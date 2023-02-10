Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

пятница, 10 февраля 2023 года   

Нефтяное эмбарго и швейцарская экономика|L’embargo pétrolier et l’économie suisse

Автор: Заррина Салимова, Берн, 10. 02. 2023.

Фото: Engin Akyurt, Unsplash

С 5 февраля в Швейцарии действует запрет на импорт российского дизельного топлива и других нефтепродуктов. Какие последствия повлечет за собой эта санкция?

|

Dès le 5 février, la Suisse interdit les importations de diesel et d’autres produits pétroliers russes. Quelles seront les conséquences de cette sanction?

В июне прошлого года, как уже сообщала Наша Газета, Федеральный совет присоединился к шестому пакету европейских санкций, который включает запрет на поставки «черного золота» из России. Эмбарго вступало в силу постепенно: с начала декабря были прекращены поставки российской сырой нефти танкерами, а с 5 февраля из России больше не импортируются продукты нефтепереработки, такие как дизельное топливо, бензин и смазочные материалы. Эти меры, которые, по мнению Брюсселя, должны затруднить для России финансирование войны, могут оказать воздействие на швейцарскую экономику: экспертов и обычных жителей беспокоят вопросы возможного дефицита и подорожания топлива.

Как и другие европейские страны, Швейцария в значительной степени зависит от дизеля, который используется в транспортной сфере, а также для отопления. В целом, 40% европейских и 30% швейцарский автомобилей работают на дизеле. Как уточняет Le Temps, несмотря на резкое сокращение импорта за последний год, российский дизель до недавнего времени составлял четверть от импортируемого в Европу топлива. Каждый день ЕС потребляет около 6,4 млн баррелей дизельного топлива, в то время как его нефтеперерабатывающие заводы производят только 5 млн баррелей. Баланс обеспечивается за счет импорта, из которого около 700 000 баррелей поступало из России, а остальные потребности покрывали страны Персидского залива, США и Индия.

В настоящее время Швейцария дизелем обеспечена. Если же возникнет нехватка, то власти могут прибегнуть к обязательным запасам бензина, дизельного топлива, печного топлива и авиационного бензина. В настоящее время они не используются и заполнены на 90%.

В дополнение к запасам, Швейцария будет обращаться к сторонним перепродавцам, таким как Индия и Китай. В выигрыше окажутся и страны-производители, например, Объединенные Арабские Эмираты или Саудовская Аравия, а также реселлеры, включая некоторых государств Северной Африки. Нефтеперерабатывающие заводы в Персидском заливе работают на полную мощность, а новые строящиеся заводы должны обеспечить дополнительные мощности к концу 2023 года.

Однако перебои не исключены. По мнению экспертов, это связано с размерами дизельных танкеров, которые имеют меньшую вместимость, чем крупные суда с сырой нефтью. Стоит учитывать и то, что часть российского дизельного топлива будет экспортироваться в третьи страны, которые затем реэкспортируют его в Европу по более высокой цене. «На бумаге это будет не российский дизель. Но в реальности есть большая вероятность, что так и будет», - отметил в комментарии RTS специалист по нефтяному сектору и генеральный секретарь Центра исследований предприятий и обществ (CRES) Патрик Гантес. Более того, даже если Индия будет перерабатывать российскую нефть в дизельное топливо, а затем экспортировать его в Европу, то поставки займут больше времени.

Несмотря на то, что цена, устанавливаемая непосредственно производителями, относительно стабильна, при покупке через третьих лиц возможны дополнительные транспортные расходы из-за удаленности продавца. Кроме того, третьи стороны также забирают свою маржу. Логично, что ограниченная вместимость судов, более длинные маршруты и более дорогие перевозки должны были бы привести к подорожанию топлива. Но цены на дизель пока не повысились. Более того, топливо в Швейцарии даже немного подешевело, хотя разница в ценах за литр между автозаправочными станциями может достигать нескольких десятков сантимов. Дело в том, что сейчас запасы пополнены, и покупатели пока не заметят влияния эмбарго, но ситуация может измениться. В целом, многие эксперты осторожны в своих долгосрочных прогнозах, так как неопределенность на рынке сильно возросла из-за войны в Украине.

Украинский кризис – взгляд из Швейцарии

Отголоски трагических событий на Украине долетают и до Швейцарии, отступившейся от принципа нейтралитета. Наша редакция старается оперативно и объективно доносить до вас всю имеющуюся у нас информацию. Мы сознательно отражаем разные, иногда полярные, точки зрения, твердо веря, что в споре, который есть форма диалога, рождается истина. Спасибо всем, кто разделяет такую позицию.

Перейти на страницу досье

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.09
CHF-EUR 1.01
CHF-RUB 79.36

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Вакансия в Нашей Газете |
пятница, 31 марта 2023 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Сегодняшний патриарх - вчерашний шпион?

 По сообщениям швейцарских СМИ, патриарх Кирилл работал на КГБ во время своего пребывания в Женеве в 1970-х годах.

Всего просмотров: 1,039

Как защитить благосостояние Швейцарии?

 Этой теме, волнующей всех жителей страны, была посвящена дискуссия, организованная на прошлой неделе газетой Le Temps с привлечением солидных экспертов. Мы воспользовались приглашением послушать умных людей и делимся с вами их соображениями.

Всего просмотров: 1,015

Новые швейцарские удостоверения личности

 С 3 марта граждане Швейцарии смогут получить идентификационные карты нового образца. Что же касается иностранцев, желающих продлить срок пребывания в стране, то некоторым из них приходится подолгу ждать решения властей.

Всего просмотров: 995
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Язык иконы не нуждается в переводе

 Вот уже семь лет коренная швейцарка, 65-летняя Франциска Боос пишет православные иконы.  Пишет и дарит их тем, кто нуждается в помощи и поддержке.

Всего просмотров: 2,837

Фанданго в русском исполнении

 Лозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc переиздало прекрасный рассказ Александра Грина, в серии «Библиотека Димитрия».

Всего просмотров: 1,411

Сегодняшний патриарх - вчерашний шпион?

 По сообщениям швейцарских СМИ, патриарх Кирилл работал на КГБ во время своего пребывания в Женеве в 1970-х годах.

Всего просмотров: 1,039
© 2023 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top