Наша Газета: Татьяна, молодой девушкой Вы приехали в малознакомую страну. С какими трудностями столкнулись?



Татьяна Кунц: В принципе, самая большая трудность – это язык. Мой муж уже тогда прекрасно разговаривал на русском. У меня же всегда складывалось впечатление, что он переводит мне не все. Это подтолкнуло меня вплотную заняться изучением немецкого. Поначалу было очень тяжело: муж учился в другом городе, а я жила у его родителей. Мне с ними очень повезло, но общались они только на немецком. Было ощущение, что меня кинули в воду, и я должна была либо утонуть, либо поплыть. Я выбрала второй вариант, хотя первое время плакала и вообще думала, зачем я сюда приехала? На эту ситуацию я сейчас смотрю по-другому: обстоятельства вынудили меня быстрее выучить язык, что позволило начать искать работу.



На Украине Вы учились на инженера текстильной промышленности, но сразу работать по специальности в Швейцарии не смогли…



Как известно, здесь наши дипломы не всегда котируются. Для меня было важно работать по специальности. Можно даже сказать, это было моей мечтой. Я писала в различные учреждения, университеты, наконец, пришел отклик из инженерной школы в Бургдорфе с предложением пройти у них полугодовую практику. Я посещала занятия, ходила со своей наставницей в лабораторию, замеряла показания, поражаясь разнице между лабораториями здесь и на Украине. Но при желании, конечно, всему научишься (смеется). После окончания практики я нашла работу по специальности на предприятии Leinenweberei в Берне, но через две недели после последнего собеседования узнала, что беременна. Это было огромное счастье, но и удар, потому что шанс работать по профессии – редкость. Тогда и встал вопрос: "Чего я хочу?" Я хотела ребенка, и от работы пришлось отказаться.



Как Вы пришли к новой профессии?



Чисто случайно! Из разговора со знакомым я узнала о потасовке с участием русских туристов в магазине неподалеку. Должна была приехать полиция, но они долго не могли найти переводчика. Это подало мне идею! Я пошла в полицию и спросила, не нужен ли им переводчик с русским языком. Отправила свое резюме, и месяца через три мне позвонили и пригласили на собеседование. Так я начала переводить.



Это стало началом карьеры?



Я поняла, что это занятие мне по душе и в 2002 году пошла на курс «Межкультурный перевод», где получила сертификат, который дает право переводить не только в полиции, но и в суде, больницах, школах. В качестве дипломной работы я и еще трое моих коллег организовали в городе Тун интеграционный проект для женщин под названием Frouebrügg, выиграли 10000 франков и получили поддержку специалиста организации Культурный процент Migros для дальнейшего развития. Администрация Туна тоже нас поддержала! Мы организовывали курсы немецкого языка, различные занятия для детей, курсы шитья для женщин... Уже в первый год нашего существования к нам пришли более 250 женщин разных национальностей и вероисповеданий.

Что для Вас самое главное в работе культурным посредником?



Если ты можешь кому-то помочь, это дает тебе силу и желание работать дальше. Но бывают ситуации, когда ты беспомощен, потому что решение каждый человек в конце концов принимает сам. Я переводила для нескольких женщин, которые столкнулись с домашним насилием. Ходила с ними по врачам, освидетельствовали побои, обращались в разные организации, которые могли бы им помочь. Но эти женщины возвращались обратно к своим мужьям. Что тут можно поделать? Мне было очень важно в таких ситуациях оказать этим женщинам поддержку.



Почему Вы начали заниматься благотворительностью на Украине? Какого рода проекты Вы там ведете?



Все получилось само собой. Когда приезжаешь на Украину, то видишь, как трудно людям. Бедность! Мне повезло, у меня все прекрасно сложилось, но хочется помочь оставшимся на моей родине. Еще в институте мы ходили в херсонский детский дом и детский сад «на отработку». В один из приездов я зашла в детский сад, просто посмотреть, какая там сейчас ситуация. Меня ужасно смутили ржавые трубы горячей и холодной воды, состояние канализации... Мы потихоньку отремонтировали этот детский сад. Следующим проектом стал детский дом. Мы купили обогреватели, заменили двери, но дальше наше сотрудничество зашло в тупик, потому что руководство дома надеялось получить от меня скорее денежную поддержку. Но у меня правило: я никому не даю деньги. Если кому-то что-то нужно, составляю смету и помогаю материалами, рабочей силой. Я должна быть уверена, что деньги действительно пойдут по назначению. Так и получается, что, если есть бюджет, хочется потратить его на благое дело. Начинаешь ремонтировать одно, в процессе обращаешь внимание на другое, и так, одна за одной, возникают новые идеи, кому и как помочь.





Финансирование Ваших проектов на Украине происходит из Швейцарии. Легко ли найти спонсоров? С какими подводными камнями приходилось сталкиваться?



Найти спонсоров не легко. В Frouebrügg я была ответственной за сбор денежных средств для наших проектов и мероприятий, за поиск спонсоров. Люди, которые мне давали деньги тогда, доверяют мне по сей день. Так что для новых проектов не пришлось их убеждать, что я делаю хорошее дело, и что деньги идут по назначению. Например, для проекта в детском саду я сначала показала им фотографии, сделала смету для ремонта, а только потом получила финансовую помощь. У меня есть вся документация, все чеки, ведь самое главное – это доверие, и для меня важно не потерять его.



Не только на Украине люди нуждаются в помощи, но и в Швейцарии: Ваш текущий проект нацелен на улучшение качества жизни слепых и слабовидящих путем изготовления доступных для них PDF-документов. Помимо местных единомышленников, Вы вовлекли в проект и молодых специалистов из Херсона. Для чего? Уместна ли здесь поговорка «Хочешь накормить человека один раз – дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь – научи рыбачить»?



Да! Я хочу дать возможность этим людям встать на ноги самостоятельно. В Швейцарии многие жалуются, что много беженцев. Поверьте, люди не хотят быть беженцами, они хотят найти хорошую работу на родине, и тогда им не надо будет куда-то бежать. Для этого им надо дать перспективу в их родной стране. И поэтому наша маленькая лепта здесь – это рассказывать другим, что там есть хорошие специалисты и хорошие люди.



Вы провели одну половину своей жизни на Украине, а другую в Швейцарии. Что бы Вы пожелали читателям Нашей Газеты, основываясь на опыте двух культур?



Надо оставаться самим собой, и тогда ты будешь себя хорошо чувствовать в любой стране. Никогда нельзя опускать голову. Сложности приходят и уходят, а если ты начинаешь жалеть себя, то становится только хуже и хуже. Надо пытаться идти вперед, пробовать, искать, и какая-то дверь точно откроется!