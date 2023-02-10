В июне прошлого года, как уже сообщала Наша Газета, Федеральный совет присоединился к шестому пакету европейских санкций, который включает запрет на поставки «черного золота» из России. Эмбарго вступало в силу постепенно: с начала декабря были прекращены поставки российской сырой нефти танкерами, а с 5 февраля из России больше не импортируются продукты нефтепереработки, такие как дизельное топливо, бензин и смазочные материалы. Эти меры, которые, по мнению Брюсселя, должны затруднить для России финансирование войны, могут оказать воздействие на швейцарскую экономику: экспертов и обычных жителей беспокоят вопросы возможного дефицита и подорожания топлива.

Как и другие европейские страны, Швейцария в значительной степени зависит от дизеля, который используется в транспортной сфере, а также для отопления. В целом, 40% европейских и 30% швейцарский автомобилей работают на дизеле. Как уточняет Le Temps, несмотря на резкое сокращение импорта за последний год, российский дизель до недавнего времени составлял четверть от импортируемого в Европу топлива. Каждый день ЕС потребляет около 6,4 млн баррелей дизельного топлива, в то время как его нефтеперерабатывающие заводы производят только 5 млн баррелей. Баланс обеспечивается за счет импорта, из которого около 700 000 баррелей поступало из России, а остальные потребности покрывали страны Персидского залива, США и Индия.

В настоящее время Швейцария дизелем обеспечена. Если же возникнет нехватка, то власти могут прибегнуть к обязательным запасам бензина, дизельного топлива, печного топлива и авиационного бензина. В настоящее время они не используются и заполнены на 90%.

В дополнение к запасам, Швейцария будет обращаться к сторонним перепродавцам, таким как Индия и Китай. В выигрыше окажутся и страны-производители, например, Объединенные Арабские Эмираты или Саудовская Аравия, а также реселлеры, включая некоторых государств Северной Африки. Нефтеперерабатывающие заводы в Персидском заливе работают на полную мощность, а новые строящиеся заводы должны обеспечить дополнительные мощности к концу 2023 года.

Однако перебои не исключены. По мнению экспертов, это связано с размерами дизельных танкеров, которые имеют меньшую вместимость, чем крупные суда с сырой нефтью. Стоит учитывать и то, что часть российского дизельного топлива будет экспортироваться в третьи страны, которые затем реэкспортируют его в Европу по более высокой цене. «На бумаге это будет не российский дизель. Но в реальности есть большая вероятность, что так и будет», - отметил в комментарии RTS специалист по нефтяному сектору и генеральный секретарь Центра исследований предприятий и обществ (CRES) Патрик Гантес. Более того, даже если Индия будет перерабатывать российскую нефть в дизельное топливо, а затем экспортировать его в Европу, то поставки займут больше времени.

Несмотря на то, что цена, устанавливаемая непосредственно производителями, относительно стабильна, при покупке через третьих лиц возможны дополнительные транспортные расходы из-за удаленности продавца. Кроме того, третьи стороны также забирают свою маржу. Логично, что ограниченная вместимость судов, более длинные маршруты и более дорогие перевозки должны были бы привести к подорожанию топлива. Но цены на дизель пока не повысились. Более того, топливо в Швейцарии даже немного подешевело, хотя разница в ценах за литр между автозаправочными станциями может достигать нескольких десятков сантимов. Дело в том, что сейчас запасы пополнены, и покупатели пока не заметят влияния эмбарго, но ситуация может измениться. В целом, многие эксперты осторожны в своих долгосрочных прогнозах, так как неопределенность на рынке сильно возросла из-за войны в Украине.