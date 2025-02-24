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понедельник, 24 февраля 2025 года   

Международные санкции и швейцарские компании |Sanctions internationales et entreprises suisses

Автор: , Берн, .

Исходящая из Брюсселя директива может коснуться и швейцарских компаний. Фото: Guillaume Périgois, Unsplash

Новая европейская директива предполагает серьезные штрафы для компаний, нарушающих международные санкции. Как это может затронуть швейцарский бизнес?

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Une nouvelle directive européenne prévoit de lourdes amendes pour les entreprises qui violent les sanctions internationales. Quelles pourraient être les conséquences pour les entreprises suisses?

До недавнего времени наказания за нарушение европейских санкций были непоследовательными и, возможно, имели недостаточный сдерживающий эффект. Спустя три года после начала войны Евросоюз решил ужесточить контроль за соблюдением ограничений.

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