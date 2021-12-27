Наши постоянные читатели знают, что мы отслеживаем новости, касающиеся нашего бывшего общего пространства и просачивающиеся в швейцарскую прессу, особенно если они могут представлять прямой интерес для нашей аудитории. А потому не могли пропустить мимо ушей услышанную несколько дней назад в утреннем обзоре прессы канала RTS информацию о том, что «с 29 декабря иностранцы, проводящие в России более 90 дней в году, должны будут пройти тестирование на туберкулез, сифилис, коронавирус, СПИД и наркотики». «В то время, как вся планета живет в страхе перед коронавирусом, государство хочет защитить население России. Этот набор принудительных тестов беспокоит экспатов, прежде всего среди делового сообщества, - так прокомментировали событие наши коллеги, добавив: «Санитарный щит» - так называют российские власти эту серию углубленных медицинских тестов, которые вынуждены будут сделать сотни тысяч иностранцев, работающих в стране».

Мы решили разобраться и выяснили, что журналисты RTS не преувеличили. Определение «санитарный щит» мы обнаружили на сайте Роспотребнадзора России, где указано следующее: «Санитарный щит» - это целая система противодействия инфекциям, которая поможет сохранить самое важное - здоровье человека, защитить его от возможных инфекционных угроз в будущем, которых, увы, невозможно избежать. <> Пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации станут самыми настоящими форпостами против всевозможных инфекций.» Досадна, конечно, почти физически ощущаемая военная коннотация, то тут Россия не оригинальна, и мы писали о стилистических особенностях всей информации, касающейся коронавируса, еще в самом начале пандемии.

Действительно также, что с 29 декабря на территории России вступит в силу Федеральный закон № 274-ФЗ от 1 июля 2021 года. Согласно этому закону, иностранные граждане, в том числе несовершеннолетние, прибывающие в России на срок более 90 дней и/или для осуществления трудовой деятельности, обязаны будут проходить медицинское освидетельствование, дактилоскопическую регистрацию и фотографирование в течение 30 дней со дня приезда, а МВД будет выдавать им карты с чипом, на которых будут указаны идентификационные номера, ФИО, дата рождения, пол, сведения о гражданстве, а также информация о прохождении вышеуказанных процедур.

Стоит, пожалуй, разъяснить, что дактилоскопия (не имеющая отношения к малаховским ребятам из песни Высоцкого) – это регистрация отпечатков пальцев. Эта процедура распространяется, к слову, не только на иностранцев для получения разрешения или патента на работу, вида на жительства или разрешения на временное проживание и т.д., но и на россиян – например, при оформлении биометрического загранпаспорта. Это можно пережить. Тем более что отпечатки пальцев берут даже при оформлении обычной шенгенской визы, а в Швейцарии выходцы из третьих стран, претендующие на получение разрешения на проживание или на работу, проходят дактилоскопию и «сдают» биометрическое фото.

Медкомиссия – это, конечно, менее приятно, ведь для выявления у иностранцев инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, каждый иностранный гражданин должен будет не только пройти осмотр у терапевта, фтизиатра, дерматовенеролога и психиатра-нарколога, но и сдать, помимо клинического анализа крови, анализы крови на ВИЧ-инфекцию, а также анализ мочи на наличие психотропных средств и общий анализ, и вдобавок пройти флюорографическое исследование.

Наши коллеги из RTS связались с несколькими работающими в России швейцарцами – при всем недовольстве никто свертывать бизнес не собирается: будут сдавать анализы, на войне как на войне. «Понятно, что это нововведение повлечет за собой дополнительные расходы и дополнительные препятствия для иностранных работников, и мы пытаемся найти решение, позволяющее сохранить сегодняшние условия, - объявил в эфире RTS директор Ассоциации Европейского бизнеса в Москве Тадзио Шиллинг. «Сегодняшние условия» - это сдача анализов один раз, при направлении запроса на разрешение на работу, а не каждые три месяца, как предполагает указ, опубликованный в ноябре. «Мы выстроили очень конструктивные отношения с различными правительственными российскими органами. И в данном конкретном случае получили сигналы, указывающие на понимание нашего беспокойства и желание найти решение», - сообщил г-н Шиллинг, подчеркнув, что, со своей стороны, понимает озабоченность правительства России санитарной ситуацией. Посмотрим, будет ли найден компромисс, и если да, то как он будет выглядеть.

Тем временем в прошлую пятницу швейцарское телеграфное агентство ATS распространило подхваченную другими СМИ информацию о российской «премьере». 24 декабря Таганский суд Москвы впервые наложил оборотные штрафы на иностранные IT-корпорации в России: Google и Meta (бывший Facebook) оштрафованы на 7,2 млрд (90 млн шв. франков по нынешнему курсу) и 2 млрд руб. (почти 24 млн шв. фр.) соответственно за повторное неудаление запрещенной информации. По мнению экспертов, результатом развития конфликта может стать попытка властей замедлить трафик Google в России, что в свою очередь может привести к замедлению всего российского интернета и проблемам с устройствами Android.

Комментируя это событие, журналисты ATS отметили, что «в последние годы российские власти все больше укрепляют контроль над интернетом, последним пространством, где критично настроенные по отношению к Кремлю голоса еще могут звучать относительно свободно», и назвали Роскомнадзор «российским жандармом телекома». Российская газета «Коммерсант» процитировала слова гендиректора Института исследований интернета Карена Казаряна, подчеркнувшего, что «суд наложил штрафы в то время, когда все глобальные IТ-компании принимают решение соответствовать ли закону о «приземлении», по которому они с 1 января 2022 года обязаны организовать полноценное присутствие в России».

Стоит напомнить, что в июле этого года компания Google впервые получила штраф на 3 млн руб. за отказ локализовать данные россиян. 29 сентября ее оштрафовали по протоколам Роскомнадзора на 6,5 млн руб., в октябре Google уплатила штрафы на 32,5 млн руб., тогда же заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин предупреждал, что на корпорацию могут наложить оборотный штраф за систематические нарушения. 7 декабря она была оштрафована на 14 млн руб. Но теперь речь идет уже о миллиардах.

Руководство компании Google, пока не прокомментировавшей решение суда, находится перед тяжелым выбором: не заплатить штраф и уйти с русского рынка или убрать весь контент, оцененный российским правосудием как «нелегальный», включая привлекающие большие аудитории видео Алексея Навального, являющиеся собственностью американского гиганта.