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понедельник, 3 февраля 2020 года   

Мужчина в фате, матрешка и котелок для фондю|Homme en voile de mariée, matriochka et fondue

Автор: Лейла Бабаева, Лозанна-Женева, 3. 02. 2020. Просмотров: 221

(© emojipedia.org)

Организация Unicode Consortium представила 117 новых эмодзи, среди которых ниндзя, матрешка, таракан, муха, оливка, мамонт, смайл со слезой и т.д. Они станут доступны во второй половине 2020 года пользователям Android, iOS, Windows и других операционных систем.

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Le Consortium Unicode a présenté les 117 nouveaux emojis, y compris un ninja, une matriochka, un cafard, une mouche, une olive, un mammouth, un smiley avec une larme, etc. qui seront disponibles à partir du second semestre 2020 pour les utilisateurs d'Android, iOS, Windows et d'autres systèmes d'exploitation.

Из 117 изображений только 62 – абсолютно новые, остальные 55 – это гендерные варианты и версии с разными оттенками кожи. Решение добавить те или иные картинки в список уже доступных пользователям определяется, среди прочего, изменениями в обществе. Отметим, что на разных устройствах новые эмодзи могут выглядеть по-разному, так как Unicode Consortium задает лишь стандарт, а внедрением занимаются корпорации, разрабатывающие программное обеспечение.

Отдельного упоминания заслуживает эмодзи в виде котелка для фондю: он красного цвета, а на боку его красуется белый крест, как на швейцарском флаге. Директор организации Présence Suisse Николя Бидо подчеркнул на своей странице в Twitter, что это изображение поможет улучшить имидж Швейцарии за рубежом.

Напомним, что ранее Unicode Consortium опубликовала наиболее часто используемые эмодзи. В начале списка – смеющееся лицо с брызжущими из глаз слезами, на втором – сердечко, на третьем – влюбленный смайл с глазами в форме сердец.

В интервью телерадиокомпании RTS профессор социологии Лозаннского университета Джанни Хавер отметил, что эмодзи стали современными иероглифами: с их помощью можно писать целые сообщения, обходясь без слов. Тем не менее, существует вероятность злоупотребления: например, изображения человечков в инвалидных креслах могут быть использованы так, что их смысл нельзя будет назвать политически корректным, добавил ученый.

Конечно, появление все новых эмодзи объясняется желанием корпораций расширить рынок для выпускаемых ими гаджетов, однако эксперты видят здесь неоднозначную тенденцию. С одной стороны, определенные категории людей, относящие себя к меньшинствам, рады видеть появление смайлов, которые их «представляют», с другой стороны – чем больше будет иконок, тем выше вероятность возникновения разногласий между пользователями, предпочитающими разные эмодзи. По мнению профессора Университета Париж-Декарт Пьера Альте, одно изображение, похожее на всех и ни на кого одновременно, объединяло бы людей, поскольку каждый нашел бы в нем что-то для себя.

 

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