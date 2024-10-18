Автор: Заррина Салимова, Берн, 18.10.2024.
Какое исключение сделал Берн, приняв новый пакет ограничений ЕС? И в чем Вашингтон упрекает Швейцарию?|
Quelle exception Berne a-t-elle faite en reprenant le nouveau paquet de restrictions de l’UE? Et que reproche Washington à la Suisse?
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