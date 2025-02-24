Международные санкции и швейцарские компании |Sanctions internationales et entreprises suisses

До недавнего времени наказания за нарушение европейских санкций были непоследовательными и, возможно, имели недостаточный сдерживающий эффект. Спустя три года после начала войны Евросоюз решил ужесточить контроль за соблюдением ограничений.