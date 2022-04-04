Автор: Максим Федоров, Женева, 4. 04. 2022.
В редакцию Нашей Газеты продолжают поступать письма от читателей, которые не в состоянии молчать и сидеть сложа руки, когда между бывшими братскими народами идет война. Вот одно из них, от женевского предпринимателя Максима Федорова.|
La rédaction de Nasha Gazeta continue à recevoir des lettres de nos lecteurs incapable de garder le silence et de ne rien faire lors de la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Voici une, d’un entrepreneur genevois Maxime Fedorov.
Я живу в Женеве достаточно давно. Последнее время занимаюсь инвестициями в недвижимость, работаю, в частности, с партнерами из России, Украины, Казахстана. Для меня Швейцария уже стала домом. Дети разговаривают на французском, пожалуй, лучше, чем на русском. Я всегда считал, что Швейцария в целом и Женева в частности – это поистине интернациональное место, та среда, где люди из самых разных стран живут и работают без каких-либо национальных предрассудков. И если говорить про связь Швейцарии с Россией, то я всегда высоко ценил то, насколько люди здесь знакомы с нашей культурой, с нашей историей.
К сожалению, февраль 2022 года разделил жизнь русскоговорящего сообщества здесь на «до» и «после». Каково русскому человеку сейчас жить в Швейцарии?
20 февраля мы встречались в Женеве с моим другом-киевлянином. На следующий день он летел в Киев, а я в Москву. Мы обсуждали последние новости и сошлись во мнении, что открытого военного конфликта между нашими странами быть не может. Сложно передать ощущения, которые я испытал, проснувшись утром 24 февраля в Москве и прочитав новости. Масштаб происходящего понимаешь не сразу, а вот вся трагичность ситуации стала очевидна с первых секунд.
Следующую неделю я провел в Москве. Когда начали объявлять санкции против России, стало понятно, что на купленные заранее билеты Аэрофлота рассчитывать уже не стоит, так что купил билеты на поезд до Хельсинки.
Всю ту неделю я был на связи с друзьями, которые находились в Украине. Многие в этом время пытались выехать из Киева во Львов. Кто-то уже даже добрался до границы с Польшей, а кто-то предпочел остаться в Киеве. Очень странное чувство – ты звонишь людям, которые сейчас в той стране, куда твоя страна вводит войска… Но при этом не было никакой ненависти или злости в наших разговорах. Была растерянность, была поддержка, было сочувствие…
Конфликт между Украиной и Россией не может не затронуть каждого думающего и чувствующего русского человека. Каковы бы ни были его причины, происходящее в Украине — это огромная человеческая трагедия.
Мирным жителям трудно сейчас там, как и беженцам. Важно оказать им всю возможную помощь. Именно поэтому я с готовностью откликнулся на инициативу скалолазного клуба Totem, членом которого являюсь. Ребята – большие молодцы, они организовали сбор гуманитарной помощи, нашли водителей, чтобы доставить груз в Польшу, в город Пшемысль.
Кажется невероятным, но всего за несколько дней мы собрали 6 микроавтобусов с медикаментами, водой, одеждой, детскими игрушками. В команде водителей было 18 волонтеров, в основном – швейцарцы и французы. Через сутки после объявления о транспортной колонне свободных мест уже не было.
Мы выехали рано утром. Предстояло проехать 1750 километров в одну сторону и сразу обратно. Двигались в колонне, по 3 человека в машине, каждые 3 часа – смена. С учетом остановок путь занял по 24 часа в каждую сторону.
Для меня лично эта поездка была важна, как возможность выразить свою поддержку мирным жителям Украины, сделать что-то для них, то, что в моих силах. Думаю, отчасти по той же причине моя семья пригласила к нам в Женеву друзей из Киева. К счастью, они смогли приехать, их дети уже ходят в школу вместе с нашими детьми. Все вокруг, и русские, и украинцы, стараются помочь и поддержать друг друга.
Помощь тем, кому плохо, помогает и тебе самому вновь обрести «почву под ногами» в таких сложных ситуациях. Желание помочь, бескорыстие, гуманизм, сочувствие — все это присуще нашей русской культуре. Наверное, в такие моменты особенно важно оставаться верным своим глубинным, а не преходящим культурным ценностям, искать в них поддержку.
К сожалению, в Европе из многих СМИ и социальных сетей льется волна негатива в сторону всего русского. Сейчас нас, русских людей, буквально заставляют «выбрать правильную сторону», требуют отмежеваться от своей страны, осудить ее действия. Некоторые организации даже допускают откровенную дискриминацию по национальному признаку – Наша Газета приводила примеры. Приведу собственный – организаторы лыжного марафона в Энгадине не допустили меня до участия объяснив, что «не могут принять атлетов из России». Можно подумать, это как-то поможет разрешить конфликт в Украине…
Вместе с тем, на уровне человеческого общения я не ощущаю дискриминации. Напротив, от многих знакомых в Европе я получаю неожиданные слова поддержки. Даже американские друзья пишут мне о том, что русские люди и культура незаслуженно подвергаются нападкам. А англичане сняли трогательный фильм про дискриминацию «сибирской хаски».
Важно донести до европейцев, для которых все мы, выходцы из бывшего СССР, все равно «русскоязычные», что у огромного большинства русских нет враждебных чувств по отношению к украинцам. Хочется верить, что осознание этого поможет жителям Европы не поддаваться на провокационные призывы поделить всех на «своих» и «чужих». Как и очень многие русские, я надеюсь, что между народами России и Украины скоро воцарится мир.
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