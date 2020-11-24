Автор: Лейла Бабаева, Опфикон, 24. 11. 2020.
Купив Blabloo Kidsphone, нужно установить на телефон отца или матери бесплатное приложение Blabloo Parents (доступно для Android и iOS) и отсканировать QR-код, сгенерированный приложением Family Chat в телефоне ребенка. После этого родители получат полный контроль над детским смартфоном. Они могут на расстоянии заблокировать доступ в интернет, видеть, кому звонит их ребенок и кто звонит ему, заблокировать входящие звонки с конкретных номеров, определить, какими приложениями он может пользоваться и в какое время, отключить фотокамеру, закрыть доступ к играм и т.д. Описывая эти возможности, мы уже представляем себе реакцию ребенка, а также то, что именно он скажет по поводу такого подарка и с какой интонацией. Конечно, перед распаковкой устройства придется поговорить со своим чадом и объяснить, что этот телефон, говоря словами с сайта Sunrise, нужен для выработки здоровых привычек пользования. Позже, однако, предстоит еще немало бесед, когда ребенок увидит, что его сверстники запускают на своих смартфонах любые игры и просматривают какие угодно сайты.
Тему того, как два близких человека пишут друг другу в чате, сидя за компьютерами в одной квартире, не раз использовали юмористы, но в случае с ребенком это уже не смешно. Всем известно, насколько быстро дети привыкают к гаджетам, при этом нередко можно видеть, как в торговом центре родители дают смартфон крошечному ребенку, сидящему в коляске. Да, благодаря такому подарку сына или дочь вообще не слышно, так внимательно они следят за происходящим на экране. Можно спокойно совершить покупки или посидеть в кафе, но сложно представить, что будет через несколько лет. Цифровая зависимость - серьезная проблема даже для взрослых, о чем Наша Газета не раз рассказывала, а что же говорить о ранимой психике ребенка? Не придется ли потом отправлять ему сообщения на телефон, если возникнет желание с ним пообщаться?
Говоря «поглощен телефоном», отметим, что в новейшие игры ребенку на нем поиграть не удастся. Внутренняя память устройства – всего 16 Гб, диагональ экрана – 5,45 дюйма, а емкость батареи – 2680 мАч. Blabloo продается в разных магазинах, цена варьируется от 132 до 149,95 франка. Учитывая сочетание характеристик и стоимости, выпуск такого устройства на рынок выглядит, как попытка заработать, устанавливая неадекватно высокую цену, потому что швейцарцы могут дешевле купить в интернете телефоны с гораздо большим дисплеем, объемом памяти т.д. Компания Sunrise продает свою новинку, как первый смартфон для ребенка, но будет наивно полагать, что ребенок не видел других моделей и не может сравнить их мощность и другие характеристики с конфигурацией телефона, который ему подарили.
Конечно, Blabloo позиционируется, как верный помощник родителей, но можно просто купить другой телефон (дешевле и мощнее), установить на него приложение для родительского контроля (описания таких программ есть в интернете) и настроить особенности использования устройства. А если трезво посмотреть на ситуацию, то главное для безопасности и спокойствия ребенка – не электронные новинки и не хитроумные приложения, а основанные на доверии отношения с родителями, знание того, что они всегда готовы его выслушать, помочь решить любые проблемы и разделить с ним его радости.
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