В шести кантонах Швейцарии сменится правительство |Six cantons suisses verront leurs gouvernements renouvelés

Главным запланированным политическим событием года станут Федеральные выборы, которые пройдут 22 октября. Но не менее значителен и предшествующий им этап. Женева, Цюрих, Базель-сельский, Люцерн, Аппенцель-Иннерроден и Тичино – вот кантоны, где в течение 2023 года пройдут кантональные выборы, от результатов которых в значительной степени зависит дальнейшая местная политика, а значит и жизнь граждан. Предлагаем вашему вниманию краткий обзор расстановки сил.