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среда, 2 февраля 2022 года   

Любa ЮРГЕНСОН: Варлам Шаламов - свидетель и поэт

Правление Русского Кружка приглашает вас на очередное собрание.

Любa ЮРГЕНСОН:  Варлам Шаламов - свидетель и поэт

Любовь Юргенсон — писательница, переводчица, профессор кафедры славистики Сорбонны. Курировала французское издание «Колымских рассказов» Варлама Шаламова (изд. Вердье, 2003). Автор эссе «Является ли лагерный опыт невыразимым?» (Роше, 2003), «Творчество и тирания» (Сюлливер, 2009), «Где опасность, там и спасение» (Вердье, 2014); а также нескольких романов, среди которых по-русски изданы: «Воспитан- ные ночью» (М.: НЛО 2009), «Три сказки о Германии» (М.: Текст, 2021). Редактор серий «Пустяки» (изд. Вердье) и «Вопросы памяти» (изд. Петра).

Только что вышедшая книга Любы Юргенсон «Сеятель очей» (Le Semeur d’yeux, Verdier, 2022) посвящена творчеству Варлама Шаламова, созданию им языка, способного передать опыт Гулага — «новой прозы», в которой, как в разбитом зеркале, отразился Серебряный век. Речь пойдет о Колымских рассказах и воспоминаниях — литературных произведениях, являющихся к тому же частью исторической памяти, не только русской, но и европейской. Сохранение памяти о советской лагерной системе сегодня под вопросом в связи с ликвидацией общества Международный Мемориал. В этом смысле книги Шаламова вновь обрели особую актуальность.

Наша Газета уже предлагала вашему вниманию интервью Любы Юргенсон, и мы рады новой встрече с этим интересным человеком.

Встреча состоится в среду 23 февраля в 20 ч. в аудитории В-111 главного корпуса университета Uni-Bastions - 5, rue de Candolle, Genève

• Предварительная регистрация по адресу: Jean-Philippe.Jaccard@unige.ch

• Вход по сертификату о вакцинации или выздоровлении (система 2G)

 

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