Автор: Лейла Бабаева, Сион, 8. 01. 2020. Просмотров: 211
По данным исследования, проведенного по заказу Федеральной службы энергетики (OFEN), в 538 коммунах Швейцарии доля загородных резиденций превышает 20% от общего числа домов. В периоды долгого отсутствия хозяев система отопления, как правило, продолжает функционировать, так как владельцы не хотят по возвращении заходить в холодное помещение.
Идея кампании MakeHeatSimple, запущенной по инициативе правительственной платформы SuisseEnergie, проста: поощрять владельцев загородных резиденций экономить энергию путем установки устройств, позволяющих дистанционно контролировать работу системы отопления, чаще всего через приложение в смартфоне. Стоимость установки, в зависимости от выбранной модели, составляет от 500 до 2500 франков, это вложение быстро окупается за счет экономии энергии, подчеркивается в коммюнике, опубликованном на сайте SuisseEnergie.
Первый этап кампании прошел в кантоне Вале, где расположены около 100 тыс. загородных резиденций (всего в Конфедерации их насчитывается около 700 тыс). В пилотном проекте приняли участие 270 владельцев загородных домов; полученные результаты приятно удивили организаторов, информирует телерадиокомпания RTS. 5% опрошенных уже установили вышеупомянутые устройства, 35% планируют это сделать. К кампании MakeHeatSimple присоединились еще восемь кантонов, в которых находится много загородных резиденций: Во, Фрибург, Берн, Юра, Тичино, Гларус, Граубюнден и Швиц. В коммюнике SuisseEnergie приведены слова директора платформы Патрика Кучеры о том, что многие владельцы загородных домов заинтересованы в установке приборов, позволяющих экономить, однако многие до сих пор не знали о том, насколько просто это сделать.
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