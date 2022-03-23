Мы познакомились с Бернаром Ивальди совсем по другой линии – он возглавляет зарегистрированный в Женеве Фонд Игоря Карла Фаберже, и мы общались по поводу статьи к 150-летию со дня рождения великого ювелира. Признаться, не ожидали когда-нибудь беседовать с ним о гуманитарной помощи Украине, но жизнь диктует свои темы.

Бернар, что побудило Вас заняться организацией помощи украинцам?

Дело в том, что несколько лет назад я активно участвовал в проекте создания Международной школы в Донецке, провел в этом городе в общей сложности пять лет. Проект финансировался Ренатом Ахметовым, и предполагалось, что в школе будут обучаться порядка тысячи детей и что преподавание будет вестись на украинском, русском и английском с дополнительным изучением других иностранных языков. Школа была готова летом 2014 года, готова к приему учеников. Но началась война. Вместе с теми, кто участвовал в проекте и хотел тогда покинуть Донецк, я уехал с последним поездом в Киев – нас было около двухсот человек.

Что из этого опыта чаще всего вспоминается Вам сегодня?

Мои беседы с министром образования региона Донбасса. Мы с ним довольно часто общались, и вопрос о том, чтобы обучение велось на двух языках, украинском и русском, вообще не представлялся проблемным. История с запрещением русского языка – это старая и печальная история, которая сейчас используется как повод. Все люди, с которыми я там общался, говорили по-русски. И далеко не все решили уехать – из-за родителей, детей, могил, из-за всей прожитой жизни. Мои личные наблюдения дают мне основания утверждать, что вовсе не все этнические русские в этом регионе были настроены пророссийски. Но дело в том, что две псевдодемократические республики – Донецкая и Луганская – оказались в руках националистов с примесью мафиозных элементов, решивших прибрать к рукам богатства этого края.

С тех пор Вы не раз бывали в Киеве…

Да, по делам Фаберже. Как Вы знаете, у Карла Фаберже были магазины в Киеве и Одессе, так что я просто продолжал свою работу по изучению его наследия.

Что Вы испытали 24 февраля 2022 года?

Невероятную грусть! У меня очень много друзей на Украине, и все мы в шоке от действий г-на Путина. Я просто не мог сидеть сложа руки! На сегодняшний день вместе с моими друзьями я способствовал эвакуации около восьмисот человек.

Каким образом вы организовываете эвакуацию?

По-разному, чаще всего через польскую и словацкую границы. По «эту сторону» находится множество волонтеров и работников НПО, распределяющих беженцев в Италию, Францию, Польшу, Германию… Я знаю, что многие работники закрывшегося в Познани завода Volkswagen садятся в машины и едут помогать – вступают в контакт с представителями Красного Креста и развозят беженцев. Мы намерены продолжать эту работу, пока в этом будет необходимость.





Можете рассказать о каком-то конкретном эпизоде?

Конечно! 8 марта мой хороший знакомый, молодой итальянский предприниматель Эммануэле Ренуччи снял за свой счет комфортабельный современный автобус, чтобы помочь украинским женщинам и детям добраться до польской границы и найти убежище. Этот немецкий автобус довез пассажиров до Кракова, откуда уже молдавские водители доставили их во Львов. Один из молдаван, Масьеж, бросил работу на заводе в Познани и провел более десяти часов за рулем, чтобы доставить волонтеров в Медыку, пограничный пункт между Польшей и Украиной. Отапливаемый автобус с туалетом, уважение и немного человеческого тепла, чтобы как-то утешить людей, оставивших позади все, включая мужей, сыновей и отцов призывного возраста.

Приблизительно 80 женщинам и детям потребовалось почти 18 часов, чтобы преодолеть расстояние в 70 км, отделяющее Львов от Медыки [пограничный пункт Шегены-Медыка между Польшей и Украиной – Н.С.], прозванным паркингом Европы, из которых 12 часов заняло пересечение границы. Но утром 9 марта группа в целости и сохранности прибыла в Польшу, где заботу о ней взяли на себя польские волонтеры.

А все расходы взял на себя Эммануэле, ни один из беженцев не потратил ни сантима – в отличие от так называемых «проводников», которые, пользуясь отчаянием этих женщин и детей, требуют по 40 евро за человека и за поездку. Возмутительно!

А буквально несколько дней назад другие мои друзья, из Калабрии, перевезли и приняли еще 60 женщин с детьми – целая деревня мобилизовалась, чтобы предоставить им кров, еду, медицинскую помощь и даже карманные деньги.

Страшно думать о том, что многие из вывозимых нами женщин останутся вдовами!

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