concernée par les bouleversements (relatives) ?
Главным запланированным политическим событием года станут Федеральные выборы, которые пройдут 22 октября. Но не менее значителен и предшествующий им этап. Женева, Цюрих, Базель-сельский, Люцерн, Аппенцель-Иннерроден и Тичино – вот кантоны, где в течение 2023 года пройдут кантональные выборы, от результатов которых в значительной степени зависит дальнейшая местная политика, а значит и жизнь граждан. Предлагаем вашему вниманию краткий обзор расстановки сил.
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