Автор: Заррина Салимова, Женева, 20.02.2025.
Женева планирует выделить многомиллионную помощь организациям, занимающимся гуманитарной помощью. Против этого решения выступила Народная партия Швейцарии (UDC/SVP), объявившая о проведении референдума.|
Genève prévoit d’allouer une aide de plusieurs millions de francs aux organisations actives dans l’aide humanitaire. Cette décision a été contestée par l’UDC, qui a lancé un référendum.
Наша Газета уже рассказывала о том, что прекращение финансирования ряда неправительственных организаций со стороны США окажет непосредственное влияние на Женеву, где находятся офисы многих подобных структур: в кантоне расположены 40 международных и 476 неправительственных организаций. В общей сложности на сектор международной Женевы приходится более 35 000 рабочих мест и несколько миллиардов франков. При этом США обеспечивали четверть финансирования основных международных организаций.
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