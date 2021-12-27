Автор: Надежда Сикорская, Женева, 27. 12. 2021.
Новые санитарные правила, вступающие в силу с 29 декабря, беспокоят швейцарское деловое сообщество не меньше, чем огромные штрафы, наложенные на американские IT-корпорации.|
Les expatriés suisses, notamment la communauté d’affaires en Russie, sont inquiets par les nouvelles règles qui entrent en force dès le 29 décembre ainsi que par les sanctions inédites imposées contre deux géants américains.
Наши постоянные читатели знают, что мы отслеживаем новости, касающиеся нашего бывшего общего пространства и просачивающиеся в швейцарскую прессу, особенно если они могут представлять прямой интерес для нашей аудитории. А потому не могли пропустить мимо ушей услышанную несколько дней назад в утреннем обзоре прессы канала RTS информацию о том, что «с 29 декабря иностранцы, проводящие в России более 90 дней в году, должны будут пройти тестирование на туберкулез, сифилис, коронавирус, СПИД и наркотики». «В то время, как вся планета живет в страхе перед коронавирусом, государство хочет защитить население России. Этот набор принудительных тестов беспокоит экспатов, прежде всего среди делового сообщества, - так прокомментировали событие наши коллеги, добавив: «Санитарный щит» - так называют российские власти эту серию углубленных медицинских тестов, которые вынуждены будут сделать сотни тысяч иностранцев, работающих в стране».
Мы решили разобраться и выяснили, что журналисты RTS не преувеличили. Определение «санитарный щит» мы обнаружили на сайте Роспотребнадзора России, где указано следующее: «Санитарный щит» - это целая система противодействия инфекциям, которая поможет сохранить самое важное - здоровье человека, защитить его от возможных инфекционных угроз в будущем, которых, увы, невозможно избежать. <> Пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации станут самыми настоящими форпостами против всевозможных инфекций.» Досадна, конечно, почти физически ощущаемая военная коннотация, то тут Россия не оригинальна, и мы писали о стилистических особенностях всей информации, касающейся коронавируса, еще в самом начале пандемии.
Действительно также, что с 29 декабря на территории России вступит в силу Федеральный закон № 274-ФЗ от 1 июля 2021 года. Согласно этому закону, иностранные граждане, в том числе несовершеннолетние, прибывающие в России на срок более 90 дней и/или для осуществления трудовой деятельности, обязаны будут проходить медицинское освидетельствование, дактилоскопическую регистрацию и фотографирование в течение 30 дней со дня приезда, а МВД будет выдавать им карты с чипом, на которых будут указаны идентификационные номера, ФИО, дата рождения, пол, сведения о гражданстве, а также информация о прохождении вышеуказанных процедур.
Стоит, пожалуй, разъяснить, что дактилоскопия (не имеющая отношения к малаховским ребятам из песни Высоцкого) – это регистрация отпечатков пальцев. Эта процедура распространяется, к слову, не только на иностранцев для получения разрешения или патента на работу, вида на жительства или разрешения на временное проживание и т.д., но и на россиян – например, при оформлении биометрического загранпаспорта. Это можно пережить. Тем более что отпечатки пальцев берут даже при оформлении обычной шенгенской визы, а в Швейцарии выходцы из третьих стран, претендующие на получение разрешения на проживание или на работу, проходят дактилоскопию и «сдают» биометрическое фото.
Медкомиссия – это, конечно, менее приятно, ведь для выявления у иностранцев инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, каждый иностранный гражданин должен будет не только пройти осмотр у терапевта, фтизиатра, дерматовенеролога и психиатра-нарколога, но и сдать, помимо клинического анализа крови, анализы крови на ВИЧ-инфекцию, а также анализ мочи на наличие психотропных средств и общий анализ, и вдобавок пройти флюорографическое исследование.
Наши коллеги из RTS связались с несколькими работающими в России швейцарцами – при всем недовольстве никто свертывать бизнес не собирается: будут сдавать анализы, на войне как на войне. «Понятно, что это нововведение повлечет за собой дополнительные расходы и дополнительные препятствия для иностранных работников, и мы пытаемся найти решение, позволяющее сохранить сегодняшние условия, - объявил в эфире RTS директор Ассоциации Европейского бизнеса в Москве Тадзио Шиллинг. «Сегодняшние условия» - это сдача анализов один раз, при направлении запроса на разрешение на работу, а не каждые три месяца, как предполагает указ, опубликованный в ноябре. «Мы выстроили очень конструктивные отношения с различными правительственными российскими органами. И в данном конкретном случае получили сигналы, указывающие на понимание нашего беспокойства и желание найти решение», - сообщил г-н Шиллинг, подчеркнув, что, со своей стороны, понимает озабоченность правительства России санитарной ситуацией. Посмотрим, будет ли найден компромисс, и если да, то как он будет выглядеть.
Тем временем в прошлую пятницу швейцарское телеграфное агентство ATS распространило подхваченную другими СМИ информацию о российской «премьере». 24 декабря Таганский суд Москвы впервые наложил оборотные штрафы на иностранные IT-корпорации в России: Google и Meta (бывший Facebook) оштрафованы на 7,2 млрд (90 млн шв. франков по нынешнему курсу) и 2 млрд руб. (почти 24 млн шв. фр.) соответственно за повторное неудаление запрещенной информации. По мнению экспертов, результатом развития конфликта может стать попытка властей замедлить трафик Google в России, что в свою очередь может привести к замедлению всего российского интернета и проблемам с устройствами Android.
Комментируя это событие, журналисты ATS отметили, что «в последние годы российские власти все больше укрепляют контроль над интернетом, последним пространством, где критично настроенные по отношению к Кремлю голоса еще могут звучать относительно свободно», и назвали Роскомнадзор «российским жандармом телекома». Российская газета «Коммерсант» процитировала слова гендиректора Института исследований интернета Карена Казаряна, подчеркнувшего, что «суд наложил штрафы в то время, когда все глобальные IТ-компании принимают решение соответствовать ли закону о «приземлении», по которому они с 1 января 2022 года обязаны организовать полноценное присутствие в России».
Стоит напомнить, что в июле этого года компания Google впервые получила штраф на 3 млн руб. за отказ локализовать данные россиян. 29 сентября ее оштрафовали по протоколам Роскомнадзора на 6,5 млн руб., в октябре Google уплатила штрафы на 32,5 млн руб., тогда же заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин предупреждал, что на корпорацию могут наложить оборотный штраф за систематические нарушения. 7 декабря она была оштрафована на 14 млн руб. Но теперь речь идет уже о миллиардах.
Руководство компании Google, пока не прокомментировавшей решение суда, находится перед тяжелым выбором: не заплатить штраф и уйти с русского рынка или убрать весь контент, оцененный российским правосудием как «нелегальный», включая привлекающие большие аудитории видео Алексея Навального, являющиеся собственностью американского гиганта.
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