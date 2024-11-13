Автор: Заррина Салимова, Берн, 13.11.2024.
Представители обеих стран подписали Меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в области взаимной правовой помощи по уголовным делам.|
Les représentants des deux pays ont signé un Mémorandum d’entente afin de renforcer leur coopération dans le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale.
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