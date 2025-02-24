Автор: Заррина Салимова, Берн, 24.02.2025.
Новая европейская директива предполагает серьезные штрафы для компаний, нарушающих международные санкции. Как это может затронуть швейцарский бизнес?|
Une nouvelle directive européenne prévoit de lourdes amendes pour les entreprises qui violent les sanctions internationales. Quelles pourraient être les conséquences pour les entreprises suisses?
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