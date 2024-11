«Родиться Светланой Сталиной»

Еще в 2018 году Наша Газета рассказала своим читателям о книге швейцарского журналиста и исследователя Жана-Кристофа Эмменеггера, посвященной малоизвестному эпизоду в биографии Светланы Аллилуевой. И вот теперь швейцарский журналист и документалист Габриэль Техедор снял по ней фильм. После премьеры на Фестивале фильмов о правах человека (FIFDH) в Женеве в 2023 году он выходит на экраны по всей Швейцарии. (Расписание показов вы найдете здесь.)

21 ноября Габриэль Тохедор и главный редактор Нашей Газеты Надежда Сикорская представят картину публике в женевском кинотеатре Cinelux – на французском языке.

О чем речь? В 1967 году, в разгар холодной войны, единственная дочь Иосифа Сталина Светлана обратилась в американское посольство в Нью-Дехли с просьбой о предоставлении убежища. Она оставила свою страну и двоих детей. И на Востоке, и на Западе потрясение было огромным. С геополитической точки зрения дело было очень деликатным: в панике президент США Линдон Джонсон спрятал ее во франкоязычной Швейцарии, где она жила у монахинь. Преследуемая прессой, КГБ и многочисленными поклонниками, Светлана была в бегах до конца своих дней. От вершин советской империи до одиночества и нищеты ее последних лет в доме в Висконсине – фильм прослеживает судьбу этой решительно свободной женщины, песчинки в механизме двух блоков.

Билеты можно приобрести заранее или на месте, перед началом сеанса.

« Naître Svetlana Staline »

En 2018 déjà, Nasha Gazeta avait parlé à ses lecteurs du livre du journaliste et chercheur suisse Jean-Christophe Emmenegger, consacré à un épisode méconnu de la biographie de Svetlana Alliluyeva, la fille de Joseph Staline. Depuis, le journaliste et documentariste suisse Gabriel Tejedor en a tiré un film. Après sa première au Festival du film sur les droits humains (FIFDH) à Genève en 2023, il sera diffusé dans toute la Suisse. (Trouvez le cinéma le plus proche de vous ici)

Le 21 novembre Gabriel Tejedor et rédactrice-en-chef de Nasha Gazeta Nadia Sikorsky présenteront ce film au public genevois au cinéma Cinelux, en français.

De quoi s’agit-il ?

1967, en pleine Guerre froide, la fille unique de Joseph Staline : Svetlana se rend à l’ambassade américaine de New-Dehli et demande l’asile. Elle laisse derrière elle son pays et ses deux enfants. À l’Est comme à l’Ouest le choc est immense. Géopolitiquement, le dossier est ultra-sensible : paniqué, le président américain Lyndon Johnson la cache en Suisse romande, où elle résidera chez des bonnes sœurs. Pourchassée par la presse, le KGB et de nombreux admirateurs, Svetlana n’aura de cesse de fuir durant toute sa vie. Du sommet de l’empire soviétique à la solitude et la pauvreté des dernières années dans un home du Wisconsin, le film retrace le destin de cette femme résolument libre, grain de sable des machines étatiques des deux blocs.

Vous pouvez acheter les places online ou sur place, avant la séance.