Я живу в Женеве достаточно давно. Последнее время занимаюсь инвестициями в недвижимость, работаю, в частности, с партнерами из России, Украины, Казахстана. Для меня Швейцария уже стала домом. Дети разговаривают на французском, пожалуй, лучше, чем на русском. Я всегда считал, что Швейцария в целом и Женева в частности – это поистине интернациональное место, та среда, где люди из самых разных стран живут и работают без каких-либо национальных предрассудков. И если говорить про связь Швейцарии с Россией, то я всегда высоко ценил то, насколько люди здесь знакомы с нашей культурой, с нашей историей.

К сожалению, февраль 2022 года разделил жизнь русскоговорящего сообщества здесь на «до» и «после». Каково русскому человеку сейчас жить в Швейцарии?

20 февраля мы встречались в Женеве с моим другом-киевлянином. На следующий день он летел в Киев, а я в Москву. Мы обсуждали последние новости и сошлись во мнении, что открытого военного конфликта между нашими странами быть не может. Сложно передать ощущения, которые я испытал, проснувшись утром 24 февраля в Москве и прочитав новости. Масштаб происходящего понимаешь не сразу, а вот вся трагичность ситуации стала очевидна с первых секунд.

Следующую неделю я провел в Москве. Когда начали объявлять санкции против России, стало понятно, что на купленные заранее билеты Аэрофлота рассчитывать уже не стоит, так что купил билеты на поезд до Хельсинки.

Всю ту неделю я был на связи с друзьями, которые находились в Украине. Многие в этом время пытались выехать из Киева во Львов. Кто-то уже даже добрался до границы с Польшей, а кто-то предпочел остаться в Киеве. Очень странное чувство – ты звонишь людям, которые сейчас в той стране, куда твоя страна вводит войска… Но при этом не было никакой ненависти или злости в наших разговорах. Была растерянность, была поддержка, было сочувствие…

Конфликт между Украиной и Россией не может не затронуть каждого думающего и чувствующего русского человека. Каковы бы ни были его причины, происходящее в Украине — это огромная человеческая трагедия.

Мирным жителям трудно сейчас там, как и беженцам. Важно оказать им всю возможную помощь. Именно поэтому я с готовностью откликнулся на инициативу скалолазного клуба Totem, членом которого являюсь. Ребята – большие молодцы, они организовали сбор гуманитарной помощи, нашли водителей, чтобы доставить груз в Польшу, в город Пшемысль.

Кажется невероятным, но всего за несколько дней мы собрали 6 микроавтобусов с медикаментами, водой, одеждой, детскими игрушками. В команде водителей было 18 волонтеров, в основном – швейцарцы и французы. Через сутки после объявления о транспортной колонне свободных мест уже не было.

Мы выехали рано утром. Предстояло проехать 1750 километров в одну сторону и сразу обратно. Двигались в колонне, по 3 человека в машине, каждые 3 часа – смена. С учетом остановок путь занял по 24 часа в каждую сторону.

Для меня лично эта поездка была важна, как возможность выразить свою поддержку мирным жителям Украины, сделать что-то для них, то, что в моих силах. Думаю, отчасти по той же причине моя семья пригласила к нам в Женеву друзей из Киева. К счастью, они смогли приехать, их дети уже ходят в школу вместе с нашими детьми. Все вокруг, и русские, и украинцы, стараются помочь и поддержать друг друга.

Помощь тем, кому плохо, помогает и тебе самому вновь обрести «почву под ногами» в таких сложных ситуациях. Желание помочь, бескорыстие, гуманизм, сочувствие — все это присуще нашей русской культуре. Наверное, в такие моменты особенно важно оставаться верным своим глубинным, а не преходящим культурным ценностям, искать в них поддержку.

К сожалению, в Европе из многих СМИ и социальных сетей льется волна негатива в сторону всего русского. Сейчас нас, русских людей, буквально заставляют «выбрать правильную сторону», требуют отмежеваться от своей страны, осудить ее действия. Некоторые организации даже допускают откровенную дискриминацию по национальному признаку – Наша Газета приводила примеры. Приведу собственный – организаторы лыжного марафона в Энгадине не допустили меня до участия объяснив, что «не могут принять атлетов из России». Можно подумать, это как-то поможет разрешить конфликт в Украине…





Вместе с тем, на уровне человеческого общения я не ощущаю дискриминации. Напротив, от многих знакомых в Европе я получаю неожиданные слова поддержки. Даже американские друзья пишут мне о том, что русские люди и культура незаслуженно подвергаются нападкам. А англичане сняли трогательный фильм про дискриминацию «сибирской хаски».

Важно донести до европейцев, для которых все мы, выходцы из бывшего СССР, все равно «русскоязычные», что у огромного большинства русских нет враждебных чувств по отношению к украинцам. Хочется верить, что осознание этого поможет жителям Европы не поддаваться на провокационные призывы поделить всех на «своих» и «чужих». Как и очень многие русские, я надеюсь, что между народами России и Украины скоро воцарится мир.