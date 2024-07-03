Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

четверг, 4 июля 2024 года   

ООН затягивает ремень |L’ONU se serre la centure

Автор: , Женева, .

Потолок зала ХХ во Дворце Наций оформлен испанским художником Марсело Барсело Photo © Nashagazeta

Столкнувшись с беспрецедентным финансовым кризисом, ООН вынуждена нажимать на педаль газа в Женеве. Сама миссия Организации Объединенных Наций находится под угрозой из-за радикальных мер, затрагивающих услуги, которые считаются жизненно важными.

|

Confrontée à une crise financière sans précédent, l’ONU doit mettre la pédale douce à Genève. La mission même des Nations unies est menacée en raison de mesures drastiques qui affectent des services jugés essentiels.

Пожалуй, никогда еще ООН не находилась под таким градом критики, как сейчас – ее пинают буквально со всех сторон: за медлительность, бездействие, отсутствие нейтральности, не эффективность… И если уж в эфир RTS вылилась жалоба на ухудшение «комфорта сотрудников» организации в Женеве – напомним, имеющих нормированный рабочий день и не платящих налоги, - то, видимо, дело серьезно.

Полный текст статьи доступен подписчикам
Вы подписчик? Войдите
Купить
статью
CHF 5
Подписка
на месяц
CHF 15
Подписка
на год
CHF 150
отделение ООН в Женеве
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
Статьи по теме: 
Касым-Жомарт Токаев: «Альтернативы ООН не существует»
Касым-Жомарт Токаев: «Размышления в Объединенных нациях»
Александр Кутейников: Фанат системы ООН
PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Очки Мурата Якина всколыхнули интернет

Главной модной сенсацией идущего сейчас Чемпионата Европы по футболу стали стильные аксессуары тренера национальной сборной Швейцарии.

Всего просмотров: 766

Шедевры из музея Лангматта в гостях у Фонда Эрмитаж

 Вчера в лозаннском частном музее открылась экспозиции, на которой представлены работы Будена, Ренуара, Сезанна, Гогена... 

Всего просмотров: 608

Кунстхаус Цюриха расстается с шедеврами

 Художественный музей города продолжает работу по изучению происхождения своей коллекции.

Всего просмотров: 438
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Позапрошлая война на улице Москвы

 Лозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.

Всего просмотров: 2,872

Весенние прогулки по Швейцарии

 Луга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.

Всего просмотров: 4,742

9 мая - общий День Победы

 Фото - Наша газета По следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.

Всего просмотров: 9,330
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top