Во вторник 4 августа я ехала ужинать к друзьям-ливанцам. По дороге услышала по радио новость о страшном взрыве, произошедшем в столице Ливана: на тот момент речь шла о десяти жертвах и сотнях раненых. Знакомые начали присылать жуткие кадры заваленных стеклом квартир, а телеканалы – показывать запись самого взрыва, накануне годовщины бомбардировок Хиросимы и Нагасаки выглядевшего особенно устрашающе. Разумеется, это стало темой дискуссии. «Это Израиль!», - безапелляционно заявил один из присутствовавших. На вопрос, откуда такая уверенность, пожал плечами: «А кто же еще?!» Вторая версия: это предупреждение «изнутри», в связи с ожидавшимся в среду приговором по делу бывшего премьер-министра Ливана Саада Харири, ушедшего в отставку в январе этого года под давлением общественности.

Насчет Израиля все ясно – «the usual suspects», да и понятна такая эмоциональная реакция, учитывая историю отношений между двумя странами. Но оказалось, не Израиль. Более того, здание муниципалитета Тель-Авива окрасилось в цвета государственного флага Ливана в знак солидарности с пострадавшими во «вражеской стране»: «гуманность выше конфликта», прокомментировал мэр израильской столицы. Может ли эта премьера иметь продолжение? Очень хочется надеяться.





Россия тоже не при чем, но газета «Коммерсант» опубликовала интересный материал «на тему». По официальной версии на сегодняшний день, взрывы произошли на складе, где в течение шести лет хранились 2,75 тыс. тонн аммиачной селитры (нитрат аммония). А попала туда селитра, произведенная в грузинском городе Рустави на заводе «Азот», сообщает «Коммерсант», после конфискации с сухогрузного судна Rhosus, которое шло из Батуми в Мозамбик под молдавским флагом. В октябре 2013 года судно Rhosus было арестовано портовыми властями Бейрута из-за грубых нарушений правил эксплуатации, его владельцем на тот момент числился российский предприниматель Игорь Гречушкин из Хабаровска. Инспекторы портового контроля позволили части экипажа отправиться домой, но четырех человек задержали, чтобы судно не оставалось без присмотра. Ими оказались капитан корабля россиянин Борис Прокошев и трое украинцев. В обращении к Международной федерации транспортников моряки сообщили, что в трюмах судна находится особо опасный груз. Однако сойти на берег оставшаяся команда смогла только летом 2014 года, когда началась разгрузка сухогруза. Планировалось, что селитра будет отправлена на утилизацию.





Невероятно, но факт: в момент взрыва в бейрутском порту в прошлый вторник там снова оказалось арестованное судно, стоящее в порту Бейрута с 12 мая из-за долгов компании-судовладельца. Два члена экипажа – из Российской Федерации и десять — из Азербайджана. Все они уже долгое время не получают зарплату. К счастью, от взрывов никто не пострадал. «Серая схема с регистрацией судов негативно отражается на моряках, а в итоге может привести и к таким трагедиям, как в Бейруте с взрывом селитры. До владельцев не докопаться, груз бесхозен, моряки брошены», - цитирует “Ъ” слова инспектора Международной федерации транспортников (ITF) в Новороссийске Ольги Ананьиной. И в этом, на наш взгляд, суть.



«Коррупция и халатность» - так определяют причину трагедии сами ливанцы, называя собственное правительство не иначе, как «ворами и мародерами». Я никогда не была в Ливане и вряд ли такая возможность представится в обозримом будущем. Но те, кто бывал, рассказывают, что еще сравнительно недавно это был город невероятной красоты и достатка, жемчужина Ближнего Востока, его сравнивали с Парижем – может, поэтому уже в четверг первым из иностранных глав государств в Бейрут прибыл президент Франции Эммануэль Макрон: толпа приветствовала его криками «только не давайте денег нашему правительству».





Затянувшийся политический и экономический кризис, отсутствие доверия к власти у большинства нищающего на глазах населения – вот, по мнению наших знакомых ливанцев, истинные причины трагедии, в результате которой, по данным на вчерашний день, ранения получили как минимум 5 тыс. человек, более 130 погибли, десятни числятся пропавшими. Больницы, и так переполненные пациентами с коронавирусом, совершенно не справляются с ситуацией. 300 тысяч человек остались без крова – хорошо, что сейчас лето! Тысячи лишились работы и средств к существованию. Губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил общую сумму нанесенного ущерба приблизительно в 15 млрд. долларов. Над страной нависла угроза голода, ведь разрушенный порт «отвечал» за доставку 60% импорта, а в Ливане импортируется практически все.



Почти моментально после взрывов многие страны начали отправлять в Ливан гуманитарные грузы или выделять деньги, несмотря на просьбы жителей не делать этого через правительственные каналы. Азербайджан предоставил Ливану $1 млн, Германия выделила €1 млн через Красный Крест, Норвегия вызвалась передать $3 млн и 40 тонн оборудования. Россия направила в Ливан пять самолетов МЧС с аэромобильным госпиталем, врачами, спасателями и лабораторией Роспотребнадзора для выявления COVID-19.

Швейцария, здание посольства которой в Бейруте сильно пострадало от взрыва, а посол Моника Шмуц Киргоз была легко ранена, разблокировала срочную помощь в размере 100 тысяч франков и объявила сбор средств в пользу жертв. Вчера из аэропорта Берна в Бейрут вылетел самолет с 10 специалистами в разных областях для оказания помощи сотрудникам посольства.





Первые результаты расследования ожидаются к следующему понедельнику. Президент Ливана Мишель Аун и премьер-министр Хасан Диаб пообещали сурово наказать виновных и помочь пострадавшим. Можно ли верить этим обещаниям? Правозащитная организация Human Rights Watch, хорошо известная в Женеве своими ежегодными благотворительными балами, требует, чтобы ливанские власти привлекли к участию в расследования независимых международных экспертов, - для гарантии его достоверности и прозрачности. Пока что власти от таких предложений отказываются, еще больше подрывая доверие и своего населения, и международного сообщества. Кто окажется стрелочником?



Знаменитый польский общественный деятель, в прошлом диссидент Адам Михник сказал как-то: «Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа». Жители скольких стран подпишутся под этими словами? Коррупция - наш общий враг, и бороться с ней надо вместе.