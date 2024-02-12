Знаете ли вы, что в Женеве существует ассоциация Projet Genève, созданная в 2022 году с целью возрождения Женевы как не скучного города и повышения ее туристической привлекательности? Среди текущих проектов ассоциации – инициатива Urban District (Городской квартал), предполагающая сооружение крупнейшего в Швейцарии спортивного комплекса, посетители которого смогут – за умеренную плату в размере 15-20 франков – опробовать более 20 различных спортивных дисциплин: прыжки на батуте, скалолазание, скейтбординг, киберспорт, падел-теннис, аэротруба и многие другие, включая горные лыжи без необходимого поднятия в горы. А юные спортсмены наверняка заинтересуются приемами ниндзя.

Спортивный комплекс задумывается как семейный, позволяющий сделать времяпрепровождение в нем приятным и полезным для здоровья всех поколений. Дворец спорта, как назвали бы его в советские времена, будет располагаться в новом районе Urban District, в зоне Meyrin-Vernier-Satigny, где, в отсутствие готовой подходящей инфраструктуры, инициативная группа присмотрела огромный ангар, пустующий уже несколько лет.

Несмотря на то, что точный адрес пока не известен, главный инициатор проекта Оливье Моннар уверяет, что желающие смогут добраться до комплекса без особых проблем, поскольку он будет находиться вблизи от остановок общественного транспорта и будет доступен и для маломобильных групп населения.

Проект уже поддержали несколько женевских спортивных ассоциаций: Black Muay Thaï, KBS Parkour, Pulp 68, Walls’Street и Лыжный клуб Женевы, но бюрократических и прочих препятствий на его пути еще немало. Имя девелопера не разглашается, а стоимость проекта, по предварительным данным, оценивается в 25-40 млн швейцарских франков. На сегодняшний день проект финансируется исключительно из частных источников, и Оливье Моннар активно ищет новых партнеров.

Можно предположить, что проект развивался бы ускоренными темпами, если бы Швейцария получила возможность стать организатором зимних Олимпийских игр 2030 года. Но, как известно, в прошлом ноябре ее кандидатура была отклонена несмотря на обещание Швейцарии сделать игры самыми дешевыми, децентрализованными и экологически устойчивыми.

Однако страна, дважды становившаяся столицей Олимпийских игр, не опускает рук и прицеливается уже на 2038 год, так что современный спортивный комплект точно не будет лишним как для подготовки к соревнованиям, так и для их проведения.

Хоть и идут разговоры о Франции и США, пока что ни СМИ, ни букмекерам из списка Легалбет, ни даже самому Олимпийскому комитету неизвестно, кто станет хозяином Игр-2030 – их столица будет объявлена 23-24 июля 2024 года на 142-й сессии МОК в Париже. Будем надеяться, что спортивная фортуна еще улыбнется Швейцарии!

И еще одна новость, касающаяся будущего облика Женевы. На днях была подана заявка на разрешение о строительстве 90-метрового небоскреба в секторе Etoile. «Один из самых амбициозных урбанистических проектов в Европе», таково официальное описание проекта, который видоизменит весь район Praille-Acacias-Vernets (PAV) с его 230 гектарами площади, который делят между собой коммуны Женева, Каруж и Ланси. Проект в целом долгосрочный, рассчитанный до 2060 года, однако две строительные площадки уже открыты: 26-этажной башни с 1355 квартирами и нового кампуса банка Pictet. Если заявка на строительство первого из четырех запланированных 90-метровых небоскребов будет одобрена, то работы смогут начаться в середине 2025 года.