НПШ в красно-белых тонах и в кепках со смыслом |L’UDC en blanc et rouge et en casquettes significatives

Читатели Нашей Газеты знают, что в октябре этого года состоятся федеральные выборы – важнейшее политическое событие страны. Мы уже не раз касались этой темы, рассказывая о том, как борются за места в Федеральном дворце в Берне разные политические объединения, в частности, Народная партия Швейцарии, антииммиграционная позиция которой остается несгибаемой. Это было еще раз продемонстрировано на официальном запуске предвыборной кампании, состоявшемся несколько дней назад на стадионе Swiss Life Arena в пригороде Цюриха – «родном» стадионе хоккейной команды ZSC Lions, возглавляемой Вальтером Фреем, бывшим вице-президентом НПШ. (Хоккей, конечно, ни в чем не виноват, но почему его так любят консерваторы?)