Автор: Наталья Громова, Коппе, 11. 01. 2023.
В ноябре 2022 года писатель, историк литературы, драматург, журналист, финалист премий «Русский Букер» и «Большая книга» Наталья Громова, после 24 февраля 2022 покинувшая Россию, представила в Русском кружке Женевского университета свою новую книгу «Потусторонний друг», посвященную истории любви философа Льва Шестова и Варвары Малахиевой-Мирович, историю, начавшуюся в Швейцарии. Решив, что эта книга заслуживает вашего внимания, мы попросили Наталью Александровну выделить из объемного исследования «швейцарскую линию» - специально для Нашей Газеты.|
En novembre 2022 l’écrivaine et l’historienne de la littérature Natalia Gromova a présente, au Cercle russe de l’UNIGE, son nouveau livre sur l’histoire d’amour entre le philosophe Lev Chestov et Varvara Malakhieva-Mirovitch. Voici une version abrégée, en exclusivité de Nasha Gazeta.
В 1911 году по приглашению философа Льва Шестова Варвара Малахиева-Мирович приехала в Швейцарию погостить у него в Коппе, куда часто съезжались их общие друзья. Спустя годы она вспоминала о той встрече в своих дневниках: «11 июня 1947 года. Это было однажды на берегу Женевского озера, в Коппэ. Туда я приехала в одну из прибрежных вилл, занятую «Лёлей» – так звали его в кругу его друзей. Я приехала для того, чтобы познакомиться с его дочерьми, они от рождения жили с их матерью в Швейцарии. Отец же часто уезжал – и странствовал по всему широкому свету и почти половину годичного круга иногда жил в России – в Киеве, в Петербурге, в Москве.
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