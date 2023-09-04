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понедельник, 4 сентября 2023 года   

НПШ в красно-белых тонах и в кепках со смыслом |L’UDC en blanc et rouge et en casquettes significatives

Автор: , Цюрих, .

Фото с сайта udc.ch

Главной темой предвыборной кампании крупнейшей политической партии Швейцарии вновь стало недоверие к иностранцам. Но появились и новые сюжеты.

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L’axe majeur de la campagne fédérale du plus grand parti suisse couche la méfiance vis-à-vis de l’étranger.

Читатели Нашей Газеты знают, что в октябре этого года состоятся федеральные выборы – важнейшее политическое событие страны. Мы уже не раз касались этой темы, рассказывая о том, как борются за места в Федеральном дворце в Берне разные политические объединения, в частности, Народная партия Швейцарии, антииммиграционная позиция которой остается несгибаемой. Это было еще раз продемонстрировано на официальном запуске предвыборной кампании, состоявшемся несколько дней назад на стадионе Swiss Life Arena в пригороде Цюриха – «родном» стадионе хоккейной команды ZSC Lions, возглавляемой Вальтером Фреем, бывшим вице-президентом НПШ. (Хоккей, конечно, ни в чем не виноват, но почему его так любят консерваторы?)

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