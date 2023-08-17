Нашим читателям, живущим в Швейцарии, отлично известно, что такое налог на теле- и радиоточки, называемый по-французски «redevance». Сбором этих денег занимается компания Serafe, и въезжая в страну или меняя квартиру, каждый житель страны обязан сам связаться с ней и зарегистрироваться для оплаты. (Заметим, что кто не свяжется сам, того найдут.) Эти средства идут большей частью на нужды «SSR SRG idée suisse» – она объединяет семь телевизионных и 19 радиоканалов, а также портал Swissinfo, швейцарский аналог советского Иновещания. Вопросы то повышения этого налога, то его полной отмены обсуждались не раз, и не удивительно, что сейчас они вновь всплыли – после того, как в рамках референдума 13 февраля 2022 года 54,56% швейцарцев высказались против предложенного правительством федерального закона о поддержке СМИ, на фоне инфляции и понижения покупательной способности.

В 2010 году этот налог составлял за триместр 42,25 франков за прием радиопрограмм, 73,25 франков – телепрограмм, а того и другого вместе – 115,50 франков, но с тех пор несколько раз повышался. И вот теперь на всенародное голосование будет вынесен вопрос о его понижении с 335 до 200 франков. «200 франков достаточно!» - так называется народная инициатива, собравшая за 13 месяцев более 128 000 подписей и, в соответствии с установленной процедурой, переданная в Федеральную канцелярию. Помимо понижения размера налога, авторы инициативы предлагают полностью освободить от него предприятия, сохранив при этом принцип распределения полученных средств между частными радио- и телеканалами.

По мнению национальной советницы от Либерально-радикальной партии (PLR) Даниэлы Шнеебергер, вице-президента Швейцарского союза искусств и ремесел (Usam), эта инициатива «важна, поскольку она освободит предприятия от налога SSR». Президент Народной партии Швейцарии Марко Кьеза согласен с коллегой: «Давно пора!» Видимо, так думает не только он: одна лишь бесплатная воскресная газета Тичино Il Mattino della Domenica собрала более 30 тысяч подписей в пользу инициативы.

Новый текст – продолжение инициативы «No Billag», выдвигавшейся Usam, НПШ и молодежным отделением ЛРП и отвергнутой на референдуме в марте 2018 года 71,6% голосов. Результат будущего голосования предсказать трудно, но ясно, что противостояние со стороны тех, кто считает инициативу покушением на государственные СМИ, будет активным. Против инициативы выступают, в частности, Suisseculture и альянс «За разнообразие СМИ», в который вошли представители политических, экономических кругов и гражданского общества. Они напоминают, что скромные размеры рынка в маленькой четырёхъязычной Швейцарии не позволяют финансировать информационные каналы за счет государства и частных спонсоров, как это происходит во многих других странах. Напоминают они и о том, что программы SSR являются важными платформами для создания и распространения передач о культуре, а также что SSR часто выступает в роли продюсера фильмов и сериалов.

Сокращение налога на 150 франков в год – по швейцарским меркам не такая уж большая сумма. Можно ли предположить, что авторами новой инициативы движут не только экономические соображения, но и неудовлетворенность качеством информации, распространяемой государственными СМИ, сотрудники которых не имеют права выражать собственное мнение?

Как бы то ни было, согласно первому онлайн опросу общественного мнения 48% респондентов готовы проголосовать за снижение налога. Посмотрим, как изменится этот показатель в день референдума, о дате которого мы сообщим дополнительно.