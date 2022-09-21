Платить с помощью QR-кода

Через десять дней Швейцария переживет настоящую цифровую революцию в системе платежей: цветные квитанции больше не будут приниматься в банках и на почте. Введенные в обращение в 1906 году квитанции сначала были зеленого цвета. В 1988 году они стали красными и оранжевыми, а с начала октября они больше не будут действительными – заплатить за услуги или товары можно будет только с помощью QR-счета.

Платежи в QR-формате, то есть с кодом, который можно отсканировать для получения необходимых для оплаты данных, можно совершать в Швейцарии уже два года. До недавнего времени этой возможностью пользовалось лишь меньшинство населения, тогда как остальные отдавали предпочтение старому и проверенному способу оплаты. 1 октября переходный период закончится, и многим, хочется им этого или нет, придется освоить новую систему.

Будучи частью стратегии «Цифровая Швейцария», QR-квитанции призваны сделать оплату счетов в Швейцарии и Лихтенштейне проще, эффективнее и быстрее. Другая причина использования новых счетов – это борьба с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. QR-счета, в целом, имеют немало преимуществ. Оцифровка данных позволит более эффективно обрабатывать и контролировать платежи, а цифровая интеграция информации об оплате в QR-код снижает количество ошибок при чтении и экономит время за счет сокращения ручных операций.

У получателей QR-счетов есть несколько возможностей оплаты. Прежде всего, это можно сделать через электронный банкинг, куда нужно загрузить новую квитанцию в PDF-формате. Отсканировать код можно также с помощью специального считывателя или встроенной камеры. Система автоматически «раскодирует» и введет номер счета, IBAN, сумму платежа и другие необходимые данные. Для оплаты счета можно отсканировать его и через приложение мобильного банка на смартфоне. После сканирования рекомендуется проверить правильность данных. Наконец, QR-счет выполняет функцию платежного квитка, который можно оплатить в кассе почтового отделения или через платежный терминал. Смартфон для совершения платежей необязателен: на новых счетах также имеется идентификационный номер, который можно ввести вручную.

Переход на новые квитанции важен для тех, кто использует постоянные платежные поручения, например, для ежемесячной оплаты аренды или медстраховки. По данным Postfinance, почти половина постоянных поручений все еще выполняется по старым платежным квитанциям. Эти поручения должны быть адаптированы либо удалены и заново внесены в систему, так как в QR-счетах нередко указан новый идентификационный номер. Если вы этого не сделаете, то 1 октября платежи просто не будут совершены, а ваш арендодатель, следовательно, не получит своевременно квартплату.

Банки рекомендуют до конца месяца проверить все ваши поручения. Если вместо QR-IBAN там введен номер счета, например, 01-XXXXXX-X / 03-XXXXXX-X, то это означает, что постоянное поручение основано на оранжевой квитанции, и его нужно изменить. Если же там указаны IBAN или QR-IBAN, вам ничего не нужно делать. Следует помнить, что QR-IBAN и IBAN – это не одно и то же. QR-IBAN работают только для платежей в Швейцарии и Лихтенштейне. Если после 30 сентября вы все еще будете получать красные или оранжевые квитанции об оплате, то свяжитесь с компанией и попросите ее прислать новый QR-счет. После этого вы можете удалить старое постоянное поручение и создать новое, отсканировав код.

Добавим, что для банковских переводов или платежей через систему eBill ничего не изменится, а вот штрафы за неправильную парковку, как и другие счета, изменят свой формат. Отныне автомобилисты на лобовом стекле могут увидеть QR-код. Отсканировав его, водители попадут на портал amendes.ch, где получат всю информацию, касающуюся штрафа. На обратной стороне QR-счетов размещена инструкция по работе с порталом.