Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

четверг, 17 августа 2023 года   

Сколько придется платить за телек? |Combien paierons-nous pour la télé ?

Автор: , Берн, .

Инициатива «200 франков достаточно» направлена на снижение налога на теле- и радиоточки.

|

L'initiative SSR «200 francs, ça suffit!» vise à abaisser la redevance Serafe.

Нашим читателям, живущим в Швейцарии, отлично известно, что такое налог на теле- и радиоточки, называемый по-французски «redevance». Сбором этих денег занимается компания Serafe, и въезжая в страну или меняя квартиру, каждый житель страны обязан сам связаться с ней и зарегистрироваться для оплаты. (Заметим, что кто не свяжется сам, того найдут.) Эти средства идут большей частью на нужды «SSR SRG idée suisse» – она объединяет семь телевизионных и 19 радиоканалов, а также портал Swissinfo, швейцарский аналог советского Иновещания. Вопросы то повышения этого налога, то его полной отмены обсуждались не раз, и не удивительно, что сейчас они вновь всплыли – после того, как в рамках референдума 13 февраля 2022 года 54,56% швейцарцев высказались против предложенного правительством федерального закона о поддержке СМИ, на фоне инфляции и понижения покупательной способности.

В 2010 году этот налог составлял за триместр 42,25 франков за прием радиопрограмм, 73,25 франков – телепрограмм, а того и другого вместе – 115,50 франков, но с тех пор несколько раз повышался. И вот теперь на всенародное голосование будет вынесен вопрос о его понижении с 335 до 200 франков. «200 франков достаточно!» - так называется народная инициатива, собравшая за 13 месяцев более 128 000 подписей и, в соответствии с установленной процедурой, переданная в Федеральную канцелярию. Помимо понижения размера налога, авторы инициативы предлагают полностью освободить от него предприятия, сохранив при этом принцип распределения полученных средств между частными радио- и телеканалами. 

По мнению национальной советницы от Либерально-радикальной партии (PLR) Даниэлы Шнеебергер, вице-президента Швейцарского союза искусств и ремесел (Usam), эта инициатива «важна, поскольку она освободит предприятия от налога SSR». Президент Народной партии Швейцарии Марко Кьеза согласен с коллегой: «Давно пора!» Видимо, так думает не только он: одна лишь бесплатная воскресная газета Тичино Il Mattino della Domenica собрала более 30 тысяч подписей в пользу инициативы.

Новый текст – продолжение инициативы «No Billag», выдвигавшейся Usam, НПШ и молодежным отделением ЛРП и отвергнутой на референдуме в марте 2018 года 71,6% голосов. Результат будущего голосования предсказать трудно, но ясно, что противостояние со стороны тех, кто считает инициативу покушением на государственные СМИ, будет активным. Против инициативы выступают, в частности, Suisseculture и альянс «За разнообразие СМИ», в который вошли представители политических, экономических кругов и гражданского общества. Они напоминают, что скромные размеры рынка в маленькой четырёхъязычной Швейцарии не позволяют финансировать информационные каналы за счет государства и частных спонсоров, как это происходит во многих других странах. Напоминают они и о том, что программы SSR являются важными платформами для создания и распространения передач о культуре, а также что SSR часто выступает в роли продюсера фильмов и сериалов.

Сокращение налога на 150 франков в год – по швейцарским меркам не такая уж большая сумма. Можно ли предположить, что авторами новой инициативы движут не только экономические соображения, но и неудовлетворенность качеством информации, распространяемой государственными СМИ, сотрудники которых не имеют права выражать собственное мнение?

Как бы то ни было, согласно первому онлайн опросу общественного мнения 48% респондентов готовы проголосовать за снижение налога. Посмотрим, как изменится этот показатель в день референдума, о дате которого мы сообщим дополнительно.

 

PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.14
CHF-EUR 1.04
CHF-RUB 110.14

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Иски против Credit Suisse и сюрприз от UBS

 Акционеры, держатели облигаций, экс-сотрудники – число судебных разбирательств с участием бывшего второго крупнейшего банка страны продолжает расти. Тем временем нынешний главный банк принял решение, позволившее министру финансов вздохнуть с облегчением.

Всего просмотров: 684

Фуникулер литераторов

 Мы продолжаем серию рассказов об истории швейцарского туризма.

Всего просмотров: 466

Фестиваль для всех и каждого

 17 августа в Цюрихе открывается очередной Zürcher Theater Spektakel – пожалуй, самый известный швейцарский фестиваль театрального искусства. Рассказываем, на что стоит обратить внимание в его программе.

Всего просмотров: 464
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Кто он, швейцарский банкир?

 Исследователь из Фрибурга создал «словесный портрет» представителя национальной финансовой элиты. Применив просопографический метод, он пришел к выводу, что швейцарцы предпочитают доверять деньги «своим».

Всего просмотров: 1,113

Швейцария поможет Украине восстанавливать школы

Благодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.

Всего просмотров: 1,271

Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?

 Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.

Всего просмотров: 2,846
© 2023 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top