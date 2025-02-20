Кто должен финансировать НПО? |Qui doit financer les ONG ?

Наша Газета уже рассказывала о том, что прекращение финансирования ряда неправительственных организаций со стороны США окажет непосредственное влияние на Женеву, где находятся офисы многих подобных структур: в кантоне расположены 40 международных и 476 неправительственных организаций. В общей сложности на сектор международной Женевы приходится более 35 000 рабочих мест и несколько миллиардов франков. При этом США обеспечивали четверть финансирования основных международных организаций.