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вторник, 7 июля 2020 года   

Сколько веревочке ни виться…|Détails nouveaux de l'affaire Maudet

Автор: Лейла Бабаева, Женева, 7. 07. 2020. Просмотров: 152

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Женевского политика Пьера Моде, который, несмотря на связанный с его именем скандал, удержался в кресле и обеспечил себе пожизненную ренту, исключили из Либерально-радикальной партии (PLR).

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Le politicien genevois Pierre Mode, qui, malgré le scandale associé à son nom, est resté dans son fauteuil et a obtenu le droit à une rente à vie, a été exclu du Parti radical libéral (PLR).

Наша Газета писала о деле Пьера Моде, напомним подробности скандальной эпопеи: в сентябре 2018 года он частично лишился иммунитета, а ранее потерял часть полномочий в правительстве своего кантона на фоне скандала, связанного с его пребыванием в Абу-Даби в ноябре 2015 года. Поездка, которая началась, как семейное путешествие, приобрела официальный характер, так как в столице ОАЭ Моде встретился с рядом политиков. Со временем стало известно, что расходы на перелет и проживание в шикарном отеле оплатил предприниматель из Ливана. Кроме того, визит состоялся в тот период, когда решался вопрос о заключении с разными компаниями контрактов на обслуживание аэропорта Куантрен. В конце концов, один из договоров был подписан с компанией Dnata, штаб-квартира которой находится в Дубае.

К Моде сразу возникло множество вопросов. Поначалу он заявил, что ни о каких "бартерах" в ОАЭ речь не шла, а выбором предприятий занималось Федеральное управление гражданской авиации (OFAC). Позднее он признал, что сказал не всю правду, затем всплыли нелестные подробности о его дружеских отношениях с сотрудником отдела безопасности женевского аэропорта. Давление общественности и СМИ на политика усиливалось чуть ли не с каждым днем. Поначалу соратники по Либерально-радикальной партии (PLR) его поддерживали, но когда выяснилось, что он о многом умолчал, даже они уговаривали его уйти в отставку. Несмотря ни на что, Моде удалось удержаться в кресле государственного советника и обеспечить себе пожизненную ренту.

Дело получило продолжение: руководящий комитет женевского отделения PLR исключил члена Пьера Моде из партии. Такой шаг требовал одобрения 66% присутствовавших членов PLR, «за» проголосовали 22 человека, «против» - один, а один воздержался, информирует телерадиокомпания RTS. У Пьера Моде есть тридцать дней на то, чтобы оспорить решение.

Возвращаясь к расследованию дела Моде, добавим, что кроме поездки в Абу-Даби, прокуратура старалась пролить свет на отношения политика с женевской гостиничной сетью Manotel, а также на роль в этом деле ассоциации Cercle Fazy-Favon и ассоциации поддержки Пьеру Моде, которые оказывали помощь политику в его кампаниях. Было установлено, что в 2012-2018 гг. Manotel перечислила этим ассоциациям 105 тысяч франков. Кроме того, гостиничная сеть организовала праздник по случаю дня рождения Пьера Моде в своем отеле N’vY, расходы составили более 11 600 франков. Чем объясняется такая щедрость?

В сентябре 2019 года Пьер Моде заявил в прокуратуре, что в 2012 году были получены 30 тыс. франков на проведение его предвыборной кампании, по результатам которой он возглавил департамент безопасности (DS) кантона Женева. По его словам, он лично не обращался к гендиректору Manotel Полю Мюллеру за финансовой поддержкой, за него, вероятно, это сделал один из его помощников. Пьер Моде добавил, что в 2013 году Поль Мюллер сам позвонил ему, предложив помощь в его политической карьере и перечислив 19 июля того же года 25 тыс. франков на счет ассоциации поддержки Пьеру Моде.

Политик указал на то, что Manotel хотела оказать поддержку еще одному члену PLR – Франсуа Лоншаму, и для этого перечислила 13 августа 2013 года 25 тыс. франков на счет ассоциации Cercle Fazy-Favon. В январе 2020-го Лоншам заявил, что не получал ни денег, ни услуг от гостиничной сети. По поводу перевода 25 тыс. франков на счет ассоциации поддержки Пьеру Моде в январе 2018 года Моде заявил, что в то время ассоциация располагала достаточными средствами и потому он решил вернуть эту сумму. Он также сообщил Полю Мюллеру, что хотел бы получить помощь в другом виде, поэтому Manotel оплатила праздник по поводу дня рождения Моде. Вечеринка 6 марта 2018-го одновременно стала началом предвыборной кампании.

Гендиректор Manotel заявил, что решил поддержать Пьера Моде после того, как тот в 2012-м выставил свою кандидатуру на должность главы департамента безопасности кантона. По словам Поля Мюллера, до этого они уже общались по поводу обеспечения безопасности прибывающих в Женеву туристов.

На заданный ему в прокуратуре вопрос, просил ли его Поль Мюллер оказать помощь ему или Manotel в 2013-2018 гг., Моде ответил, что часто общался с Мюллером, как с директором фонда Genève Tourisme, и гораздо реже – как с гендиректором Manotel. Следствие также старалось выяснить, повлиял ли Моде на то, чтобы отели Manotel были выбраны для приема участников мирных переговоров по Сирии в 2016-2017 гг. Дипломаты из разных стран проживали в 25 гостиницах, 9 из которых принадлежат Manotel. Чтобы положить конец слухам о его роли в этом деле, Пьер Моде заявил, что отели в этом случае выбирало министерство иностранных дел (DFAE) Швейцарии, это заявление он повторил в прокуратуре в сентябре 2019-го. На деле подбирать гостиницы помогала женевская полиция, при осмотре номеров присутствовал также представитель ООН, позднее предложенные отели утверждали в DFAE.

В феврале 2017 года Пьер Моде отправил главе Manotel электронное письмо, прикрепив к нему переписку своего главного помощника Патрика Бо-Лавиня и представителя полиции кантона Женева по поводу выбора отелей. Моде отметил, что хотел проинформировать Поля Мюллера о том, на какой стадии находится это дело, что он писал письма и другим руководителям отелей, однако переписку вышеупомянутых лиц получил только гендиректор Manotel. В протоколах прокуратуры также приводятся электронные письма Моде и Мюллера, в которых политик уверяет предпринимателя, что тот может рассчитывать на его поддержку, а последний подчеркивает, что очень благодарен ему за оказанную помощь. Интересно, что после того, как всплыло столько подробностей, 1 июля этого года стало известно о намерении прокуратуры прекратить расследование связей Моде с Manotel.

На сайте Пьера Моде приведены расходы на его предвыборную кампанию 2018 года, указана и сумма, которую сеть Manotel потратила на вечеринку 6 марта 2018-го: 11 621 франк. 5 июля этого года политик опубликовал на своем сайте письмо к членам Либерально-радикальной партии, в котором рассказал о расследовании его действий и подчеркнул, что дело уже приобрело чисто политический характер и сегодня его противники используют любые средства, чтобы его победить.

В феврале этого года было установлено, что у Моде была осведомительница среди сотрудников медиахолнидга Tamedia, которому, в числе других изданий, принадлежат Tribune de Genève, 24 heures и Le Matin Dimanche. Эта журналистка, которая уже не работает в Tamedia, сообщала ему обо всем, что происходило и обсуждалось в редакциях трех вышеупомянутых газет. 19 мая 2018 года он написал своей подруге, прося ее узнать, появится ли статья о нем в Le Matin Dimanche в том же виде, в каком она уже вышла в Tribune de Genève. В прокуратуре политик пояснил, что в то время в газетах выходили все новые статьи о нем, а журналисты постоянно задавали ему вопросы, поэтому ему хотелось больше узнать о касавшихся его публикациях.

Сегодня Пьер Моде руководит департаментом экономического развития (DDE) Женевы, срок его полномочий истекает в 2023 году. Выставит ли он свою кандидатуру на еще один срок? Окажут ли ему поддержку избиратели? Сохранит ли он право на пожизненную ренту? В феврале этого года правительство Женевы отклонило инициативу, запущенную партией Зеленых либералов и предполагающую отмену пожизненных рент для бывших членов кантонального правительства. В коммюнике на сайте кантона Женева подчеркивается, что лучшим решением является проект закона об окладе и пенсии членов правительства (PL 12187), в соответствии с которым длительность периода выплаты ренты будет зависеть от того, как долго ее получатель руководил своим департаментом. Сейчас инициатива партии Зеленых либералов находится на рассмотрении в комиссии по финансовым вопросам парламента кантона Женева.

 

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