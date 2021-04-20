Шеф-повар у вас дома

Программу для заказа шеф-поваров Chef at Home создали студенты Лозаннской школы гостиничного бизнеса (EHL) Александр Аттия и Диего Карвен. Автором идеи является Александр, выбравший профессию под влиянием отца, который имеет огромный опыт в гостиничном бизнесе и владеет швейцарской компанией AM Hospitality. Не последнюю роль в становлении Александра, как будущего предпринимателя, сыграла его русская мама, кроме того, он немало попутешествовал с родителями по свету. Разработку приложения студент EHL начал обдумывать еще до пандемии, а с распространением коронавируса понял, что ресторанный бизнес неизбежно изменится и как раз наступило время запускать свою программу. Чтобы зарегистрироваться в ней, шеф-повар должен иметь специальное образование или трехлетний опыт работы.

В беседе с журналистом Нашей Газеты Александр Аттия отметил, что в настоящее время к услугам клиентов – 16 профессионалов, еще несколько ожидают регистрации в программе. Шеф-повара можно заказать практически в любом месте Романдской Швейцарии, в ближайшем будущем молодые предприниматели намерены охватить всю территорию Конфедерации. Шеф-повара говорят в основном на французском и английском языках, но есть и русскоязычный профессионал – Николя Шидивар, который работает в женевском ресторане Auberge d’Hermance (14 пунктов в гастрономическом гиде Gault&Millau). Кроме вкусных блюд, в ближайшие дни можно будет заказать урок кулинарного искусства на дому, его проведет лучший кондитер Швейцарии 2021 года по версии Gault&Millau Кристоф Лоэффель

При заказе шеф-повара отображаемая в приложении цена включает все: приезд профессионала, продукты, которые он купит, приготовление, обслуживание во время застолья и последующее приведение кухни в порядок. Перед приездом шеф-повар дважды связывается с клиентом: сразу после заказа и второй раз – за 48 часов до встречи. Если у клиентов появились новые пожелания, то они могут высказать их во время этих звонков. Кроме того, при оформлении заказа в специальном разделе можно указать, есть ли у вас аллергия на какие-либо продукты. Оплата совершается с использованием банковской карты. Шеф-повар приезжает, как правило, за 1-2 часа до начала застолья, но это также можно обсудить заранее. Профессионалы могут адаптировать свое меню к конкретному сезону и, разумеется, к пожеланиям клиента.

Некоторые пользователи приложения задаются вопросом, достаточно ли велика их кухня и есть ли в ней все необходимое. Создатели программы уверяют на своем сайте, что профессионализм шеф-поваров позволяет им приспособиться к любым условиям. Кроме того, они заранее расспрашивают клиентов о том, какая у них кухня и привозят с собой то, чего им не хватает для работы. После сытного обеда (или ужина) на следующий день клиенты получают уведомления в приложение или по электронной почте с предложением оставить комментарий на странице шеф-повара. Такие отзывы будут видны всем пользователям.

Что касается мер предосторожности в связи с пандемией, то создатели Chef at Home рекомендуют шеф-поварам соблюдать правила, публикуемые министерством здравоохранения. В конечном итоге все зависит от клиента: некоторые просят шеф-поваров надевать перчатки и маску, для других это неважно.

Интересно, как пандемия и введенные на ее фоне ограничения повлияли на привычки и взгляды многих из нас: некоторые из зарегистрированных в приложении шеф-поваров готовы радовать клиентов на дому и не возвращаться в рестораны, в которых они работали до пандемии. Нам остается лишь порадоваться за шеф-поваров, которые смогли найти для себя новую возможность оттачивать свое мастерство и пожелать приятного аппетита их клиентам!