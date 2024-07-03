Автор: Надежда Сикорская, Женева, 03.07.2024.
Столкнувшись с беспрецедентным финансовым кризисом, ООН вынуждена нажимать на педаль газа в Женеве. Сама миссия Организации Объединенных Наций находится под угрозой из-за радикальных мер, затрагивающих услуги, которые считаются жизненно важными.|
Confrontée à une crise financière sans précédent, l’ONU doit mettre la pédale douce à Genève. La mission même des Nations unies est menacée en raison de mesures drastiques qui affectent des services jugés essentiels.
Пожалуй, никогда еще ООН не находилась под таким градом критики, как сейчас – ее пинают буквально со всех сторон: за медлительность, бездействие, отсутствие нейтральности, не эффективность… И если уж в эфир RTS вылилась жалоба на ухудшение «комфорта сотрудников» организации в Женеве – напомним, имеющих нормированный рабочий день и не платящих налоги, - то, видимо, дело серьезно.
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