Автор: Лейла Бабаева, Женева-Лозанна-Берн, 6. 03. 2020. Просмотров: 105
Интересно, что около 75% участниц и участников опроса, проведенного Plan International Suisse, полагают, что в Швейцарии нет проблем с равенством между мужчинами и женщинами. Тем не менее, когда девушки устраиваются на работу и стараются сделать карьеру, то вскоре смотрят на ситуацию без прежнего оптимизма.
В проведенном НПО исследовании говорится о том, что понадобится еще около 100 лет, чтобы женщины не сталкивались с дискриминацией. 60% респонденток в возрасте 14-24 лет уверены, что женщины-менеджеры должны показывать лучшие результаты, чем мужчины, чтобы к ним относились с уважением. Любопытно, что 60% швейцарок в возрасте 14-24 лет сталкивались с гендерной дискриминацией. Если говорить только о работе, то в офисе от сексизма страдают 42% 24-40-летних женщин. Несмотря на то, что в начале карьеры число работниц эквивалентно числу работников на рынке труда, женщин становится меньше, как только речь заходит о руководящих должностях. Это связано не с неуверенностью в себе, поскольку 70% участниц опроса полагают, что обладают качествами, необходимыми для выполнения административных задач. Причина также не в том, что их мужья не хотят помогать по дому: около 60% молодых мужчин готовы сидеть с детьми, если их жены перейдут на более ответственные должности. Глава Plan International Suisse Суба Уматхеван отметила, что причина медленного продвижения швейцарок по карьерной лестнице - не в них самих, а в бытующих в обществе стереотипах.
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