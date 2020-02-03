Автор: Лейла Бабаева, Лозанна-Женева, 3. 02. 2020. Просмотров: 221
Организация Unicode Consortium представила 117 новых эмодзи, среди которых ниндзя, матрешка, таракан, муха, оливка, мамонт, смайл со слезой и т.д. Они станут доступны во второй половине 2020 года пользователям Android, iOS, Windows и других операционных систем.|
Le Consortium Unicode a présenté les 117 nouveaux emojis, y compris un ninja, une matriochka, un cafard, une mouche, une olive, un mammouth, un smiley avec une larme, etc. qui seront disponibles à partir du second semestre 2020 pour les utilisateurs d'Android, iOS, Windows et d'autres systèmes d'exploitation.
Из 117 изображений только 62 – абсолютно новые, остальные 55 – это гендерные варианты и версии с разными оттенками кожи. Решение добавить те или иные картинки в список уже доступных пользователям определяется, среди прочего, изменениями в обществе. Отметим, что на разных устройствах новые эмодзи могут выглядеть по-разному, так как Unicode Consortium задает лишь стандарт, а внедрением занимаются корпорации, разрабатывающие программное обеспечение.
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