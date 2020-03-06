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05.03.2020 - 11:39В Швейцарии от Covid-19 умер первый человек

Равенство через 100 лет?|Egalité dans 100 ans?

Автор: Лейла Бабаева, Женева-Лозанна-Берн, 6. 03. 2020. Просмотров: 105

(© pixabay.com)

Около 70% швейцарок в возрасте 24-40 лет сталкиваются с проявлениями сексизма, отмечается в исследовании неправительственной организации Plan International Suisse.|
Environ 70% des femmes suisses âgées de 24 à 40 ans souffrent de sexisme, note le Plan International Suisse dans son étude.

Интересно, что около 75% участниц и участников опроса, проведенного Plan International Suisse, полагают, что в Швейцарии нет проблем с равенством между мужчинами и женщинами. Тем не менее, когда девушки устраиваются на работу и стараются сделать карьеру, то вскоре смотрят на ситуацию без прежнего оптимизма.

В проведенном НПО исследовании говорится о том, что понадобится еще около 100 лет, чтобы женщины не сталкивались с дискриминацией. 60% респонденток в возрасте 14-24 лет уверены, что женщины-менеджеры должны показывать лучшие результаты, чем мужчины, чтобы к ним относились с уважением. Любопытно, что 60% швейцарок в возрасте 14-24 лет сталкивались с гендерной дискриминацией. Если говорить только о работе, то в офисе от сексизма страдают 42% 24-40-летних  женщин. Несмотря на то, что в начале карьеры число работниц эквивалентно числу работников на рынке труда, женщин становится меньше, как только речь заходит о руководящих должностях. Это связано не с неуверенностью в себе, поскольку 70% участниц опроса полагают, что обладают качествами, необходимыми для выполнения административных задач. Причина также не в том, что их мужья не хотят помогать по дому: около 60% молодых мужчин готовы сидеть с детьми, если их жены перейдут на более ответственные должности. Глава Plan International Suisse Суба Уматхеван отметила, что причина медленного продвижения швейцарок по карьерной лестнице - не в них самих, а в бытующих в обществе стереотипах.

А если женщина хочет создать свою компанию? Суба Уматхеван рекомендует начинающим предпринимательницам не разочаровываться, если с первого раза их не принимают всерьез. Эксперт подчеркнула, что мужчины не сталкиваются с этой проблемой, поскольку сотрудники прислушиваются к их словам без лишних предисловий, а вот женщинам следует поставить себя так, чтобы и их идеям уделяли достаточно внимания.

Если же посмотреть на офисную работу более масштабно, то всегда актуален вопрос, как справиться со стрессом и чувствовать себя великолепно. Руководство некоторых компаний пользуется услугами «менеджеров счастья», задача которых – заботиться об удовлетворении, получаемом от работы. Директор регионального центра охраны труда (CRST) в Ивердоне Флориан Амстутц указал на то, что сотрудникам часто не хватает свободы, нередко они не видят смысла в выполняемых задачах и недовольны отношениями с коллегами. Эксперт советует периодически говорить коллегам, что они хорошо работают, так как этот маленький шаг дает большие результаты. Кроме того, можно собрать сотрудников в одном зале, где каждый расскажет о себе в течение трех минут. Такая практика порой помогает улучшить обстановку, поскольку люди с удивлением обнаруживают, что рядом с ними находятся те, кто обожают те же фильмы и книги, что и они, ведь у них просто нет времени или желания поговорить об этом в течение рабочего дня. В конечном итоге важно не то, что каждый прилагает максимум усилий ради предприятия, а то, что каждый чувствует значимость своего вклада в общее дело.

 

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