Событие

"За стеклом"

19 июня с показа в Берне начнется прокат фильма BEHIND THE GLASS, первой полнометражной ленты Ольги Дынниковой, родившегося в Риге и живущего в Швейцарии режиссера. Далее его можно будет увидеть в Цюрихе, Брюгге, Санкт-Галлене, Цуге и Базеле

«Это трогательная драма о безусловной материнской любви, попытке преодолеть прошлое и надежде на новый старт», - так коротко представляет Ольга свою картину. На наш взгляд, фильм затрагивает еще несколько очень важных и актуальных тем, недаром он был тепло принят зрителями на фестивале в Золотурне в 2025 году.

Примерно 90 % фильма — на русском языке, остальные 10 % — на английском. Но главное в картине будет понятно абсолютно всем. Искренне рекомендуем!

Всю практическую информацию вы найдете на сайте Ольги Дынниковой

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