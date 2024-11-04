Автор: Надежда Сикорская, Берн, 04.11.2024.
Наши швейцарские коллеги обратили внимание на то, что в течение последнего года федеральный советник отклонял все просьбы об интервью с печатной прессой. Удивительная стратегия, учитывая его положение и международный политический контекст.
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Nos collègues suisses ont remarqué que le conseiller fédéral chargé des Affaires étrangères refuse toute demande d’interview dans la presse écrite depuis une année. Une stratégie étonnante au vu de sa fonction et du contexte politique international.
Сразу оговоримся: в заголовке нет ни малейшего намека на знаменитый фильм Джонатана Демми – министр иностранных дел Швейцарии не ягненок и тем более не людоед. Нет также оснований полагать, что в наших коллегах говорит обида, хотя гарантий не даем: сами мы к Иньяцио Кассису с просьбой об интервью никогда не обращались и, следовательно, отказа не получали. А то не знаем, как бы отреагировали. Но если оставить в стороне шутки, то поведение главного дипломата Швейцарской Конфедерации действительно странновато.
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