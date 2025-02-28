Митинги в Женеве и Цюрихе

1 марта 2025 года в Женеве и Цюрихе пройдут демонстрации, организованные ассоциацией «Россия Будущего — Швейцария». Устроители формулируют цель митингов так:

«Это часть всемирного движения россиян при участии наших швейцарских сторонников. Мы призываем Федеральный Совет ужесточить санкции против России и выступить за освобождение политических заключенных в России. Эти демонстрации приурочены к ряду трагических годовщин: год со дня убийства Алексея Навального, три года с начала войны в Украине и десять лет со дня убийства Бориса Немцова», поясняют организаторы.

Наши требования:

Мы призываем международное сообщество и, в частности, Швейцарию прекратить экономические отношения с режимом Путина. Мы призываем Швейцарию использовать все доступные дипломатические средства для освобождения политических заключенных и военнопленных в России. Мы призываем Швейцарию присоединиться к всеобъемлющему режиму санкций ЕС и Великобритании против нарушителей прав человека.

Выставки в память о жертвах

В Цюрихе и Женеве мы организуем выставки, посвященные жертвам российских политических репрессий и разжигания войны. Фотографии выставок в высоком разрешении могут быть предоставлены прессе.

Участвующие ораторы

На обоих митингах выступят представители различных швейцарских организаций и партий, в том числе члены Национального совета.

Женева, Площадь Наций, 1 марта, 14:00 – 16:00

Цюрих, Европаплац, 1 марта, 14:30 – 16:30