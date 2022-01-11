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вторник, 11 января 2022 года   

Истории эмигрантов рассказывают в Цюрихе|Histoires d'émigrés racontées à Zurich

Автор: Лейла Бабаева, Цюрих, 11. 01. 2022.

Собрание швейцарцев в отеле Astor, Нью-Йорк, 1905 г. © Musée national suisse

Как швейцарцы зарабатывали в США огромные состояния? Почему некоторые жители Конфедерации покидали родину не по своей воле? Об этом и многом другом можно узнать на выставке «Покинуть Швейцарию – история эмигрантов с 1848 года» в Национальном музее Швейцарии в городе на Лиммате.|
Comment des Suisses ont-ils fait d'énormes fortunes aux États-Unis? Pourquoi certains habitants de la Confédération n'ont-ils pas quitté leur patrie de leur gré? Vous pouvez en apprendre davantage lors de la visite de l'exposition «Quitter la Suisse – histoire d’émigrés depuis 1848» au Musée national suisse à Zurich.
Наши постоянные читатели знают, что многие уроженцы Конфедерации, по каким-либо причинам покинувшие родину в XIX-XX веках, сумели добиться успеха и признания в других странах. Причин для отъезда было достаточно, не последнее место в их списке занимала бедность, ведь Швейцария не всегда отличалась таким уровнем жизни, как сегодня. До начала XX века мужчины, женщины и даже целые семьи уезжали из альпийской республики во Францию, Бразилию, США или Россию в поисках более высокого заработка. За последнее столетие – ничто по сравнению с историей человечества – Конфедерация очень изменилась, но и сегодня часть швейцарцев (11%) живут за границей, образуя так называемую «пятую Швейцарию».
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