Наши постоянные читатели знают, что с самого первого дня прихода коронавируса в Швейцарию неустанно писали об этой проблеме, информируя вас о том, как она влияет на все аспекты нашей жизни: в первую очередь, систему здравоохранения, но также экономику, культуру, образование… Нелегко пришлось и подросткам, а также их родителям и учителям.

Обо всем этом мы побеседовали с Джастином Ушером, директором интерната Collège du Léman, расположенном в живописном предместье Женевы, Версуа. Эта школа-интернат была основана в 1960 году супругами Франсисом и Инге Клива, осознавшими, что такому международному городу, как Женева, необходимо и международное учебное заведение, предоставляющее учащимся возможность постоянного проживания. Сегодня в интернате проживает 250 ребят, к которым ежедневно присоединяется 1400 «дневных» учащихся более ста национальностей. Многим нашим читателям Collège du Léman хорошо известен – приблизительно 20% учеников составляют русскоязычные дети из России, Казахстана, Узбекистана, Украины... За почти два года существования в условиях сложной санитарной обстановки руководство школы должно было проявить максимум изобретательности и разработать новые методы работы, часть которых, вероятно, пригодится и после завершения пандемии.

… Когда в солнечный, почти весенний день на прошлой неделе мы вошли на территорию кампуса, то о пандемии напомнили лишь маски на всех без исключения лицах. А так – обычная веселая многоязычная школьная переменка, суета, смех… Как раньше. О счастливом «как раньше» свидетельствовали и фотографии на стене офиса, где проходил наш разговор.

Прежде всего нас интересовал вопрос логистики – просто с родительской точки зрения. В интернате находятся дети, начиная с восьми лет. Началась пандемия. Границы закрылись. Что было делать родителям, оказавшимся «по ту сторону»?

- Родители не могли навещать детей – этого не допускали принятые правительством санитарные меры, и никаких исключений из правила предусмотрено не было, - рассказал Джастин Ушер. – Некоторые ребята не видели своих родителей в течение целых двух лет, с самого начала пандемии, с 16 марта 2020 года. Как вы догадываетесь, для родителей это было очень сложным решением, но они понимали, что забери они детей домой, неизвестно, смогут ли они вернуться в школу, и около четверти всех семей сделали выбор в пользу гарантированного качественного образования.

Разумеется, сотрудники интерната и в обычное время неустанно заботятся о благополучии своих подопечных, но в этих специфических условиях пришлось удвоить усилия. На помощь взрослым неожиданно пришла маленькая армия тех, кто не живет в интернате, но каждый день приходит на занятия.

- Во многих школах-интернатах дети живут как в коконе, в неестественной обстановке, варясь в собственном соку, на всем готовом. У нас все не так. Женева совсем рядом, и студенты от 14 лет и выше могут выезжать в город. Но главное – ежедневное присутствие ребят из города, которые очень переживали за своих оторванных от родителей друзей. В период самоизоляции они не могли приглашать их в гости в свои семьи так часто, как хотелось бы, но практически каждый день перед началом занятий я получал от кого-то из местных родителей корзину домашней выпечки или фруктов – для ребят из интерната. Это было очень трогательно, - продолжает рассказ Джастин Ушер.

Свежие круассаны или печенье – это, конечно, хорошо, но главной оставалась забота о здоровье ребят и принятии всех необходимых мер для сдерживания распространения заболевания. В Collège du Léman есть свой медицинский центр, одним из первых среди учебных заведений кантона Женева начавший самостоятельно проводить тестирование на коронавирус в то время, когда тесты были доступны лишь в медицинских учреждениях – это стало возможным благодаря членству школы в Nord Anglia Education, организации, объединяющей 70 международных школ в 30 странах.

Родители школьников среди наших читателей знают, с каким трудом дался многим переход на онлайн-обучение, как расхолаживала возможность «присутствовать на уроке», валяясь в кровати, как не хватало ребятам живого общения с друзьями и учителями… Понятно, что со всеми этими трудностями столкнулись и в Collège du Léman. Несмотря на то, что форма в школе отсутствует, учащиеся были обязаны появляться в камере в подобающем виде!

- Уже в начале пандемии наши опытные педагоги поняли, что от них требуется нечто большее, чем преподавание того или иного предмета, – не без гордости говорит Джастин Ушер. – Понимая обеспокоенность ребят, они начинали каждый урок «на удаленке» с переклички, с выяснения, все ли у всех в порядке, как настроение. Эти простые вопросы помогли многим не чувствовать себя в изоляции, не страдать от одиночества. Конечно, прекрасно, что существуют технологии, позволившие не прерывать учебный процесс, но никакой zoom не заменит живое человеческое общение!

Контакт с теми, кто остался в интернате, был у сотрудников школы ежедневным. А как быть с основной массой учеников, разъехавшихся по домам? Невероятно, но и с ними представители школы находились в постоянной связи, общаясь по телефону, по скайпу, интересуясь всеми новостями и проверяя, что они не забывают об учебе. «Очень скоро мы почувствовали, что наше присутствие, даже виртуальное, было очень важно для ребят!», – отмечает Джастин Ушер.

По словам профессионала, были в этом странном ковидном периоде и плюсы. Учащиеся освоили новые навыки, которые могут пригодиться им и в будущем, научились быть более внимательными друг к другу, проявлять солидарность, элементарно следить за личной гигиеной. Негативного влияния на академические результаты в школе не заметили – в 2021 году 99% учеников успешно сдали выпускные экзамены. Однако главным было сохранение физического и психологического здоровья.

Несмотря на все предпринятые усилия, Джастин Ушер не скрывает, что работы у школьного психолога – кстати, Марина из России! – прибавилось, и даже с улучшением ситуации последствия пережитого еще долго будут ощущаться. Одним из способов борьбы с депрессией стали регулярные, каждые выходные, лыжные прогулки – пока был снег! – и соревнования по баскетболу, организация различных совместных занятий, дающих повод просто посмеяться.

Учебный процесс в Collège du Léman и вообще вся школьная жизнь организованы в соответствии с несколькими фундаментальными принципами: в здоровом теле – здоровый дух; открытость к разнообразию; принятие ответственных решений… На наш взгляд, логично.

Начало набора учащихся на следующий учебный год не за горами, благодаря недавним решениям Федерального совета санитарных преград для выходцев из «наших» стран практически нет. Вот такая информация к размышлению, а все остальное вы найдете на сайте Collège du Léman.