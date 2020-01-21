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вторник, 21 января 2020 года   

Груша братбирн – швейцарский фрукт года-2020 |La poire bratbirne est le fruit de l’année 2020 en Suisse

Автор: Лейла Бабаева, Цюрих, 21. 01. 2020. Просмотров: 67

(© fructus.ch)

Ассоциация Fructus, выступающая за сохранение фруктового «достояния» Конфедерации, высоко оценила этот забытый сегодня сорт, пользовавшийся большой популярностью в XIX веке.|
L'Association Fructus pour la sauvegarde du patrimoine fruitier suisse met à l’honneur cette variété très appréciée au XIX siècle.

В коммюнике Fructus подчеркивается, что об этом фрукте на долгое время забыли. Эксперты считают это несправедливым, поскольку вкусовые качества груши, у которой на немецком языке есть несколько названий («Schweizer Bratbirne», «Imberwürzeli», «Läderbirli» и «Kugelbirli»), заслуживают того, чтобы открыть их еще раз. Интересно, что прелесть плода проявляется при запекании: братбирн сохраняет свой уникальный аромат и крепкую, но одновременно нежную текстуру.

Падая с веток на землю, груши могут долгое время пролежать в пожелтевшей траве, не боясь холода. Их собирают среди сухих листьев только знатоки, поэтому ассоциация Fructus решила назвать фруктом года именно братбирн, чтобы привлечь к нему внимание публики.

Если оглянуться в прошлое, то мы узнаем, что этот сорт груш был распространен в регионе Цюрихского озера уже в XIX веке. Представитель Fructus Петер Энц отметил в интервью телерадиокомпании RTS, что в ту эпоху фрукты и овощи нередко запекали. Отчасти это объясняется тем, что урожай картофеля часто погибал из-за грибка под названием ложная мучнистая роса. Грушу, которую сегодня назвали фруктом года, продавали на рынках Швейцарии вплоть до начала XX века, затем от нее постепенно отказались. Одной из причин такого решения стал небольшой размер плодов, урожай которых трудно собирать - требуется много рабочих рук, в результате повышается цена за килограмм фруктов.

Но прошло время, и благодаря проведенной в Швейцарии в 2000-х годах переписи сортов, старые разновидности были открыты заново. Для любителей фруктов, которым мало одной только груши, добавим, что на сайте швейцарского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) приведен список фруктов и овощей, характерных для разных сезонов. При этом подчеркивается, что, потребляя местные плоды, соответствующие конкретному месяцу, вместо импортных сортов, которые доставляют самолетами, можно сократить негативное влияние на природу в 8-10 раз. В настоящее время Всемирный фонд дикой природы рекомендует включить в свой рацион чеснок, свеклу, капусту белокочанную, морковь, тыкву, киви, грецкие орехи и т.д.

 

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