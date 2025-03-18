Крымcкие заметки

Одиннадцать лет назад произошло событие, которые одни именуют аннексией Крыма, а другие – добровольным присоединением полуострова к Российской Федерации. Напомним, что 16 марта 2014 года был организован референдум о статусе Крыма, завершившийся образованием Россией на занятой территории новых субъектов Федерации, а к 26 марта Российская Федерация обрела полный военный контроль над этой территорией.

Несмотря на прошедшие годы вопрос о статусе Крыма остается открытым для значительной части мира, интерес к нему не затухает и можно не сомневаться, что книга, о которой мы хотим вам сегодня рассказать, этот интерес лишь усилит. Из увлекательного повествования становится ясно, почему Крым такой лакомый кусочек, а описание некоторых эпизодов почти двухсотлетней давности подталкивает к проведению параллелей с сегодняшним днем. Достаточно уже нескольких строк из описания Севастополя: «Положение Севастополя, как военного порта, по справедливости, считается одним из самых выходных. И действительно, в целой Европе мало найдется гаваней, представляющих столь много удобства для многочисленного флота.»

Первое французское издание в одном томе, 1840 г. Об этой редкой книге, изданной под редакцией историка Михаила Талалая, мы узнали от Александра Тиссо Демидоффа, президента Европейского Демидовского Фонда, основанного в ноябре 2022 года в Лугано.

Ее автор – родившийся в 1813 году в Москве Анатолий Николаевич Демидов, князь Сан-Донато, представитель рода богатейших русских предпринимателей (заводчиков и землевладельцев), выдвинувшихся при Петре I благодаря созданию оружейных и горнодобывающих предприятий в Туле и на Урале, основателей многих уральских городов, внёсших неоценимый вклад в освоение и развитие уральской земли. В 1841 году Анатолий женился на племяннице Наполеона I, принцессе Матильде, купил княжество Сан-Донато и стал называться князем Сан-Донато, но только за границей. Подобно многим небедным россиянам наших дней, Анатолий Николаевич предпочитал жить в Европе, в Париже и близ Флоренции, лишь изредка наведываясь в Россию и плохо владея русским языком – описание путешествия было написано по-французски. В 1830 году Карл Брюллов изобразил Анатолия Демидова верхом на коне.

Поль Деларош. Портрет Анатолия Демидова. 1838 г.

Как пишет в предисловии к книге Александр Тиссо Демидофф, «император Николай I, взошедший на престол в 1825 году, был недоволен Анатолием, который отказывался жить в России и ежегодно выводил из страны значительные дивиденды своей промышленной империи, дабы финансировать свой экстравагантный образ жизни в Европе». А потому принято считать, что если первой целью организованной Анатолием Демидовым исследовательской экспедиции на юг России был поиск и разработка новых источников топлива для тяжелой промышленности, то второй было стремление заручиться благосклонностью царя. (В послесловии редактор книги формулирует это так: «В поисках родины и угля».) «Анатолий посвятил весь свой проект Николаю, финансировал экспедицию как частное лицо, потратив на нее ок. 500 тысяч французских франков. В свою очередь, Анатолий рассчитывал получить признание царя (и общественности), вкупе с почетным государственным титулом. К сожалению, в достижении второй цели Анатолий просчитался», - читаем мы. Да, титул коллежского советника, пожалованный ему Николаем, - не бог весть что.

Огюст Раффе. Молдавские телеги, ок. 1837-1840 гг.

Зато первая цель была, если можно так выразиться, достигнута и передостигнута, поскольку экспедиция внесла большой вклад в развитие науки, промышленности и экономики России благодаря прозорливости Анатолия Демидова и его 22 попутчиков высочайшей квалификации насчет новых для их времени видов топлива.

Всем этим книга интересна историкам, географам, геологам и даже политикам. Для простого же читателя она скорее привлекательна другим. Не будучи писателем, Анатолий Демидов создал великолепную литературную фреску, полную ярких красок, описаний природы, наблюдений за обычаями и бытом многочисленных народов (от хазаров, вовсе не кажущихся неразумными, и гуннов словно из "Бича божьего", до крымских татар, армян и караимских евреев) и отдельных колоритных персонажей, а также массы удивительных сведений об огромной территории, ведь маршрут экспедиции выглядел так: Париж – Вена – Бухарест – Валахия – Яссы – Молдавия – Бессарабия – Одесса – Таганрог – Ново-Черкасск – Ялта – Бахчи-Сарай – Севастополь – Вознесенск – Эвпатория – Козлов – Симферополь – Керчь – Тамань… И это лишь основные пункты. Многие из них воспеты в русской литературе и вызывают в памяти впитанные с детства стихотворные и прозаические образы. Но улыбка сходит с лица при упоминании, в сегодняшнем контексте, Мариуполя, Бахмута, Херсона, Луганска…

Титульный лист русского издания 1853 г.

Современный читатель, воспринимающий повествование «со своей колокольни», наверняка улыбнется, узнав, что для пересечения российской границы путешественниками пришлось две недели провести в карантине – не из-за ковида, конечно, а из-за чумы, и что даже после этого срока надо было присягнуть и поклясться в ненарушении карантинных правил: «мы присягнули на Евангелии, но для магометан тут же имеется Коран, а для евреев Библия». И задумается о цикличности развития истории, сравнив наши сегодняшние раздумья об искусственном интеллекте с раздумьями Анатолия Демидова проездом через Альзас: «Фабрики и заводы действуют машинами; обработка земли составляет труд человека. <> Чем более на фабриках и заводах замените вы ручную работу паровыми машинами, тем более освободите рук, столь драгоценных для благосостояния земледелия. <> Введение машин и других искусственных производителей оказывается неизмеримым благодеянием».

Интересно замечание автора о «счастии российского подданного»: «Дешевле баранины в Крыму только один табак; а этих двух предметов уже достаточно для того, чтобы здешний простолюдин был доволен своею судьбою».

Огюст Раффе. Татарская кофейня в Байдарахе, ок. 1837-1940 гг.

А чего стоит описание прибытия в Севастополь министра Российских морских сил с целью провести осмотр флота: «Министр не съезжал с своего парохода, на который к нему являлись все местные чиновники». Нужны ли комментарии?

Есть в книге и сравнение со Швейцарией: «Несколько далее Парфенита мы въехали в замечательную местность, простирающуюся между Аю-Дагом и Таврическими горами и представляющую очень много сходного с Швейцарией. Это сходство замечено уже многими путешественниками. И в самом деле, здесь на каждом шагу попадаются точно такие же виды, как в Швейцарии: утесы, мельницы, смело перекинутые мосты, шумные водопады».

Завершается издание подборкой иллюстраций, сделанных одним из участников экспедиции – французским художником Огюстом Раффе. Благодаря им описание становится еще более наглядным, и редакция Нашей Газеты благодарит Фонд Демидовых за возможность поделиться несколькими из них с нашими читателями.