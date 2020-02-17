Швейцарские джихадисты, состоящие в террористической организации «Исламское государство», хотели взорвать топливные цистерны, расположенные в коммуне Вернье, недалеко от аэропорта Куантрэн. О деталях планировавшегося теракта рассказывается в расследовании, проведенном корреспондентом Le Temps Борисом Мабийяром.

«Мозгом» террористической атаки, предположительно, был 25-летний Даниэль Д., выросший в Линьоне (коммуна Вернье). В 2013 году он принял ислам и получил имя Абу Илиас аль-Свизри. Он часто посещал мечеть в Пти-Саконне, где встречался с другими фигурантами дела, которые в расследовании Le Temps упоминаются под именами П.Ф. и Рамзи. Из троих приятелей только Рамзи вырос в мусульманской семье и говорил по-арабски, а П.Ф. и Даниэль Д. были новообращенными мусульманами, знавшими на тот момент по-арабски лишь несколько слов.

В 2014- м и 2015-м все трое совершили паломничество в Мекку, а затем Даниэль Д. и Рамзи приняли решение уехать в Сирию. Они прошли боевую подготовку и были приняты в подразделение ИГ, отвечающее за операции, совершаемые за пределами Халифата, в частности, в Европе.

Оставшийся в Женеве П.Ф. также хотел отправиться в Сирию, но Даниэль Д. его отговорил, убедив в том, что он может послужить ИГ, оставаясь в Европе и «сея хаос». В конце концов, из-за идеологических разногласий Даниэль Д. и П.Ф. разорвали отношения, при этом Даниэль Д. назвал П.Ф. «кафиром», т.е. неверным. Позже Даниэль Д. установил связь с другими швейцарскими джихадистами: двумя водуазцами, которые сейчас находятся в тюрьме в Сирийском Курдистане, а также с выходцем из кантона Ааргау, который считается «очень опасным» преступником.

По заданию и при поддержке ИГ швейцарские джихадисты должны были определить цели возможных террористических атак в Швейцарии. Когда именно Даниэлю Д. пришла в голову идея совершить атаку в Женеве, неизвестно, но, по информации Le Temps, подрыв топливных цистерн в Вернье был запланирован на конец апреля или начало мая 2019 года.

Раскрыть планы террористов удалось благодаря американским спецслужбам, которые в конце лета 2018 года передали своим швейцарским коллегам документы с подробным описанием нападения. Женевские власти приняли меры по защите объектов критичной инфраструктуры. Le Temps также связывает с этим делом задержание двух албанских граждан, направлявшихся в Женеву.

Некоторые политические партии уже отреагировали на информацию о готовившемся теракте. Так, в воскресенье Женевское гражданское движение (MCG) и Народная партии Швейцарии (UDC) выпустили совместное коммюнике, в котором потребовали немедленно прекратить эксплуатацию нефтебазы в Вернье.

Напомним, что в апреле прошлого года из публикации Sunday Times стало известно, что взрыв мог прогреметь и в Базеле . На жестком диске, брошенном террористами в Сирии во время отступления, были найдены фотографии базельской промышленной зоны, где стоят 25 цистерн с мазутом. Рядом находится жилой квартал, совсем недалеко расположены границы с Францией и Германией. Были ли атаки в Базеле и Женеве спланированы одной и той же группой лиц? Пока на этот вопрос нет ответа, но сходство двух операций вызывает подозрения.

Сейчас Даниэль Д. находится в сирийской тюрьме, контролируемой курдами. Свою причастность к возможным атакам он отрицает. По информации Le Temps, он был допрошен сотрудниками Федеральной разведывательной службы Конфедерации (SRC), которая, однако, никаких комментариев относительно текущей оперативной деятельности не дает.

Добавим, что Даниэль Д. – единственный гражданин Швейцарии, фигурирующий в списке Интерпола, в котором перечислены 173 возможных террориста-смертника.

По данным SRC, с 2001 года из Швейцарии в Сирию и Ирак уехали 77 джихадистов. В настоящее время в иракско-сирийской зоне находятся около 20 граждан Конфедерации - те из них, кто обладает двумя и более гражданствами, могут лишиться швейцарского паспорта. Напомним, что в сентябре прошлого года власти Швейцарии аннулировали паспорт мужчины, осужденного на несколько лет лишения свободы за пропаганду исламистской террористической организации и вербовку боевиков, а в начале этого года швейцарского паспорта лишилась женщина, находящаяся сейчас в Сирии.