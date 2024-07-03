ООН затягивает ремень |L’ONU se serre la centure

Пожалуй, никогда еще ООН не находилась под таким градом критики, как сейчас – ее пинают буквально со всех сторон: за медлительность, бездействие, отсутствие нейтральности, не эффективность… И если уж в эфир RTS вылилась жалоба на ухудшение «комфорта сотрудников» организации в Женеве – напомним, имеющих нормированный рабочий день и не платящих налоги, - то, видимо, дело серьезно.