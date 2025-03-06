Женевский Книжный салон – 2025

С 19 по 23 марта женевский выставочный комплекс Palexpo вновь преобразится в огромный книжный магазин на радость всем читателям и писателям.

С полной программой можно ознакомиться здесь, а мы хотим обратить ваше внимание на два ее момента.

22 и 23 марта у посетителей будет целых пять возможностей пообщаться с украинским писателем Андреем Курковым, чью новую книгу мы недавно представили. Все эти возможности указаны здесь.

22 марта в 18 ч. Франко-российская журналистка Елена Волошина, автор книги «Пропаганда, орудие войны Владимира Путина» и главный редактор Нашей Газеты Надежда Сикорская обсудят больной и сложный вопрос пропаганды (и не только российской) с помощью модератора – Алена Жанне.

Приходите! Нам есть, о чем поговорить!