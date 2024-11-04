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понедельник, 4 ноября 2024 года   

Молчание Кассиса |Silence de Cassis

Автор: , Берн, .

Министр предпочитает массовые пресс-конференции общению с журналистами тет-а-тет © DFAE

Наши швейцарские коллеги обратили внимание на то, что в течение последнего года федеральный советник отклонял все просьбы об интервью с печатной прессой. Удивительная стратегия, учитывая его положение и международный политический контекст.

 

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Nos collègues suisses ont remarqué que le conseiller fédéral chargé des Affaires étrangères refuse toute demande d’interview dans la presse écrite depuis une année. Une stratégie étonnante au vu de sa fonction et du contexte politique international.

Сразу оговоримся: в заголовке нет ни малейшего намека на знаменитый фильм Джонатана Демми – министр иностранных дел Швейцарии не ягненок и тем более не людоед. Нет также оснований полагать, что в наших коллегах говорит обида, хотя гарантий не даем: сами мы к Иньяцио Кассису с просьбой об интервью никогда не обращались и, следовательно, отказа не получали. А то не знаем, как бы отреагировали. Но если оставить в стороне шутки, то поведение главного дипломата Швейцарской Конфедерации действительно странновато.

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МИД Швейцарии
швейцарская дипломатия
Иньяцио Кассис
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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