Шеф-повар у вас дома

Автор: Лейла Бабаева, Лозанна, 20. 04. 2021.
Программу для заказа шеф-поваров Chef at Home создали студенты Лозаннской школы гостиничного бизнеса (EHL) Александр Аттия и Диего Карвен. Автором идеи является Александр, выбравший профессию под влиянием отца, который имеет огромный опыт в гостиничном бизнесе и владеет швейцарской компанией AM Hospitality. Не последнюю роль в становлении Александра, как будущего предпринимателя, сыграла его русская мама, кроме того, он немало попутешествовал с родителями по свету. Разработку приложения студент EHL начал обдумывать еще до пандемии, а с распространением коронавируса понял, что ресторанный бизнес неизбежно изменится и как раз наступило время запускать свою программу. Чтобы зарегистрироваться в ней, шеф-повар должен иметь специальное образование или трехлетний опыт работы.
При заказе шеф-повара отображаемая в приложении цена включает все: приезд профессионала, продукты, которые он купит, приготовление, обслуживание во время застолья и последующее приведение кухни в порядок. Перед приездом шеф-повар дважды связывается с клиентом: сразу после заказа и второй раз – за 48 часов до встречи. Если у клиентов появились новые пожелания, то они могут высказать их во время этих звонков. Кроме того, при оформлении заказа в специальном разделе можно указать, есть ли у вас аллергия на какие-либо продукты. Оплата совершается с использованием банковской карты. Шеф-повар приезжает, как правило, за 1-2 часа до начала застолья, но это также можно обсудить заранее. Профессионалы могут адаптировать свое меню к конкретному сезону и, разумеется, к пожеланиям клиента.
Некоторые пользователи приложения задаются вопросом, достаточно ли велика их кухня и есть ли в ней все необходимое. Создатели программы уверяют на своем сайте, что профессионализм шеф-поваров позволяет им приспособиться к любым условиям. Кроме того, они заранее расспрашивают клиентов о том, какая у них кухня и привозят с собой то, чего им не хватает для работы. После сытного обеда (или ужина) на следующий день клиенты получают уведомления в приложение или по электронной почте с предложением оставить комментарий на странице шеф-повара. Такие отзывы будут видны всем пользователям.
Что касается мер предосторожности в связи с пандемией, то создатели Chef at Home рекомендуют шеф-поварам соблюдать правила, публикуемые министерством здравоохранения. В конечном итоге все зависит от клиента: некоторые просят шеф-поваров надевать перчатки и маску, для других это неважно.
Интересно, как пандемия и введенные на ее фоне ограничения повлияли на привычки и взгляды многих из нас: некоторые из зарегистрированных в приложении шеф-поваров готовы радовать клиентов на дому и не возвращаться в рестораны, в которых они работали до пандемии. Нам остается лишь порадоваться за шеф-поваров, которые смогли найти для себя новую возможность оттачивать свое мастерство и пожелать приятного аппетита их клиентам!
Швейцарский период Маленького БродягиСегодня, в день рождения Чарли Чаплина, предлагаем вашему вниманию рассказ его сына Юджина о звездном отце. Эксклюзив Нашей Газеты.
Covid-19: «нормальная» жизнь возобновится с понедельникаС 19 апреля в Швейцарии снова разрешены публичные мероприятия, например, на стадионах, в кинотеатрах, концертных залах и театрах. Кроме того, рестораны смогут открыть свои террасы. Хотя санитарная ситуация остается хрупкой, Федеральный совет считает приемлемым риск, связанный с этими послаблениями.
Covid-19: должна ли Швейцария смягчить или ужесточить меры?За день до ожидаемого многими заседания Федерального совета четыре из пяти критериев, определенных властями для снятия ограничений, не были соблюдены. Речь, впрочем, идет лишь об ориентировочных значениях, и автоматизма при принятии решений не будет.
Цюрих и колониальное прошлоеНа фоне переосмысления событий эпохи рабовладения власти города на Лиммате решили бороться с напоминаниями о темном прошлом. Швейцария не принимала участия в торговле невольниками, но о Цюрихе этого сказать нельзя.
Covid-19: новая вакцина на рассмотрении SwissmedicКомпания CureVac Swiss AG подала в швейцарский орган контроля за лекарственными средствами Swissmedic заявку на утверждение препарата CVnCoV. В настоящее время в Конфедерации одобрены три вакцины против SARS-CoV-2, еще две находятся на рассмотрении.
Шеф-повар у вас домаВам когда-нибудь хотелось, чтобы опытный шеф-повар пришел к вам домой и порадовал вас своим кулинарным мастерством? Если вы думаете, что за это нужно заплатить крупную сумму, то у нас для вас хорошая новость: стоимость составит от 65 до 145 франков, при условии заказа через специальное мобильное приложение.
Добавить комментарий