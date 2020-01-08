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четверг, 9 января 2020 года   

Сокращение расходов и забота о природе|Réduire les coûts et prendre soin de la nature

Автор: Лейла Бабаева, Сион, 8. 01. 2020. Просмотров: 211

(© Clarisse Meyer/unsplash.com)

Владельцы швейцарских загородных резиденций могут сэкономить много энергии и денег, утверждают эксперты. С этой целью в стране проводится кампания MakeHeatSimple.|
Les propriétaires de résidences secondaires en Suisse peuvent économiser beaucoup d'énergie et d'argent, selon les experts. Pour ce faire, la campagne MakeHeatSimple est menée dans le pays.

По данным исследования, проведенного по заказу Федеральной службы энергетики (OFEN), в 538 коммунах Швейцарии доля загородных резиденций превышает 20% от общего числа домов. В периоды долгого отсутствия хозяев система отопления, как правило, продолжает функционировать, так как владельцы не хотят по возвращении заходить в холодное помещение.

Идея кампании MakeHeatSimple, запущенной по инициативе правительственной платформы SuisseEnergie, проста: поощрять владельцев загородных резиденций экономить энергию путем установки устройств, позволяющих дистанционно контролировать работу системы отопления, чаще всего через приложение в смартфоне. Стоимость установки, в зависимости от выбранной модели, составляет от 500 до 2500 франков, это вложение быстро окупается за счет экономии энергии, подчеркивается в коммюнике, опубликованном на сайте SuisseEnergie.

Первый этап кампании прошел в кантоне Вале, где расположены около 100 тыс. загородных резиденций (всего в Конфедерации их насчитывается около 700 тыс). В пилотном проекте приняли участие 270 владельцев загородных домов; полученные результаты приятно удивили организаторов, информирует телерадиокомпания RTS. 5% опрошенных уже установили вышеупомянутые устройства, 35% планируют это сделать. К кампании MakeHeatSimple присоединились еще восемь кантонов, в которых находится много загородных резиденций: Во, Фрибург, Берн, Юра, Тичино, Гларус, Граубюнден и Швиц. В коммюнике SuisseEnergie приведены слова директора платформы Патрика Кучеры о том, что многие владельцы загородных домов заинтересованы в установке приборов, позволяющих экономить, однако многие до сих пор не знали о том, насколько просто это сделать.

В настоящее время в Швейцарии устройства для дистанционного управления системами отопления установлены лишь в 2% загородных резиденций. В перспективе организаторы MakeHeatSimple рассчитывают добиться экономии более 2000 гигаватт-час в год на уровне всей страны (эквивалент 600 тыс. тонн диоксида углерода).

Информация о кампании MakeHeatSimple, а также советы владельцам загородных домов представлены на этом сайте. Здесь есть и калькулятор, который позволит пользователю подсчитать, сколько энергии и денег он может сэкономить после установки устройства дистанционного управления. Кроме того, ресурс содержит данные о разных фирмах, работающих в этой сфере: из списка можно выбрать предприятие, офис которого расположен ближе всего к конкретной загородной резиденции.

 

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