Неонацисты и «коктейль Молотова» в Швейцарии

Первые дни апреля были отмечены серией не совсем мирных манифестаций и даже столкновений с полицией, что для Швейцарии, в отличие от Франции, например, остается ситуациями исключительными.

Полиция разогнала около пяти сотен – вместо ожидавшихся десяти тысяч – участников несанкционированного сборища корона-скептиков в Альтдорфе, кантон Ури, протестовавших против медлительности правительства на площади, известной каждому любознательному туристу – той самой, которую украшает памятник Вильгельму Теллю, национальному герою Швейцарии. Интересно, что шествие одетых в черное людей с дисциплинированно прикрытыми санитарными масками лицами сопровождал раздававшийся из громкоговорителей «Реквием» Моцарта. Полиция дала любителям венского гения две минуты на то, чтобы мирно разойтись. Против небольшой группы, призыву не внявшей, был применен слезоточивый газ, способствовавший быстрому пересмотру этой группой своей позиции. Никто не было задержан, никому не был выписан штраф, обошлось не только без жертв, но и без разбитых окон или опрокинутых мусорных ящиков. Высокий уровень цивилизации, что ни говори!

А вот в Сионе, столице кантона Вале, мусорные ящики поопрокидывали и бутылки пошвыряли: 350 студентов решили дружно отметить начало пасхальных каникул, за что и получили дозу слезоточивого газа, не прислушавшись к настоятельным просьбам полицейских разойтись по-хорошему.

Вслед за Сионом последовал Санкт-Галлен, где тот же газ, а также каучуковые дубинки были пущены в ход полицейскими после того, как в них полетели бутылки с «коктейлем Молотова». 20 молодых людей из тех, кто откликнулись на распространенные через социальные сети призывы к насилию и вышли поздно вечером к городскому вокзалу, были задержаны. Полиция установила, что большинство зачинщиков беспорядков приехали в Санкт-Галлен из других городов.

При всех внешних различиях объединяет эти акции протеста одно: повод, а именно – усталость от пандемии, скопившееся раздражение, недовольство правительством… Ну, вы сами все это прекрасно знаете.

Можно ли считать пандемию и связанные с ней усталость и раздражение поводом для агрессии и насилия? На наш взгляд, конечно, нет, хотя эта печальная тенденция грозит усилиться, что не может не беспокоить не только обывателей, но и правоохранительные органы. Выступая в эфире телеканала RTS, Андре Дювийар, представитель Национальной сети безопасности, назвал ситуацию «вызывающей тревогу» несмотря на то, что в большинстве случаев до физического насилия все же не доходит.

Действительно, большая часть недовольных следует примеру ассоциации «Молчаливый протест» («Silent protest»), члены которой дистанцируются от любых форм насилия и преследования. Но, как всегда в моменты кризиса, находятся «самые крутые», призывающие к радикализации – коктейль имени советского министра, «разлитый» в Санкт-Галлене, местных полицейских явно впечатлил.

«Продолжающаяся пандемия ведет к растущему раздражению населения против властей, и даже если огромное большинство граждан выражают его с соблюдением принципов демократии, подобные ситуации – благодатная почва для разгула более агрессивных движений. А потому мы должны оставаться бдительными», - прокомментировал Андре Дювийар, добавив, что все средства предупреждения и пресечения исламистской радикализации, разработанные в Швейцарии в последние годы, эффективно используются и для борьбы с другими видами подстрекательств к нарушению общественного порядка и насилию.

Можно ли проводить параллель между довольно все же вялым протестным движением и нарастанием активности ультраправых группировок? Возможно, некоторые наши читатели в курсе, что пару недель назад в Винтертуре (кантон Цюрих) были осуждены пятеро неонацистов, а в кантоне Тургуа лица, которых не хочется называть ни товарищами, ни гражданами, и которые сами называют себя фашистами, вмешались в митинг против ограничительных мер в связи с пандемией в начале марта. На этот вопрос эксперт в области национальной безопасности ответил более уклончиво, но все же ответил. «Мы видим рост такого типа экстремизма на международном уровне, - признал он. – В Швейцарии экстремизм правого толка является одним из трех видов деятельности, находящихся под наблюдением служб безопасности и разведки, и «дело Винтертура» доказывает, что проблема в нашей стране тоже существует».

Важно не пропустить момент перехода от «простого посещения» экстремистских сайтов к действиям, что значительно облегчается социальными сетями, через которые осуществляется вербовка. Согласно опросу, проведенному лондонским Центром стратегических исследований и опубликованному в декабре 2020 года, за период пандемии посещение сайтов типа QAnon в немецкоязычных странах (Австрия, Германия, Швейцария) выросло на 20%. Разумеется, «праздное любопытство» далеко не всегда перерастает в присоединение к движению, но лучше подстраховаться.

По словам Андре Дювийара, в прошлом году в Швейцарии было зарегистрировано 29 происшествий, связанных с действиями ультраправых группировок, что значительно меньше, чем годом ранее, так что о каком-то значимом феномене речь, к счастью, не идет. При этом прорывающиеся на поверхность симптомы свидетельствуют о том, что проблема существует, а значит, расслабляться нельзя. К сожалению, рассчитывать на то, что проблема эта исчезнет, как только будут отменены санитарные ограничения, не приходится, поскольку последствия пандемии, особенно в экономической сфере, будут ощущаться в течение продолжительного времени.