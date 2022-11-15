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вторник, 15 ноября 2022 года   

«Столетие СССР: продолжение следует?»

С 22 по 24 ноября в Лозаннском университете (Unil) пройдет международная конференция «Столетие СССР: продолжение следует?».

В программе – доклады исследователей на такие темы, как «(Пост)советская культура: фантомные боли империи», «(Анти)советская теория и советская культурная практика», «Условия советского: корни и границы», «Советизм и вопросы языкознания». С полной программой конференции можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке.

Zoom: https://unil.zoom.us/j/9508439363

 

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