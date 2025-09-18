Дорогие читатели! Многие из вас с интересом следят за серией очерков нашего приглашенного автора Леонида Слонимского о швейцарской архитектуре во всем ее разнообразии. Теперь у вас есть возможность познакомиться с Леонидом лично и одними из первых приобрести книгу об анонимной временной архитектуре под названием «Temporary Tecture», выпущенную его коллективом КОСМОС, да еще с дарственной надписью!

Для этого достаточно просто приехать на вернисаж, который состоится в Женеве в понедельник, 22 сентября, в 19 часов в неожиданном месте под названием Porteous, найти которое вам поможет план. Приходите, будет интересно!