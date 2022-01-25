Говорить по-английски без акцента |Parler anglais sans accent

Многие знают, как непросто бывает понять собеседника, если он говорит по-английски с сильным акцентом. А происходит такое нередко, ведь по данным Всемирного экономического форума, на языке Вальтера Скотта говорят около 1,5 млрд человек, но только для 400 млн он является родным. Три студента Стэнфордского университета – Максим Серебряков, Шон Цанг и Андрес Перес Содери – задумались над проблемой произношения, когда узнали, что из-за нее их друг потерял работу в центре обработки звонков (колл-центре). Он хорошо говорит по-английски и по-испански, но клиентам было трудно понимать его из-за акцента, а некоторые даже отпускали в его адрес нелестные комментарии. Другой пример – мать Шона Цанга, которая переехала в США из Китая 20 лет назад, но до сих пор стесняется разговаривать с продавцами в магазинах, рассказала телерадиокомпания RTS.