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вторник, 24 ноября 2020 года   

Телефон ребенка под родительским контролем|Le téléphone de l’enfant sous surveillance parentale

Автор: Лейла Бабаева, Опфикон, 24. 11. 2020.

Новинка для детей © Blabloo/sunrise.ch

Компания Sunrise продает смартфон для детей Blabloo Kidsphone wave 1, позволяющий родителям дистанционно контролировать его использование. Читайте о том, какие возможности появятся у папы и мамы благодаря новинке, и что она вообще из себя представляет.|
Sunrise vend le téléphone Blabloo Kidsphone wave 1 pour enfants, permettant aux parents de contrôler son utilisation à distance. Découvrez les opportunités que les parents auront grâce au nouveau produit et de quoi il s'agit en général.

Купив Blabloo Kidsphone, нужно установить на телефон отца или матери бесплатное приложение Blabloo Parents (доступно для Android и iOS) и отсканировать QR-код, сгенерированный приложением Family Chat в телефоне ребенка. После этого родители получат полный контроль над детским смартфоном. Они могут на расстоянии заблокировать доступ в интернет, видеть, кому звонит их ребенок и кто звонит ему, заблокировать входящие звонки с конкретных номеров, определить, какими приложениями он может пользоваться и в какое время, отключить фотокамеру, закрыть доступ к играм и т.д. Описывая эти возможности, мы уже представляем себе реакцию ребенка, а также то, что именно он скажет по поводу такого подарка и с какой интонацией. Конечно, перед распаковкой устройства придется поговорить со своим чадом и объяснить, что этот телефон, говоря словами с сайта Sunrise, нужен для выработки здоровых привычек пользования. Позже, однако, предстоит еще немало бесед, когда ребенок увидит, что его сверстники запускают на своих смартфонах любые игры и просматривают какие угодно сайты.

Добавим, что в приложении для родителей есть специальные кнопки для отправки сообщений вроде «иди кушать», «прими душ», «делай уроки», «ложись спать» и т.д. Такие сообщения появляются в нижней части экрана смартфона ребенка, а через несколько секунд увеличиваются, занимая весь дисплей и мешая пользоваться устройством. Трудно сказать, что приятнее: знать, что твой телефон контролируют на расстоянии, или получать сообщения-«блокираторы». Кроме того, интересно представить себе ситуацию, в которой понадобится отправка таких сообщений. Когда ребенок не дома, а у бабушки? Или когда он находится в соседней комнате, а то и устроился в кресле в двух шагах от родителей, но настолько поглощен телефоном, что не видит и не слышит происходящего вокруг? Мы не утверждаем, что Blabloo Kidsphone бесполезен, в отдельных случаях он, вероятно, окажется незаменим, но в любом случае все зависит от того, насколько родители контролируют его использование.

Тему того, как два близких человека пишут друг другу в чате, сидя за компьютерами в одной квартире, не раз использовали юмористы, но в случае с ребенком это уже не смешно. Всем известно, насколько быстро дети привыкают к гаджетам, при этом нередко можно видеть, как в торговом центре родители дают смартфон крошечному ребенку, сидящему в коляске. Да, благодаря такому подарку сына или дочь вообще не слышно, так внимательно они следят за происходящим на экране. Можно спокойно совершить покупки или посидеть в кафе, но сложно представить, что будет через несколько лет. Цифровая зависимость - серьезная проблема даже для взрослых, о чем Наша Газета не раз рассказывала, а что же говорить о ранимой психике ребенка? Не придется ли потом отправлять ему сообщения на телефон, если возникнет желание с ним пообщаться?

Говоря «поглощен телефоном», отметим, что в новейшие игры ребенку на нем поиграть не удастся. Внутренняя память устройства – всего 16 Гб, диагональ экрана – 5,45 дюйма, а емкость батареи – 2680 мАч. Blabloo продается в разных магазинах, цена варьируется от 132 до 149,95 франка. Учитывая сочетание характеристик и стоимости, выпуск такого устройства на рынок выглядит, как попытка заработать, устанавливая неадекватно высокую цену, потому что швейцарцы могут дешевле купить в интернете телефоны с гораздо большим дисплеем, объемом памяти т.д. Компания Sunrise продает свою новинку, как первый смартфон для ребенка, но будет наивно полагать, что ребенок не видел других моделей и не может сравнить их мощность и другие характеристики с конфигурацией телефона, который ему подарили.

Конечно, Blabloo позиционируется, как верный помощник родителей, но можно просто купить другой телефон (дешевле и мощнее), установить на него приложение для родительского контроля (описания таких программ есть в интернете) и настроить особенности использования устройства. А если трезво посмотреть на ситуацию, то главное для безопасности и спокойствия ребенка – не электронные новинки и не хитроумные приложения, а основанные на доверии отношения с родителями, знание того, что они всегда готовы его выслушать, помочь решить любые проблемы и разделить с ним его радости.

 

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