Молчание Кассиса |Silence de Cassis

Сразу оговоримся: в заголовке нет ни малейшего намека на знаменитый фильм Джонатана Демми – министр иностранных дел Швейцарии не ягненок и тем более не людоед. Нет также оснований полагать, что в наших коллегах говорит обида, хотя гарантий не даем: сами мы к Иньяцио Кассису с просьбой об интервью никогда не обращались и, следовательно, отказа не получали. А то не знаем, как бы отреагировали. Но если оставить в стороне шутки, то поведение главного дипломата Швейцарской Конфедерации действительно странновато.