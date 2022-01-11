Автор: Лейла Бабаева, Цюрих, 11. 01. 2022.
В Тичино продают дома за один франкВ муниципалитете Гамбароньо можно приобрести обветшалый каменный дом за символическую сумму, однако желающим купить такую недвижимость придется выполнить ряд требований властей.
Covid-19: две трети заражений вызваны ОмикрономРост заражений, ситуация в больницах, меры по ограничению циркуляции вируса в школах – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.
Политический кризис в Казахстане - последствия для ШвейцарииПротесты в Казахстане могут оказать влияние на энергоснабжение в Швейцарии, так как центральноазиатская республика является одним из самых крупных экспортеров нефти и урана в мире.
Политический кризис в Казахстане - последствия для ШвейцарииПротесты в Казахстане могут оказать влияние на энергоснабжение в Швейцарии, так как центральноазиатская республика является одним из самых крупных экспортеров нефти и урана в мире.
Чем страшны триплоидные устрицы?Благодаря усилиям французских ученых устриц можно есть круглый год, так как триплоидные моллюски (с тремя наборами хромосом) не размножаются и не содержат терпких молок с мая по август, при этом растут гораздо быстрее «классических» диплоидных.
А если «Черную пятницу» взять и отменить?Согласно новому исследованию Credit Suisse о перспективах развития розничной торговли, швейцарские ритейлеры неоднозначно относятся к специальным дням распродаж. Эти акции пользуются все большей популярностью в Швейцарии, и многие потребители знают о них. Тем не менее, скидками пользуется лишь меньшинство людей, в основном молодежь.
Добавить комментарий