Забастовка в женевском аэропорту

Сегодня утром около 250 сотрудников и представителей профсоюза женевского аэропорта Cointrin собрались перед входом в здание. Требования отменить предполагаемое понижение зарплат перемежались с шутками, однако от принятого в итоге решения многим явно будет не до смеха.

В 4 утра в пятницу, 30 июня сотрудники аэропорта зачнут забастовку, сообщил профсоюз работников общественных служб, не уточнив, сколько она продлится. Однако уже известно, что с 6 до 10 утра самолеты ни взлетать, ни садиться не будут. По информации профсоюза, новая политика оплаты труда, внедряемая дирекцией аэропорта, может коснуться порядка тысячи человек. Сама же дирекция, защищая новую модель - без автоматического повышения зарплат, но адаптированную к выручке, - уверяет, что о понижении зарплат речь не идет.

Если вы завтра собираетесь в путешествие, обязательно проверяйте информацию на сайте аэропорта.