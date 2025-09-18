Событие

«Temporary Tecture»

Дорогие читатели! Многие из вас с интересом следят за серией очерков нашего приглашенного автора Леонида Слонимского о швейцарской архитектуре во всем ее разнообразии. Теперь у вас есть возможность познакомиться с Леонидом лично и одними из первых приобрести книгу об анонимной временной архитектуре под названием «Temporary Tecture», выпущенную его коллективом КОСМОС, да еще с дарственной надписью!

Для этого достаточно просто приехать на вернисаж, который состоится в Женеве в понедельник, 22 сентября, в 19 часов в неожиданном месте под названием Porteous, найти которое вам поможет план. Приходите, будет интересно!

Махагони посреди Базеля

В начале нового сезона в Театре Базеля – сразу несколько громких премьер. Один из художественных руководителей драматической труппы, режиссер Анту Ромеро Нуньес представил публике «Гамлета», а интендант театра и художественный руководитель оперы Бенедикт фон Петер – «Расцвет и падение города Махагони». Рассказываем об этом впечатляющем спектакле подробнее.

Еврейские мотивы в европейской музыке

Женевская Ассоциация Друзей еврейской музыки приглашает на воскресный концерт под названием «Прокофьев и друзья», организованный силами музыкантов-интернационалистов.

Как сократить расходы на здравоохранение?

То, что стоимость медицинской страховки в будущем году снова повысится, уже известно. Под вопросом пока лишь размер повышения. Так что растущая дороговизна здравоохранения вновь в центре внимания как политиков, так и простых смертных. Мнений и предложений много, мы постарались вычленить основные.

Провокационные часы Swatch

Швейцарский бренд выпустил часы, где цифры 3 и 9 поменяны местами – как ответ на американские тарифы в размере 39%.

