Автор: Лейла Бабаева, Цюрих, 7. 01. 2020. Просмотров: 203
Необычный эффект получен за счет особого оттиска на поверхности шоколада. В коммюнике ETHZ отмечается, что традиционные методы окрашивания этой сладости существуют давно, но цюрихские исследователи решили взять за образец кожу хамелеона. Описывая представленную новинку, ученые называют оттенки на ее поверхности «структурными цветами».
История открытия началась, как в кино: три преподавателя отделения материаловедения – Патрик Рус, Этьен Жефруа и Хеннинг Галински – собрались за чашкой кофе, и разговор зашел о шоколаде. Друзья работают в разных исследовательских группах, но их кабинеты находятся рядом друг с другом. Объединив свои знания о композитных и оптических материалах, а также о продуктах питания, они стали проводить эксперименты. Оригинальным исследованиям коллеги посвящали послеполуденное время по пятницам, ими двигало чистое любопытство.
Вначале швейцарцы рассматривали возможность покрыть шоколад съедобной глазурью с добавлением золота и оксида титана. В зависимости от толщины покрытия шоколадная плитка заблестела бы золотистым или переливалась бы темно-голубым цветом. От этой идеи пришлось отказаться из-за технических трудностей: процесс нанесения покрытия на шоколад был бы сложным и занимал много времени, поскольку темное лакомство тает при температуре 31 °C, подчеркивается в коммюнике.
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