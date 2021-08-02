Автор: Надежда Сикорская, Москва-Женева, 2. 08. 2021.
В ночь на 1 августа на 92-м году жизни скончался легендарный декан и до смерти президент факультета журналистики МГУ Ясен Николаевич Засурский.|
Dans la nuit du 31 juillet au 1 aout Yassen N. Zassoursky, le légendaire doyen de l’École du journalisme de l’Université de Moscou est décédé, à l’âge de 91 ans.
Меньше двух лет назад я писала материал во здравие – по случаю 90-летия Ясена Николаевича. Каким счастьем было оказаться тогда в Москве и отметить вместе с ним этот славный юбилей.
И вот наступил момент писать за упокой. За упокой прекрасной, уникальной, единственной и неповторимой души, которой мне будет мучительно не хватать.
Собственно, к тому предыдущему тексту и добавить-то нечего. Разве что несколько слов, с оглядкой на 36 лет, прожитых под его нежным и заботливым крылом - какое-то время в непосредственной близости, более долгое - удаленно.
В том почтенном возрасте, до которого дожил Ясен Николаевич, время, увы, имеет свойство ускоряться, и бег его ни остановить, ни хотя бы приостановить не дано никому. Любимый Учитель в последние годы старел, слабел, только голос его не менялся и неизменной оставался его интерес к моей жизни.
В течение многих лет я исправно звонила ему и его супруге Светлане Александровне каждое воскресенье. С октября 2019-го – только ему. В последнее время разговоры наши стали менее регулярными, не всегда он был в форме, и его сын Иван начал подсказывать мне подходящие моменты, каждым из которых я спешила воспользоваться. И каким же счастьем было слышать этот ставший родным голос, вновь и вновь узнавать знакомые интонации, старательно и подробно отвечать на все вопросы, а их у него к каждому нашему разговору накапливалось множество.
Я счастлива, что успела увидеться с ним в Москве совсем недавно, 18 июля. О прощании не было сказано ни слова, хотя оно висело, так сказать, в воздухе. Я сидела у его постели и держала за руку. Он периодически целовал мне ручку… О золотое студенческое время, когда нам, студенткам журфака, завидовала вся Москва – ну какой еще декан студенткам ручки целовал?! Мы спокойно, неспешно поговорили. Вспоминали Париж, с его устрицами, круассанами и утренними пробежками по Люксембургскому саду. Почему-то вспоминали Е.П. Кучборскую и Т. В. Шанскую, двух великих журфаковских старух – Ясен Николаевич отлично помнил, что я стала первым получателем стипендии имени первой и училась в группе второй. Поговорили об успехах моих детей («Атланта – прекрасный город! Там же штаб-квартира CNN, я там встречался с Тернером».). Обсудили ситуацию с газетой («Что же за страна у нас, что некому поддержать такой качественный проект! А в последнем печатном номере отличные фотографии к Замятину ты достала!») Душевный получился разговор, но в какой-то момент я увидела, что Ясен Николаевич начал уставать…
... Весь вчерашний день перед моим мысленным взором проходили чередой воспоминания разных лет, из разных мест. Путч 1991 года; моя защита диссертации, когда Ясен Николаевич переволновался больше меня; вручение ему премии имени Ганди в ЮНЕСКО в Париже; посещение могилы Эдгара По; поход на "Тартюфа" в театре Арианы Мнушкиной; моя свадьба; похороны моего деда... Боже мой, сколько всего пережито вместе! Согласитесь, редко бывает, чтобы многолетние отношения между самыми близкими людьми, самыми лучшими друзьями хоть чем-то да не омрачались, чтобы хоть какая-то кошка да не пробежала. Оглядываясь на 36-летнюю наших с Ясеном Николаевичем отношений, я ни одного такого примера вспомнить не могу – только Доброжелательность, Любовь, Понимание, Поддержка. За все эти годы он ни разу не назвал меня Надей - после изначального "Надежда Александровна" (а он помнил имена и отчества всех студентов!) перешел на "Наденька". Лишь несколько лет назад мне удалось уговорить его обращаться ко мне на "ты".
Образовавшаяся с его уходом пустота никогда не заполнится, потому что незаменимые - есть. Светлая память.
PS Сделанные мною 18 июля фотографии слишком грустные, не хочу их публиковать. Выбрала для первой вот эту, сделанную моим однокурсником Анваром Галеем. Запомним Ясена Николаевича таким. А тем, кому не выпало счастье знать этого удивительного человека, предлагаю посмотреть одно из последних его интервью, и вам все станет ЯСНО.
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