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вторник, 25 января 2022 года   

Говорить по-английски без акцента|Parler anglais sans accent

Автор: Лейла Бабаева, Маунтин-Вью - Лозанна, 25. 01. 2022.

© Kane Reinholdtsen/unsplash.com

Калифорнийский стартап Sanas разработал приложение, в реальном времени устраняющее акцент англоязычного человека с целью облегчить взаимопонимание. Швейцарские специалисты прокомментировали новшество.|
La startup californienne Sanas a développé une application qui supprime l'accent d'une personne anglophone en temps réel afin de faciliter la compréhension mutuelle. Commentaires d'experts suisses.

Многие знают, как непросто бывает понять собеседника, если он говорит по-английски с сильным акцентом. А происходит такое нередко, ведь по данным Всемирного экономического форума, на языке Вальтера Скотта говорят около 1,5 млрд человек, но только для 400 млн он является родным. Три студента Стэнфордского университета – Максим Серебряков, Шон Цанг и Андрес Перес Содери – задумались над проблемой произношения, когда узнали, что из-за нее их друг потерял работу в центре обработки звонков (колл-центре). Он хорошо говорит по-английски и по-испански, но клиентам было трудно понимать его из-за акцента, а некоторые даже отпускали в его адрес нелестные комментарии. Другой пример – мать Шона Цанга, которая переехала в США из Китая 20 лет назад, но до сих пор стесняется разговаривать с продавцами в магазинах, рассказала телерадиокомпания RTS.

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