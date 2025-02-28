Митинги в Женеве и Цюрихе

1 марта 2025 года в Женеве и Цюрихе пройдут демонстрации, организованные ассоциацией «Россия Будущего — Швейцария». Устроители формулируют цель митингов так:
«Это часть всемирного движения россиян при участии наших швейцарских сторонников. Мы призываем Федеральный Совет ужесточить санкции против России и выступить за освобождение политических заключенных в России. Эти демонстрации приурочены к ряду трагических годовщин: год со дня убийства Алексея Навального, три года с начала войны в Украине и десять лет со дня убийства Бориса Немцова», поясняют организаторы.
Наши требования:
Выставки в память о жертвах
В Цюрихе и Женеве мы организуем выставки, посвященные жертвам российских политических репрессий и разжигания войны. Фотографии выставок в высоком разрешении могут быть предоставлены прессе.
Участвующие ораторы
На обоих митингах выступят представители различных швейцарских организаций и партий, в том числе члены Национального совета.
Женева, Площадь Наций, 1 марта, 14:00 – 16:00
Цюрих, Европаплац, 1 марта, 14:30 – 16:30
Pourquoi la guerre ?Aujourd'hui, à l'occasion du troisième anniversaire du début de la guerre en Ukraine, je vous invite à prêter attention aux opinions de deux personnalités exceptionnelles, Albert Einstein et Sigmund Freud, à propos des racines de ce phénomène qu’est la guerre. Racines qui ne peuvent être déracinées.
К чему война?Сегодня, в третью годовщину начала войны в Украине, мы хотим предложить вам прислушаться к мнениям двух выдающихся личностей, Альберта Эйнштейна и Зигмунда Фрейда, о корнях этого явления. О корнях, которые никак не удается выкорчевать.
Где в Швейцарии дешевле всего снимать квартиру?...И к каким последствиям приведет отмена налога на арендную стоимость?
300 богатейших жителей Швейцарии-2024152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.
Швейцарский дом Одри Хепберн выставлен на продажуВилла «La Paisible», в которой голливудская звезда прожила около тридцати лет, продается за 19 млн франков.
Трамп против ООН и чрезмерной благотворительностиРешения новой американской администрации посеяли хаос и панику во всем секторе многостороннего сотрудничества.
Добавить комментарий