Непостижимы человеческие судьбы… Эта история началась более 2500 лет назад: тихо плескались лазурные воды Нила, в прибрежных зарослях камышей прятались крокодилы, поджидая очередную жертву, с криком проносились ибисы, а в монументальных храмах мрачные жрецы возносили хвалу Осирису, Изиде, Гору и Анубису. Именно в то время жила в городе Ахмим принцесса Та Шерит Эн Имен. Недолог был ее век, как и у большинства людей в ту эпоху, прошли ее будни и праздники, канули в Лету радости и горе. С одной лишь разницей: ее тело было забальзамировано и сохранилось до наших дней. В XIX веке мумию купил итальянский инженер Цаккари Цаноли и привез ее из Каира в Швейцарию. Итальянец был женат на жительнице Бриссаго, после его смерти мумия согласно его завещанию осталась в тичинской коммуне, где долгое время была экспонатом на местной выставке диковинок. Позднее, не зная, что с ней делать, мумию принцессы поместили на чердаке мэрии, где она хранилась не в самых благоприятных условиях: подвергалась воздействию света, пыли и влажности. В прошлом году коммунальный совет отклонил запрос о выделении 123 тыс. франков на ее реставрацию, которую ни разу не проводили.

8 сентября этого года по инициативе профессора HE-ARC Валентина Буассонна останки увезли в Невшатель. В реставрационном проекте примут участие научно-исследовательские учреждения и студенты. Добавим, что у мумии нет ног – их судьба, к сожалению, неизвестна. Директор Института эволюционной медицины (IEM) Цюрихского университета Франк Рюли, посвятивший 25 лет исследованию мумий, подчеркнул в интервью газете Le Temps, как интересно этим заниматься: «Никогда не знаешь, чего ожидать, будто открываешь рождественский подарок».

Синдик Бриссаго Роберт Понти признался, что ему было жаль видеть, как увозят мумию, но у него есть повод для радости, поскольку после реставрации ее привезут обратно – на выставку. Интерес к древнеегипетским останкам объясняется тем, что это единственная полная (не считая ног) мумия в Швейцарии, которая относится к Третьему переходному периоду в истории Древнего Египта (1075 – 664 гг. годы до н. э.). В ту эпоху государство пережило ряд политических потрясений, о которых науке еще мало известно. Все говорит о том, что швейцарских историков и археологов ждут интересные открытия.

Со временем мумию отвезут в Цюрих с целью определить ее возраст и причину смерти принцессы Та Шерит Эн Имен, однако для этого потребуется собрать 280 тыс. франков. Также планируется создать с помощью компьютера трехмерные изображения мумии, а изучение изменений в тканях, произошедших под влиянием болезни, поможет узнать, какого режима питания придерживалась принцесса и какими патологиями страдала. Данные, полученные при изучении мумий, помогают развивать сегодняшнюю медицину, а заодно лучше понять, что люди прошлого были такими же, как и мы.

Если кому-то из наших читателей захочется поближе познакомиться с древнеегипетскими мумиями, отметим, что их коллекцию можно увидеть в Этнографическом музее Невшателя (MEN). Здесь есть мумии не только людей, но и животных: кошки, шакала, сокола, ибиса и т.д. На выставке также представлены предметы, использовавшиеся при мумификации: сосуд канопа, где хранились органы, извлеченные из тел умерших, реликварий, ожерелья и несколько ушебти – статуэток-амулетов, которые в Древнем Египте помещали в могилы умерших. Кроме того, на мумии можно взглянуть в Музее искусства и истории (Женева), Историческом музее (Ивердон-ле-Бен), Музее античности (Базель) и музее Культурама (Цюрих).