Наши читатели знают, что центральным вопросом недавней 73-й сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения был ультиматум, поставленный ВОЗ президентом Трампом в его письме от 19 мая: реформа организации за 30 лет или полный разрыв отношений. Разумеется, вопрос серьезнейший: выход из состава участников крупнейшей мировой державы нанесет ущерб и престижу, и бюджету Организации. Напомним, на долю США приходится 14,67% бюджета 2018-2019 годов (около 535 млн франков), вклад России составляет 0,51%, Швейцарии – 0,4%, Китая – 0,21%.

Опыт показывает, что, несмотря на реальность угрозы, существование ВОЗ как таковое не находится под вопросом. В конце концов, выходили США и из других международных организаций и договоров: история отношений этой страны с ЮНЕСКО, например, насчитывает уже несколько уходов и возвращений, в последний раз американцы закрыли за собой дверь 1 января 2019 года. Тем не менее, ЮНЕСКО худо-бедно существует. Правда, худо-бедно.

Не вызывает сомнений тот факт, что не только у США есть вопросы к ВОЗ, да и ко всей системе ООН. Сводится все к соотношению между ценой содержания огромного бюрократического аппарата и эффективностью. Но несмотря на все упреки (часто справедливые!), приходится признать, перефразируя знаменитое высказывание Уинстона Черчилля о демократии, что ООН - наихудшая форма международного сотрудничества, если не считать всех остальных. Касым-Жомарт Токаев прав: альтернативы ООН нет, по крайней мере, пока, и справляться с глобальными вызовами миру будет гораздо сложнее без глобальных же органов, повышать эффективность которых, безусловно, необходимо. Но не путем захлопывания дверей.

В прошлую субботу председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского парламента Жозеп Боррель выпустили совместное коммюнике, в котором напоминают о выделении ЕС значительных дополнительных средств на борьбу с коронавирусом и пытаются уговорить президента Трампа передумать и не бросать ВОЗ. «Солидарность на глобальном уровне посредством международного сотрудничества – единственный эффективный путь для победы в битве, в которую вовлечен весь мир, – пишут они. – ВОЗ должна сохранить способность руководить международным противостоянием пандемиям, нынешней и будущим. А для этого необходимы всеобщие участие и поддержка. В данном контексте мы призываем Соединенные Штаты пересмотреть свое решение о разрыве с ВОЗ». Внемлет ли президент Трамп увещеваниям европейцам, пока неизвестно.

Очевидно, что интерес Конфедерации к ВОЗ не только, так сказать, объективно общечеловеческий, но и субъективно прагматический. Известно, что федеральное правительство и кантон Женева очень дорожат несколькими сотнями расположенных здесь международных организаций, включая офисы Европейского отделения Организации Объединенных Наций, специальных учреждений ООН и неправительственных организаций. Именно благодаря им небольшой город считается второй после Нью-Йорка дипломатической столицей мира, а роль «международной Женевы» на местном рынке труда невозможно переоценить. Со своей стороны, Швейцария прилагает максимум усилий, чтобы удержать ее от переезда в место подешевле и с более активным аэропортом, например.

Поэтому не слишком удивляет, что именно в Швейцарии возникла инициатива по долгосрочной помощи «пошатнувшейся ВОЗ», о чем было официально объявлено в Женеве в прошлую среду. «Лицом» проекта под скромным названием «Фонд ВОЗ» стал бывший глава Федеральной службы здравоохранения Конфедерации Томас Целтнер. Послужной список 72-летнего выпускника Бернского университета по двум специальностям, медицина и право, производит впечатление. В частности, долгие отношения связывают его с ВОЗ: Целтнер был вице-президентом Исполнительного комитета Организации (1999-2002), возглавлял комитет по ее реформированию (2002-2004) и был Специальным представителем ВОЗ (2012-2014). Именно в этом последнем качестве он консультировал бывшего Генерального директора ВОЗ Маргарет Чан по ключевым вопросам реформирования Организации и выстраивания ее отношений с НПО и частным сектором, не поступаясь своими принципами.

Так что ситуацией он владеет прекрасно и не бросает слов на ветер, подчеркивая в интервью Keystone-ATS, что ВОЗ «нуждается в политической и финансовой поддержке своих членов», но что новый Фонд ставит своей целью лишь «дополнение финансирования», а не подмену помощи государств-членов и других доноров». Фонд, который является независимым от ВОЗ юридическим лицом, будет содействовать привлечению средств, поступающих в виде пожертвований от граждан, отдельных крупных доноров и корпоративных партнеров и за счет которых ВОЗ и ее проверенные партнеры смогут осуществлять высокоэффективные программы, - говорится в коммюнике. При этом мелочью это дополнение не назовешь: речь идет о почти миллиарде франков в ближайшие три-четыре года. То есть два взноса США на двухлетний период деятельности.

Преимущество ресурсов, которые будут собраны Фондом, - в их «гибкости» в сравнении с 80% бюджета ВОЗ, идущими на фиксированные расходы. Авторов инициативы вдохновляет недавний опыт: Фонд солидарности, срочно созданный ВОЗ и Швейцарии в пик пандемии, за два с половиной месяца привлек 210 млн долларов. Такая стратегия близка новому образованию, подтвердил профессор Целтнер, уточнив, что в поддержке нуждаются, прежде всего, исследования с целью создания вакцины и других медикаментов против коронавируса. «На преодоление кризиса потребуется как минимум два года, - полагает эксперт, но деятельность Фонда видится как долгосрочная.

От редакции: Другие публикации, связанные в расположенными в Швейцарии международными организациями, собраны в специальном досье.