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12.11.2024 - 13:36Всеволод Завидов – лауреат премии Фонда Раду Лупу

Швейцария и Казахстан усиливают борьбу с преступностью |La Suisse et le Kazakhstan renforcent la lutte contre la criminalité

Автор: , Берн, .

Генпрокурор Казахстана Берик Асылов и его швейцарский коллега Штефан Блэттлер. Фото: Gov.kz

Представители обеих стран подписали Меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в области взаимной правовой помощи по уголовным делам.

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Les représentants des deux pays ont signé un Mémorandum d’entente afin de renforcer leur coopération dans le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale.

В швейцарско-казахстанских отношениях наметился новый этап – в начале ноября страны достигли ряда договоренностей относительно международно-правового сотрудничества и возврата незаконно выведенных активов.

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