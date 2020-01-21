Автор: Лейла Бабаева, Цюрих, 21. 01. 2020. Просмотров: 67
В коммюнике Fructus подчеркивается, что об этом фрукте на долгое время забыли. Эксперты считают это несправедливым, поскольку вкусовые качества груши, у которой на немецком языке есть несколько названий («Schweizer Bratbirne», «Imberwürzeli», «Läderbirli» и «Kugelbirli»), заслуживают того, чтобы открыть их еще раз. Интересно, что прелесть плода проявляется при запекании: братбирн сохраняет свой уникальный аромат и крепкую, но одновременно нежную текстуру.
Падая с веток на землю, груши могут долгое время пролежать в пожелтевшей траве, не боясь холода. Их собирают среди сухих листьев только знатоки, поэтому ассоциация Fructus решила назвать фруктом года именно братбирн, чтобы привлечь к нему внимание публики.
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