С 22 по 24 ноября в Лозаннском университете (Unil) пройдет международная конференция «Столетие СССР: продолжение следует?».

В программе – доклады исследователей на такие темы, как «(Пост)советская культура: фантомные боли империи», «(Анти)советская теория и советская культурная практика», «Условия советского: корни и границы», «Советизм и вопросы языкознания». С полной программой конференции можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке.

Zoom: https://unil.zoom.us/j/9508439363