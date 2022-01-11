Истории эмигрантов рассказывают в Цюрихе |Histoires d'émigrés racontées à Zurich

Наши постоянные читатели знают, что многие уроженцы Конфедерации, по каким-либо причинам покинувшие родину в XIX-XX веках, сумели добиться успеха и признания в других странах. Причин для отъезда было достаточно, не последнее место в их списке занимала бедность, ведь Швейцария не всегда отличалась таким уровнем жизни, как сегодня. До начала XX века мужчины, женщины и даже целые семьи уезжали из альпийской республики во Францию, Бразилию, США или Россию в поисках более высокого заработка. За последнее столетие – ничто по сравнению с историей человечества – Конфедерация очень изменилась, но и сегодня часть швейцарцев (11%) живут за границей, образуя так называемую «пятую Швейцарию».