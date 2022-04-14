В ночь на пятницу 15 апреля начинается празднование иудейского праздника Песах. Оно продлится неделю, до 23 апреля.

Напомним, на всякий случай, что происхождение Песаха, или еврейской Пасхи, подробно описано в Торе ‒ первой части еврейской Библии. Египетский фараон не хотел отпускать евреев из многолетнего плена и не смирялся, несмотря на многочисленные бедствия, которые насылались на Египет. Последней возглашенной, десятой казнью стало решение умертвить в каждом доме всякого первенца ‒ и в человеческих семьях, и у скота.

Дословно «Песах» означает «прошел мимо», ибо в ту страшную ночь ангел смерти прошел мимо еврейских домов, потому что евреи получили через Моисея откровение помазать, и тем самым выделить, косяки дверей домов кровью ягненка, закланного в жертву взамен первенцев. Так еврейский народ смог освободиться из египетского плена и стал, по Божьему повелению, праздновать эту ночь особой трапезой ‒ седером, в ознаменование спасения первенцев и освобождения всего народа.

В позднейших толкованиях «прохождение мимо» связывается с переходом евреев через Красное море. Но этот «переход», который, конечно, непосредственно следовал за избавлением от последней египетской казни ‒ уже позднейший смысл термина, а первоначальный же ‒ именно «прохождение», проведение мимо смерти в ночь избиения первенцев.

Христианский праздник Воскресения Иисуса Христа из мертвых в конфессиях западной традиции ‒ у католиков и различных протестантских деноминаций ‒ отмечается в этом году 17 апреля. И исторически, и этимологически, и богословски происхождение христианского праздника связано с еврейским. Согласно Евангелиям, именно накануне субботы, во время подготовки к Песаху / Пасхе, произошло распятие Христа, а избавление еврейских первенцев от смерти и чудесное спасение еврейского народа из плена стало богословским прообразом преодоления через Христово Воскресение смерти и тлена человеческого рода.

В нашем, во многом секулярном мире праздник Пасхи получает дополнительно множество других толкований, пусть и, так сказать, природоведческих, фенологических, чисто языческих, связанных с восстанием от сна-смерти бога или богини. Для многих это просто праздник весны, возрождения и возвращения света после долгих и печальных зимних месяцев. А сейчас, в разгар страшной войны, образ весны, мира и возрождения становится не менее нужным.

Для христиан Пасхальное воскресенье следует за Страстной неделей, которая, несмотря на разницу традиций и богословских толкований, во всех христианских деноминациях остается временем воспоминания о страданиях, смерти и воскресении Христа.

В кантоне Во, о котором сегодня хотелось бы поговорить особо, о праздниках и буднях еврейской общины можно прочитать на ее официальной странице.

Из христианских деноминаций, отмечающих Пасху 17 апреля, особенно хотелось бы рассказать о его, в некотором отношении, традиционной исторической конфессии кантона (настолько, насколько еще принято делить кантоны на традиционно католические и традиционно протестантские) ‒ о реформатах.

Хотя история протестантизма в водуазских землях насчитывает почти полтысячелетия, облик нынешней реформатской церкви (официальное название «Евангелическая Реформатская Церковь кантона Во») в основных чертах, с системой приходов, приходских советов, участием мирян и т.д., сложился только в XIX веке. После серии разделений между общинами, историю каковых мы тут для краткости опускаем, «Национальная» и «Свободная» реформатские церкви объединились в 1966 году, образовав вышеназванную церковную структуру.

Реформатская церковь заявляет себя как «сообщество молитвы, обмена и надежды, собранное вокруг Христа посредством провозглашения Слова и совершения таинств». Свидетельство свое словом и делом она выполняет, как и многие другие протестантские деноминации, особенно в наше время, с большим разнообразием в формах и методах. Все это, как подчеркивается в основополагающих документах водуазских реформатов, происходит прежде всего в ответ на вызовы современного мира ‒ индивидуализацию общества, умножение «альтернативных» предложений и духовных практик и обострение социальных конфликтов. Поэтому пасхальные торжества для реформатов имеют особое значение. Программа на последние дни Страстной недели и на Пасху в реформатских приходах кантона весьма разнообразна.

В Гро-де-Во, большом аграрном районе на севере от Лозанны, «житнице» кантона на Страстную пятницу проходит факельное шествие. В Бюрсане готовят кулинарный мастер-класс, с ночью в палатке и лабиринтом с 400 свечами. В историческом лозаннском храме Сан-Франсуа Страстная неделя проходит под знаком джазовой музыки «с чувственными и духовными переживаниями», где чтение и джаз будут свободно соединяться в форме «джем-сейшна». В старинном аббатстве Романмотье, превращенном уже в незапамятные времена в протестантский храм, в Страстную пятницу пройдет праздничный концерт под названием «Семь последних слов Христа»… Не забыты, конечно, молитвы и духовное общение, чтение и размышление над библейскими текстами, равно как и традиционный поиск пасхальных яиц для самых маленьких…

Кстати, пункт «знакомство с украинскими пасхальными традициями» также не забыт в программе, ведь всеобъемлющая помощь украинским беженцам сейчас - важная часть жизни всех религиозных общин, не только реформатов.