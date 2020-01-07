Самое громкое дело, о котором мы не раз писали, связано с деятельностью члена правительства кантона Пьером Моде и его путешествием в Абу-Даби в ноябре 2015 года. Поездка, которая началась как семейное путешествие, приобрела официальный характер, так как в столице ОАЭ Пьер Моде встретился с рядом политиков. Позднее выяснилось, что в своих заявлениях он о многом умолчал. Напомним, что поездка Моде состоялась в тот период, когда решался вопрос о заключении с разными компаниями контрактов на обслуживание женевского аэропорта Куантрэн. В конце концов, один из договоров был заключен с компанией Dnata, штаб-квартира которой находится в Дубае. Расследование действий Моде, которое ведет генеральный прокурор кантона Женева Оливье Жорно, длится не первый год, и есть основания полагать, что в 2020-м оно не будет завершено. За прошедшее время член Либерально-радикальной партии (PLR) Пьер Моде, обвиняемый в получении преимуществ, потерял часть полномочий в правительстве кантона, затем частично лишился иммунитета, его допрашивали в прокуратуре, о нем в нелестных выражениях писали разные газеты, соратники по PLR просили его уйти в отставку, но он по-прежнему занимает свой пост.



В рамках дела Моде давал показания еще один член правительства кантона – глава департамента инфраструктур Серж даль Буско. Летом прошлого года он подтвердил, что получил 10 тыс. франков в дар от гостиничной сети Groupe Manotel на проведение своей предвыборной кампании. Прокуратура установила, что Groupe Manotel также перечислила десятки тысяч франков ассоциации Cercle Fazy-Favon, которая оказывала помощь Пьеру Моде в его кампаниях. Кроме того, ранее гостиничная сеть предоставила крупную сумму на организацию праздника по случаю дня рождения Моде. Со своей стороны, Серж даль Буско заявил, что вернул 10 тыс. франков отправителю, но расследование обстоятельств продолжается.



В конце прошлого года полиция задержала соратника Моде по партии, муниципального советника Симона Брандта, по подозрению в разглашении служебной тайны, информирует телерадиокомпания RTS. Рано утром три инспектора ждали его у выхода из дома, чтобы надеть на политика наручники и провести обыск в его квартире. Предполагается, что Симон Брандт организовал утечку информации о расходах муниципальных советников, предварительно обсудив план своих действий с Пьером Моде. Последний был заинтересован в таком шаге, поскольку ему требовалось отвлечь внимание общественности от расследования в отношении его путешествия.





Что касается расходов муниципальных советников, то под следствием все еще находятся глава департамента строительства и обустройства территориии глава департамента безопасностив связи с неоправданно высокими затратами. В 2018 году Счетная палата кантона указала на то, что город Женева не установил правила, позволяющие обеспечить соответствующее управление профессиональными расходами муниципальных советников. Позднее, когда делом занялась прокуратура, Гийому Бараццоне пришлось уточнять, почему он потратил крупные суммы на пользование телефоном, а Реми Пагани допросили в связи с его расходами на командировки и питание.Добавим, что в этом году истекает второй срок полномочий генерального прокурора Женевы. Он уже представил свою кандидатуру на следующий срок и пока является единственным претендентом, так как ни в одной политической партии нет желающих побороться с ним за прокурорское кресло. На прошлых выборах – в 2014 году – он с сильным отрывом опередил единственного соперника, представителя политического объединения «Вместе налево» Пьера Байене. По мнению экспертов, отсутствие других кандидатов объясняется нежеланием проиграть на выборах, поскольку нельзя отрицать, что Оливье Жорно прекрасно выполняет свою работу.