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среда, 14 октября 2020 года   

Титёф возвращается с новым «зизи»|Titeuf revient avec un nouveau « zizi »

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 14. 10. 2020. Просмотров: 223

Обложка нового издания комикса (c) Grélat

Сегодня на прилавках книжных магазинов Швейцарии появится обновленный вариант культового национального комикса, не теряющего популярности с 2001 года.

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Une édition actualisée du "Guide du zizi sexuel" sort en Suisse dès aujourd’hui. La BD créée en 2001 n’a rien perdu de sa popularité.

Мы рассказывали о Титёфе, популярнейшем персонаже франкоязычных комиксов, еще в 2009 году, когда в женевском выставочном центре Palexpo проходила посвященная ему выставка. То есть героем выставки был Титёф, а целью ее проведения – помощь подрастающему поколению в сложном процессе полового созревания. Называлась выставка Zizi sexuel, l'expo!, и тогда же наши не владеющие французским языком читатели узнали, что zizi по-французски - это, извините, мужская пиписка или пипочка, как вам больше нравится. Главным методическим пособием в этом области признан бестселлер Зепа и Элен Брюллер «Путеводитель по сексуальной пиписке» - иначе ну не перевести, да простят нас особо чувствительные читатели!

А в 2010 году Титёф вошел в историю как один из самых оригинальных швейцарских рекордов: на пасху в Лозанне, на набережной Уши, была выложена традиционная мозаика из 66 тысяч крашеных яичек. Это творение, изображавшее Титёфа и проданное в пользу благотворительных организаций во время пасхальных выходных, позволило столице кантона Во побить свой собственный рекорд, установленный в 2001 году с помощью 45 тысяч яиц.

Если вы думаете, что не знакомы с этим персонажем, то увидев его, наверняка сразу узнаете – его пшеничного цвета чуб, внушительный шнобель и знаменитая фраза « C’est pô juste » (неверное написание утверждения, в переводе означающего «Это несправедливо») действительно давно стали, используя жаргон люксовой индустрии, иконическими. А родилось все это великолепие в 1992 году в воображении женевского художника Зепа, «в миру» Филиппа Шаппюи. Наравне с часами и шоколадом, этот смешной персонаж made in Switzerland быстро добился планетарной популярности: коллекция комиксов насчитывает уже 16 альбомов, переведенных на 25 языков и проданных в количестве 25 миллионов экземпляров. Один только «Путеводитель по сексуальной пиписке», вышедший в 2001 году, разошелся тиражом в полтора миллиона и стал бестселлером в Китае. За свое творение Зеп получил в 2004 году Большую премию на престижном европейском фестивале анимационных фильмов и комиксов в Ангулеме, астроном Мишель Ори увековечил Титёфа, назвав его именем астероид 238817, а летом 2019 года во дворе школы в квартале Каруж, где учился Зеп, был установлен памятник полюбившемуся персонажу.

И вот, 19 лет спустя культовый «Путеводитель» выходит в новом, дополненном варианте. «Комикс был создан в соответствии с социальными реалиями своего времени, которые за последние почти 20 лет изменились, - объяснил Зеп в эфире RTS. – Поэтому мы решили включить в новое издание некоторые коррективы, чтобы он и впредь оставался полезным пособием для детей».

Среди внесенных корректив – общественные движения типа # Metoo, сексуальное разнообразие и не существовавшая 20 лет назад половая принадлежность. Так, отдельная глава посвящена разъяснению аббревиатуры ЛГБТ+, терминов трансгендерность, гендерная бинарность и гендерквир.

Поскольку пособие предназначено для детей, вместе с художником над обновленным изданием работала одна из руководителей программы Bioscope Женевского университета Селин Брокманн, которая следила за тем, чтобы в комикс не проникли научные ошибки или устаревшие стереотипы. Среди приводимых ею примеров - визуальное изображение процесса оплодотворения, в котором сперматозоид представлен активным и борющимся, в то время как овоцит остается пассивным. По мнению Селин Брокманн, «это проблема, поскольку к биологии применяются стереотипы, бытующие в обществе. При оплодотворении овоцит совсем не пассивен, поскольку именно он посылает химические сигналы, направляющие сперматозоид».

Хотели бы вы, чтобы ваши дети созревали с помощью такого пособия?

 

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