Подписка на е-рассылку Печатное издание

вторник, 7 января 2020 года   

Политический криминал в Женеве|Le politiciens sous investigation à Genève

Автор: Лейла Бабаева, Женева, 7. 01. 2020. Просмотров: 257

Прокуратура Женевы (© rts.ch)

В кантоне, который на первый взгляд кажется образцом спокойствия, ведется рекордное для Женевы число расследований в отношении политиков, пишет газета Tribune de Genève. |
Dans le canton, qu’on peut appeler à première vue un modèle de calme, un nombre record (pour Genève) d'enquêtes contre des responsables politiques est en cours, écrit la Tribune de Genève.

Самое громкое дело, о котором мы не раз писали, связано с деятельностью члена правительства кантона Пьером Моде и его путешествием в Абу-Даби в ноябре 2015 года. Поездка, которая началась как семейное путешествие, приобрела официальный характер, так как в столице ОАЭ Пьер Моде встретился с рядом политиков. Позднее выяснилось, что в своих заявлениях он о многом умолчал. Напомним, что поездка Моде состоялась в тот период, когда решался вопрос о заключении с разными компаниями контрактов на обслуживание женевского аэропорта Куантрэн. В конце концов, один из договоров был заключен с компанией Dnata, штаб-квартира которой находится в Дубае. Расследование действий Моде, которое ведет генеральный прокурор кантона Женева Оливье Жорно, длится не первый год, и есть основания полагать, что в 2020-м оно не будет завершено. За прошедшее время член Либерально-радикальной партии (PLR) Пьер Моде, обвиняемый в получении преимуществ, потерял часть полномочий в правительстве кантона, затем частично лишился иммунитета, его допрашивали в прокуратуре, о нем в нелестных выражениях писали разные газеты, соратники по PLR просили его уйти в отставку, но он по-прежнему занимает свой пост.

В рамках дела Моде давал показания еще один член правительства кантона – глава департамента инфраструктур Серж даль Буско. Летом прошлого года он подтвердил, что получил 10 тыс. франков в дар от гостиничной сети Groupe Manotel на проведение своей предвыборной кампании. Прокуратура установила, что Groupe Manotel также перечислила десятки тысяч франков ассоциации Cercle Fazy-Favon, которая оказывала помощь Пьеру Моде в его кампаниях. Кроме того, ранее гостиничная сеть предоставила крупную сумму на организацию праздника по случаю дня рождения Моде. Со своей стороны, Серж даль Буско заявил, что вернул 10 тыс. франков отправителю, но расследование обстоятельств продолжается.

В конце прошлого года полиция задержала соратника Моде по партии, муниципального советника Симона Брандта, по подозрению в разглашении служебной тайны, информирует телерадиокомпания RTS. Рано утром три инспектора ждали его у выхода из дома, чтобы надеть на политика наручники и провести обыск в его квартире. Предполагается, что Симон Брандт организовал утечку информации о расходах муниципальных советников, предварительно обсудив план своих действий с Пьером Моде. Последний был заинтересован в таком шаге, поскольку ему требовалось отвлечь внимание общественности от расследования в отношении его путешествия.

Что касается расходов муниципальных советников, то под следствием все еще находятся глава департамента строительства и обустройства территории Реми Пагани и глава департамента безопасности Гийом Бараццоне в связи с неоправданно высокими затратами. В 2018 году Счетная палата кантона указала на то, что город Женева не установил правила, позволяющие обеспечить соответствующее управление профессиональными расходами муниципальных советников. Позднее, когда делом занялась прокуратура, Гийому Бараццоне пришлось уточнять, почему он потратил крупные суммы на пользование телефоном, а Реми Пагани допросили в связи с его расходами на командировки и питание.

Добавим, что в этом году истекает второй срок полномочий генерального прокурора Женевы Оливье Жорно. Он уже представил свою кандидатуру на следующий срок и пока является единственным претендентом, так как ни в одной политической партии нет желающих побороться с ним за прокурорское кресло. На прошлых выборах – в 2014 году – он с сильным отрывом опередил единственного соперника, представителя политического объединения «Вместе налево» Пьера Байене. По мнению экспертов, отсутствие других кандидатов объясняется нежеланием проиграть на выборах, поскольку нельзя отрицать, что Оливье Жорно прекрасно выполняет свою работу.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.03
CHF-EUR 0.92
CHF-RUB 63.9

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Счастливый билет лотереи Novartis

Со 2 января компания AveXis, принадлежащая швейцарскому фармацевтическому гиганту Novartis, начнет распределять бесплатно, по принципу лотереи, самый дорогой лекарственный препарат в мире - Zolgensma, предназначенный для лечения спинальной мышечной атрофии у детей.

Всего просмотров: 1,154

Новый 2020 год – високосный и кусачий

 Наше традиционное обращение к читателям – нашим верным спутниками в нелегкие для независимого издания времена.

Всего просмотров: 915

В 2020 год с новыми законами: иные налоги, осторожные банкиры и политкорректная армия

 Как обычно, 1 января наступившего года вступили в силу многочисленные новые законодательные акты как на федеральном, так и на кантональных и муниципальных уровнях.

Всего просмотров: 701
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Можно ли пить алкоголь во время беременности?

 Согласно результатам исследования клиники акушерства Цюрихского университетского госпиталя, 40% беременных женщин пьют алкоголь. Врачи бьют тревогу и напоминают, что употребление спиртных напитков во время беременности может вызвать необратимые нарушения развития у ребенка.

Всего просмотров: 38,011

В 2020 год с новыми законами: иные налоги, осторожные банкиры и политкорректная армия

 Как обычно, 1 января наступившего года вступили в силу многочисленные новые законодательные акты как на федеральном, так и на кантональных и муниципальных уровнях.

Всего просмотров: 701

Новый 2020 год – високосный и кусачий

 Наше традиционное обращение к читателям – нашим верным спутниками в нелегкие для независимого издания времена.

Всего просмотров: 915
© 2019 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top