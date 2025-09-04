Событие

Vasyl Stus, poète national ukrainien et européen. Conférence de Georges Nivat

Entrée libre. 
Inscription conseillée
Vasyl Stus, poète national ukrainien et européen.
Conférence de Georges Nivat
 
Mercredi 24 septembre 2025 – 18h30 INGE
Rue Jean-F. Bartholoni 6, 1204 Genève
1er étage - Les Salons

Résumé:
Le Goulag où il séjourna deux fois et mourut en 1985, transmua le jeune poète ukrainien Vasyl Stus en «second poète national» de son pays. Aujourd’hui, où l’Ukraine, envahie et massacrée, résiste vaillamment, Stus, par ses poésies, ses Notes du goulag, ses magnifiques lettres à sa femme, aide son pays à résister. Traducteur de Rilke dans son cachot, il est aussi un immense poète européen. Ses deux recueils Palimpsestes font découvrir, dans le dénuement total du paysage de la Kolyma sibérienne, une beauté sublime, presque divine.

À propos du conférencier:
Georges Nivat, né en 1935 à Clermont-Ferrand, professeur honoraire à l’Université de Genève, est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages sur la culture et l’histoire des idées en Russie. Il a traduit et écrit sur les poètes de l’Âge d’argent qui ont prédit et dit la Révolution, sur les dissidents des années 1960-1990, sur Soljénitsyne. Il est l’architecte de deux gros volumes sur les «Sites de la mémoire russe».
